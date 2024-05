Procurorul-șef al Curții de la Haga cere mandate de arest pentru premierul Israelului și liderul Hamas

20:20

Afișarea crucilor și simbolurilor religioase pe birourile sau pereții din instituțiile publice din capitala Poloniei, Varșovia, a fost interzisă. Un ordin care prevede acest lucru a fost semnat de primarul capitalei poloneze, Rafal Trzaskowski. Astfel, Varșovia a devenit primul oraș din Polonia care a adoptat o asemenea măsură, scrie rmx.news. Conform ordinului semnat de Trzaskowski, angajații […]