Deputații au votat: Aeroportul internațional Chișinău nu mai poate fi privatizat

Natalia Barbu, reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision, a venit cu o reacție după semifinală, exprimându-și dezamăgirea față de rezultat și sugerând că factorii politici ar fi avut un rol în competiție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu este vorba despre voce, este foarte politic și nu contează pentru că piesa mea e despre lumină, e …