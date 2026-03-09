Sectoare mobile pentru poliție: cetățenii vor primi servicii direct în localități
Albasat, 9 martie 2026 21:10
Inspectoratul General al Poliției a primit 17 unități mobile de poliție din partea Germaniei. Dotate cu laptopuri, imprimante și conexiune Wi-Fi, acestea le vor permite...
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 30 minute
21:10
Promo-LEX propune reguli pentru deputați: fără abuz de resurse în scopuri politice și personale # Albasat
Deputații nu ar trebui să-și folosească imaginea în reclame comerciale, să implice angajații Parlamentului în activități politice sau personale, și nici să promoveze inițiative legislative...
21:10
Inspectoratul General al Poliției a primit 17 unități mobile de poliție din partea Germaniei. Dotate cu laptopuri, imprimante și conexiune Wi-Fi, acestea le vor permite...
Acum o oră
21:00
Autoritățile analizează implementarea unor mecanisme pentru ca eventualele creșteri ale prețurilor la carburanți să fie treptate și să afecteze direct consumatorii din Moldova. Subiectul a...
20:50
Oamenii legii investighează decesul educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești, deschizând două procese penale pentru a stabili circumstanțele tragediei. Cazul a stârnit numeroase reacții după ce...
20:50
Maria Rusu a cucerit medalia de bronz la etapa Cupei Europei la judo printre cadeți, care a avut loc la Antalya, Turcia, transmite IPN. Sportiva...
20:40
Vremea se va încălzi marți până la +18 grade la sudul țării. Pentru următoarele zile meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații și vânt slab din...
Acum 6 ore
17:10
Educatoarea acuzată că ar fi lovit copiii într-o grădiniță din Chișinău, caz făcut public săptămâna trecută, a depus cererea de demisie. Acțiunile directorului instituției vor...
Acum 8 ore
15:00
Sute de persoane caută un loc de muncă la Nisporeni, în timp ce zeci de posturi rămân vacante # Albasat
Situația de pe piața muncii din raionul Nisporeni arată că, deși există locuri de muncă disponibile, numărul persoanelor aflate în căutarea unui serviciu rămâne ridicat....
Acum 12 ore
13:10
Locuitorii capitalei ar putea fi scutiți de taxa de salubrizare în acest an. Primarul general, Ion Ceban, le-a propus consilierilor municipali ca la ședința Consiliului...
12:30
Motorina standard se scumpește cu 72 de bani și va costa marți 23,59 lei pentru un litru. Prețul maximal a fost anunțat de Agenția Națională...
11:50
Încă o persoană a fost reținută în dosarul de trafic de influență, în care, anterior, patru suspecți au fost prinși în timp ce primeau mită...
10:50
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 10-11 martie, o vizită oficială la Vilnius, la invitația omologului său lituanian, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu...
10:40
Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care alimentează...
10:20
Israelul reia zborurile pentru cetățenii săi. Când ar putea fi reluate cursele pentru străini? # Albasat
Israelul a reluat parțial zborurile aeriene pentru întoarcerea cetățenilor săi, iar în perioada următoare ar putea deveni posibile și zborurile spre destinații din afara țării...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Circa 32 de mii de locuri vacante în ultimul trimestru din 2025, jumătate – în sectorul bugetar # Albasat
În ultimul trimestru al anului 2025, în Moldova au fost înregistrate aproximativ 32 de mii de locuri de muncă vacante, cu circa 6% mai puține...
17:20
Veniturile bugetare pe cap de locuitor în regiunea transnistreană pentru anul curent sunt estimate la aproximativ 14,8 mii de lei, de aproape patru ori mai...
6 martie 2026
21:50
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) estimează că, în urma escaladării conflictului din Iran, aproximativ 180 de copii au fost uciși și mulți alții răniți....
21:30
Investițiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în proiectele energetice din Republica Moldova depășesc în prezent 518 milioane de euro. Proiectele energetice aflate în derulare,...
12:50
În școli urmează să fie introdusă disciplina Arte, un curs modernizat dedicat educației artistice. Ministerul Educației și Cercetării subliniază că acest curs reprezintă un pas...
