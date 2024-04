ultimă oră | Focuri de armă în centrul Chișinăului. Un tânăr a ajuns la spital

08:50

Peste 1200 liceeni și liceene din toată Moldova vor explora lumea startup-urilor și vor transforma ideile lor în afaceri inovatoare în programul Startup School. În perioada aprilie – iunie, aceștia vor lucra umăr la umăr cu profesorii lor, sprijiniți de 10 mentori rezidenți, vor dezvolta abilități de antreprenoriat, leadership și gândire inovatoare pentru a se … The post Startup School by Dreamups: De la Cahul la Ocnița, peste 1200 liceeni/e și 50 profesori vor descoperi cum să dezvolte afaceri inovatoare de la zero first appeared on ZUGO. Articolul Startup School by Dreamups: De la Cahul la Ocnița, peste 1200 liceeni/e și 50 profesori vor descoperi cum să dezvolte afaceri inovatoare de la zero apare prima dată în ZUGO.