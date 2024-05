Seria evenimentelor ARTICO din luna mai. Cum poți participa

09:00

17 judecători de la Curtea de Apel Chișinău ar urma să demisioneze într-o singură zi. Cererile acestora sunt pe agenda ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 7 mai. Potrivit președintelui interimar al CSM, demisiile vin în contextul în care judecătorii de la Curtea de Apel urmează să treacă de evaluarea comisiei Vetting.