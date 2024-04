Judecător din Moldova, condamnat la închisoare: ar fi primit peste 6 mii EUR în schimbul unei „hotărâri favorabile”

09:10

Angelica Petrov are talentul de a vorbi despre digitalizare și securitate cibernetică de parcă i-ar povesti unui prieten cum și-a petrecut vacanța. Nu are în telefon aplicația Facebook, primul ei job a fost la Procuratura Generală, iar de trei ani lucrează la Parlamentul European. O întreb dacă ar reveni în Moldova și răspunde fără să […] The post Moldoveni la Bruxelles. Angelica Petrov, despre munca în Parlamentul European, telefoane cu butoane și revenirea la Chișinău appeared first on NewsMaker.