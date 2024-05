Patru candidați au depus dosarele pentru funcția de procuror general

08:00

Republica Moldova nu s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2024, care va avea loc pe 11 mai. Interpreta a evoluat cu piesa „In the middle", cu numărul 11 în concurs. Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croația, Irlanda și Luxemburg sunt primele zece țări care s-au calificat în