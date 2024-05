Vladislav Gribincea ratează șansa de a deveni judecător la Curtea Supremă de Justiție. CSM i-a respins dosarul

17:50

Elicopterul care îl transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi a efectuat o „aterizare forțată" în apropierea orașului Djulfa, la granița cu Azerbaidjan. Potrivit Meduza, care face referire la Associated Press și televiziunea de stat iraniană, salvatorii încearcă să ajungă la locul incidentului. Operațiunea este complicată de condițiile meteo – ploaie și vânt puternic. Alături de […]