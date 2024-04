Un tânăr de 28 de ani a fost împușcat în Chișinău. Victima a fost transportată la spital, iar suspectul – reținut

13:50

Primăria municipiului Chișinău informează că și, în acest an, de Paștele Blajinilor, locuitorii din Chișinău vor putea beneficia de transport gratuit, inclusiv spre cimitirul „Sfântul Lazăr". Primarul Ion Ceban a anunțat pe 29 aprilie că a fost decisă majorarea numărului rutelor de autobuz și troleibuz, care vor fi puse la dispoziția chișinăuienilor, până la 100.