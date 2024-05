Spioni ruși pregăteau o serie de atacuri cu bombă în mai multe zone civile din Kiev. Doi agenți au fost arestați

11:10

R. Moldova se află pe locul 31 din 180 în clasamentul libertății presei, conform datelor din clasamentul anual al libertății presei publicat de organizația internațională Reporters without borders (RSF). „Media din Moldova sunt împărțite în tabere pro-ruse și pro-vestice, iar oligarhii și liderii politici influențează puternic pozițiile lor editoriale. Peisajul media …