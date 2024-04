Kievul își dorește ca copiii ucraineni să poată veni în excursii în Moldova. Apelul vicepreședintei Radei Supreme

18:50

Cetățeanca Siriei, Ahlam Albashir, autoarea exploziei din 2022, în orașul Istanbul, Turcia, a fost condamnată la 1 794 ani de închisoare. Femeia a fost găsită vinovată de „violarea unității și integrității statului" și „crimă cu premeditare". Sentința a fost pronunțată pe 26 aprilie de un tribunal din Istanbul, relatează The Insider. Precizăm că, pe 13 […]