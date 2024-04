VIDEO Tudor Ulianovschi: Dezamăgirea oamenilor începe a se transforma în supărare și asta foarte e trist!

08:20

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, despre solicitarea șefei PA, Veronica Dragalin, către Comisia Pre-Vetting privind reevaluarea Olesea Vîrlan, fostei membre a CSP: "Consider că este inoportun. Nu are niciun temei legal să-și ceară Comisiei Pre-Vetting să facă reevaluarea acestei persoane, legea nu prevede o astfel de procedură".