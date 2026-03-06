Investițiile BERD în proiectele energetice din Moldova depășesc 518 milioane de euro
Albasat, 6 martie 2026 21:30
Investițiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în proiectele energetice din Republica Moldova depășesc în prezent 518 milioane de euro. Proiectele energetice aflate în derulare,...
• • •
Acum 10 minute
21:50
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) estimează că, în urma escaladării conflictului din Iran, aproximativ 180 de copii au fost uciși și mulți alții răniți....
Acum 30 minute
21:30
Acum 12 ore
12:50
În școli urmează să fie introdusă disciplina Arte, un curs modernizat dedicat educației artistice. Ministerul Educației și Cercetării subliniază că acest curs reprezintă un pas...
12:10
Comisionul mediu pentru transferurile în euro din Republica Moldova a scăzut semnificativ, de la peste 20 de euro la 1,26 euro per tranzacție, după aderarea...
11:50
Cea mai mare parte a drogurilor, în Republica Moldova, este comercializată prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice....
Acum 24 ore
08:50
Perioada scumpirilor la carburanți ar putea dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de evoluția tensiunilor din Orientul Mijlociu. O spune experta Corina...
08:30
Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei unei majorități de 61 de voturi în Parlament pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a...
5 martie 2026
22:30
Persoanele care vor amenința sau agresa judecătorii și procurorii riscă amenzi de până la 75 de mii de lei sau închisoare de până la 12...
Ieri
17:30
Satul Cociulia din raionul Cantemir devine un punct de referință în tranziția energetică a Republicii Moldova, prin lansarea primului proiect-pilot de comunitate de energie regenerabilă,...
16:10
Germania și-a exprimat sprijinul pentru atragerea de noi investitori în Republica Moldova, inclusiv prin participarea la Moldova Business Week 2026. De asemenea, autoritățile germane au...
15:30
Republica Moldova a deschis un Consulat Onorific la Hamburg, în Germania, cu scopul de a întări relațiile economice, culturale și comerciale cu nordul țării. Noul...
13:10
Avocatul poporului propune un șir de restricții la utilizarea artificiilor, semnalând riscuri majore pentru sănătatea oamenilor, siguranța publică și mediul. Într-un raport, ombudsmanul subliniază că...
13:00
Părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii riscă sancțiuni mai dure. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Parlament, aceștia ar putea fi...
12:30
Peste 80 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns astăzi dimineață la Chișinău cu o cursă aeriană directă din Dubai, organizată de compania FlyOne. Ministerul...
09:50
Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 79 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit a fi false. Datele au fost prezentate de șeful...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului...
17:30
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară, care va dura până pe 8 martie. În această perioadă, profesorii vor lucra de la distanță. Prezența...
14:10
Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, afirmă că nu există, în prezent, sesizări privind consumul de droguri în instituțiile de învățământ. Mai mult, șefa MAI a...
14:10
În Republica Moldova se instituie stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile. Decizia a fost aprobată miercuri de Guvern, la propunerea Centrului...
3 martie 2026
17:20
În preajma Zilei Internaționale a Femeii, comunitatea din Nisporeni este invitată la un eveniment cultural dedicat celor care reprezintă simbolul iubirii, al puterii și al...
17:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor aduce clarificări cu privire la importul de lapte din Ucraina. Potrivit instituției, după testarea unui număr semnificativ de probe de...
17:00
Secția Situații Excepționale Nisporeni atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate, a resturilor menajere și a deșeurilor în gospodării, pe terenuri agricole sau în extravilan este...
14:00
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite au solicitat evacuarea și asistență consulară din partea misiunilor...
13:50
Prețul motorinei standard crește cu 34 de bani pe litru. Pentru miercuri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 21,21...
12:30
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de...
11:00
Freelancerii înregistrați pot accesa online trei servicii publice noi prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau din aplicația mobilă EVO. Acestea le permit actualizarea datelor,...
10:00
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au...
