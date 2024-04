Roimobil: Principalii dezvoltatori imobiliari din România au început să cumpere terenuri

07:30

Întrebați un soldat ucrainean dacă mai crede că Occidentul va sta alături de Kiev “atât timp cât va fi nevoie”. Această promisiune sună a gol când au trecut patru săptămâni de când unitatea ta a avut ultima dată un obuz de tras, așa cum s-a plâns un militar aflat în prima linie. Nu doar criza […] The post Politico: “Ucraina se îndreaptă spre înfrângere”. Marile atuuri pe care Putin le are în lupta pentru victorie appeared first on Omniapres.