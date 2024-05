Trump despre Biden: „Este cel mai rău preşedinte din istoria ţării. Este extrem de incompetent”

08:20

Renato Usatîi declară că până la alegeri vor fi reținuți procurori, judecători, politicieni, jurnaliști, etc …. Renato Usatîi declară că alegerile din toamnă vor fi cele mai interesante. Până la alegeri vor fi reținuți procurori, judecători, politicieni, jurnaliști, …. Astfel, se pornește o mașină represivă. Vom bate recordurile ce ține de înregistrarea și excluderea candidaților. […] The post Renato Usatîi: Până la alegeri, vor fi reținuți procurori, judecători, politicieni, jurnaliști … appeared first on Omniapres.