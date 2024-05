Unități de tehnică militară, pe timp de noapte, pe drumurile din centrul și nordul Moldovei: Ministerul Apărării a explicat

13:00

În acest weekend, pe 18 și 19 mai, în sectoarele capitalei vor avea loc târguri cu produse și mărfuri autohtone. Acestea au drept scop sprijinirea producătorilor locali și oferirea accesului la produse agricole de sezon pentru locuitorii orașului, informează Primăria Chișinău. Lista adreselor unde vor avea loc târgurile cu produse autohtone: Sectorul Botanica – Scuarul […] The post Târguri cu produse autohtone la Chișinău, în acest weekend. Adresele appeared first on NewsMaker.