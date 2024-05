Prima Casă – de la Plahotniuc la Sandu. De ce PAS are nevoie de proiectul democraților?

15:00

O asociație obștească și-a propus să instaleze 25 de veceuri noi în gospodăriile familiilor social vulnerabile din Republica Moldova. A colectat peste 7 mii de dolari și a instalat deja noile toalete în 12 curți din țara noastră. Potrivit asociației, proiectul are menirea de a preveni cazurile de accidentare, de îmbolnăvire sau chiar deces a […]