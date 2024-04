Procuratura raionului Orhei a pornit urmărirea penală pentru omorul intențional al unei femei gravide

07:20

În Republica Moldova sunt puse în aplicare tehnici electorale care să-i asigure doamnei Maia Sandu un nou mandat de președinte. Sub pretextul campaniei pentru referendumul pro-Uniunea Europeană, guvernarea PAS îi face campanie electorală pe bani publici iar noile alianțe politice pro-europene sunt transformate în cutie de rezonanță. Duminică, 14 aprilie 2024, a fost creat Blocul […] The post Victor Nichituş: Guvernarea PAS fură startul campaniei prezidențiale appeared first on Omniapres.