09:30
Banca Națională a Moldovei a publicat ratele oficiale de schimb pentru ziua de 3 martie 2026. Vezi în continuare evoluția principalelor valute și valorile stabilite...
2 martie 2026
16:30
Concediul forțat de la CFM, prelungit până la sfârșitul lunii pentru aproape 600 de angajați # Albasat
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova sunt în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul...
14:30
Președinta Maia Sandu spune că ziua de 2 martie reprezintă o zi de durere și demnitate, în care se onorează sacrificiul celor care și-au pierdut...
14:20
Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Pentru marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o majorare de 15 bani la motorină și de...
12:40
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața...
11:40
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor,...
1 martie 2026
13:40
Nisporeni, 1 martie 2026 – Angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni au sărbătorit sosirea primăverii printr-o acțiune specială dedicată comunității, cu ocazia Zilei Mărțișorului. În cadrul...
09:30
Mărțișor în piept de 1 martie: simbol al trecerii dintre anotimpuri și tradiții de purtare # Albasat
Un șnur împletit din alb și roșu, mărțișorul, se prinde în piept pe 1 martie și este mai mult decât un simbol al primăverii –...
27 februarie 2026
21:10
Primăvara va fi întâmpinată la Nisporeni prin muzică, dans și tradiții autentice, în cadrul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care...
13:50
Nisporeni: exercițiu complex de protecție civilă la Soltănești, cu simularea consecințelor unui cutremur major # Albasat
Un amplu exercițiu de protecție civilă, bazat pe simularea consecințelor unui cutremur de proporții, a fost desfășurat vineri, 27 februarie 2026, în satul Soltănești, raionul...
10:30
Satele cu mai puțin de 20 de mii de locuitori vor putea aplica pentru granturi de până la 30 de mii de euro, destinate proiectelor...
09:10
Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici transnistreni au scăzut cu circa 15% # Albasat
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut în bugetul de stat taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei. Într-un răspuns...
09:00
Leul moldovenesc își menține evoluția pe piața valutară, iar Banca Națională a Moldovei a stabilit noile cotații oficiale pentru principalele valute străine. Iată care este...
26 februarie 2026
18:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Nisporeni: „Primarii sunt temelia dezvoltării comunităților locale” # Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților și reprezentanții administrației publice locale. Discuțiile au...
14:10
„Necesitățile oamenilor trebuie să fie o normalitate”: premierul, în dialog cu autoritățile locale din Nisporeni # Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din raionul Nisporeni și cu reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării proiectelor implementate și...
08:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde va avea întrevederi cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor...
25 februarie 2026
17:30
Primăria orașului Nisporeni a lansat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în domeniul reglementării regimului funciar (intravilan), funcție care va fi...
17:20
Containerele incendiate la Nisporeni au fost înlocuite. Autoritățile fac apel la responsabilitate civică și colectare corectă a deșeurilor # Albasat
Punctul de colectare separată a deșeurilor de pe strada Chișinăului din orașul Nisporeni a fost restabilit integral, după ce trei containere din plastic au fost...
16:30
Școala Sportivă „Grigore Brașoveanu” Nisporeni își extinde colaborările internaționale prin noi parteneriate la Craiova # Albasat
Școala Sportivă „Grigore Brașoveanu” din Nisporeni continuă să facă pași importanți în direcția dezvoltării sportului de performanță, prin inițierea și consolidarea unor parteneriate cu instituții...
14:50
Un laborator special pentru verificarea calității lucrărilor rutiere va fi amenajat și dotat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor. Pentru această inițiativă, Guvernul a alocat...
14:40
Ministerul Finanțelor analizează o posibilă revizuire a cotei TVA aplicate sectorului HoReCa. Întrebat despre eventuale majorări, ministrul Andrian Gavriliță a declarat că este prematur să...
13:00
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau...
13:00
Șase persoane au fost demise, iar altele sancționate disciplinar, după controalele efectuate la cele patru ocoale din cadrul Întreprinderii silvice Chișinău. Verificările au scos la...
