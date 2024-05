Cererea lui Filat de revizuire a procesului în care a fost condamnat: examinarea va fi reluată, din cauza demisiei a doi judecători

18:00

Maia Sandu a primit Premiul Leipzig „Robert Blum pentru Democrație 2024”, acordat sub patronajul președintelui Germaniei. Ceremonia de decernare a avut loc pe 18 mai, în orașul german Leipzig. Premiul este însoțit de 25 000 de euro, sumă pe care șefa statului o va dona, informează Președinția de la Chișinău. „Acest premiu nu este doar […] The post Maia Sandu a primit Premiul „Robert Blum pentru Democrație 2024”. Ce va face cu cei €25 000 care-l însoțesc appeared first on NewsMaker.