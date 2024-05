Chișinăul denunță noi intenții de destabilizare a situației în Zona de Securitate

09:10

Luptătorul de stil greco-roman Valentin Petic s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a obținut patru victorii la turneul de calificare de la Istanbul în categoria de greutate 67 kg, cu croatul Dominik Etlinger (medaliat cu bronz la JE 2015 și bronz la CE 2019), egipteanul Mohamed Ibrahim … The post Luptătorul Valentin Petic s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris first appeared on ZUGO. Articolul Luptătorul Valentin Petic s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris apare prima dată în ZUGO.