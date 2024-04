Expert: „Moldovenii aruncă la gunoi produse alimentare care ar putea ajuta pe cineva să nu moară de foame”. Indicele risipei alimentare

10:30

Fostul ministru de Externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, anunță că va candida pentru funcția de președinte la alegerile prezidențiale din 2024. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „După multe discuții pe care le-am avut în RM cu cetățenii Republicii Moldovei, care simt … The post Fostul ministru de Externe, Tudor Ulianovschi, anunță că va candida la alegerile prezidențiale din această toamnă first appeared on ZUGO. Articolul Fostul ministru de Externe, Tudor Ulianovschi, anunță că va candida la alegerile prezidențiale din această toamnă apare prima dată în ZUGO.