12:10
Comisionul mediu pentru transferurile în euro din Republica Moldova a scăzut semnificativ, de la peste 20 de euro la 1,26 euro per tranzacție, după aderarea...
11:50
Cea mai mare parte a drogurilor, în Republica Moldova, este comercializată prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice....
08:50
Perioada scumpirilor la carburanți ar putea dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de evoluția tensiunilor din Orientul Mijlociu. O spune experta Corina...
08:30
Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei unei majorități de 61 de voturi în Parlament pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a...
5 martie 2026
22:30
Persoanele care vor amenința sau agresa judecătorii și procurorii riscă amenzi de până la 75 de mii de lei sau închisoare de până la 12...
17:30
Satul Cociulia din raionul Cantemir devine un punct de referință în tranziția energetică a Republicii Moldova, prin lansarea primului proiect-pilot de comunitate de energie regenerabilă,...
16:10
Germania și-a exprimat sprijinul pentru atragerea de noi investitori în Republica Moldova, inclusiv prin participarea la Moldova Business Week 2026. De asemenea, autoritățile germane au...
15:30
Republica Moldova a deschis un Consulat Onorific la Hamburg, în Germania, cu scopul de a întări relațiile economice, culturale și comerciale cu nordul țării. Noul...
13:10
Avocatul poporului propune un șir de restricții la utilizarea artificiilor, semnalând riscuri majore pentru sănătatea oamenilor, siguranța publică și mediul. Într-un raport, ombudsmanul subliniază că...
13:00
Părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii riscă sancțiuni mai dure. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Parlament, aceștia ar putea fi...
12:30
Peste 80 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns astăzi dimineață la Chișinău cu o cursă aeriană directă din Dubai, organizată de compania FlyOne. Ministerul...
09:50
Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 79 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit a fi false. Datele au fost prezentate de șeful...
4 martie 2026
17:40
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului...
17:30
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară, care va dura până pe 8 martie. În această perioadă, profesorii vor lucra de la distanță. Prezența...
14:10
Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, afirmă că nu există, în prezent, sesizări privind consumul de droguri în instituțiile de învățământ. Mai mult, șefa MAI a...
14:10
În Republica Moldova se instituie stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile. Decizia a fost aprobată miercuri de Guvern, la propunerea Centrului...
3 martie 2026
17:20
În preajma Zilei Internaționale a Femeii, comunitatea din Nisporeni este invitată la un eveniment cultural dedicat celor care reprezintă simbolul iubirii, al puterii și al...
17:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor aduce clarificări cu privire la importul de lapte din Ucraina. Potrivit instituției, după testarea unui număr semnificativ de probe de...
17:00
Secția Situații Excepționale Nisporeni atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate, a resturilor menajere și a deșeurilor în gospodării, pe terenuri agricole sau în extravilan este...
14:00
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite au solicitat evacuarea și asistență consulară din partea misiunilor...
13:50
Prețul motorinei standard crește cu 34 de bani pe litru. Pentru miercuri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 21,21...
12:30
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de...
11:00
Freelancerii înregistrați pot accesa online trei servicii publice noi prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau din aplicația mobilă EVO. Acestea le permit actualizarea datelor,...
10:00
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au...
09:30
Banca Națională a Moldovei a publicat ratele oficiale de schimb pentru ziua de 3 martie 2026. Vezi în continuare evoluția principalelor valute și valorile stabilite...
2 martie 2026
16:30
Concediul forțat de la CFM, prelungit până la sfârșitul lunii pentru aproape 600 de angajați # Albasat
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova sunt în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul...
14:30
Președinta Maia Sandu spune că ziua de 2 martie reprezintă o zi de durere și demnitate, în care se onorează sacrificiul celor care și-au pierdut...
14:20
Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Pentru marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o majorare de 15 bani la motorină și de...
12:40
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața...
11:40
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor,...
1 martie 2026
13:40
Nisporeni, 1 martie 2026 – Angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni au sărbătorit sosirea primăverii printr-o acțiune specială dedicată comunității, cu ocazia Zilei Mărțișorului. În cadrul...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.