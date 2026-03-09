Chișinăuienii ar putea fi scutiți de taxa de salubrizare

Albasat, 9 martie 2026 13:10

Locuitorii capitalei ar putea fi scutiți de taxa de salubrizare în acest an. Primarul general, Ion Ceban, le-a propus consilierilor municipali ca la ședința Consiliului...

• • •

Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:30
Motorina se scumpește cu 72 de bani Albasat
Motorina standard se scumpește cu 72 de bani și va costa marți 23,59 lei pentru un litru. Prețul maximal a fost anunțat de Agenția Națională...
Acum 2 ore
11:50
Al cincilea reținut în dosarul de trafic de influență, cu mită de 40 de mii de euro Albasat
Încă o persoană a fost reținută în dosarul de trafic de influență, în care, anterior, patru suspecți au fost prinși în timp ce primeau mită...
Acum 4 ore
10:50
Președinta va efectua o vizită oficială în Lituania Albasat
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 10-11 martie, o vizită oficială la Vilnius, la invitația omologului său lituanian, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu...
10:40
Prețul petrolului depășește 100 de dolari pe baril Albasat
Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care alimentează...
10:20
Israelul reia zborurile pentru cetățenii săi. Când ar putea fi reluate cursele pentru străini? Albasat
Israelul a reluat parțial zborurile aeriene pentru întoarcerea cetățenilor săi, iar în perioada următoare ar putea deveni posibile și zborurile spre destinații din afara țării...
Ieri
17:30
Circa 32 de mii de locuri vacante în ultimul trimestru din 2025, jumătate – în sectorul bugetar Albasat
În ultimul trimestru al anului 2025, în Moldova au fost înregistrate aproximativ 32 de mii de locuri de muncă vacante, cu circa 6% mai puține...
17:20
Bugetele din stânga Nistrului, mai mici de patru ori decât pe malul drept Albasat
Veniturile bugetare pe cap de locuitor în regiunea transnistreană pentru anul curent sunt estimate la aproximativ 14,8 mii de lei, de aproape patru ori mai...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
UNICEF estimează că 180 de copii au fost uciși în urma conflictului din Iran Albasat
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) estimează că, în urma escaladării conflictului din Iran, aproximativ 180 de copii au fost uciși și mulți alții răniți....
21:30
Investițiile BERD în proiectele energetice din Moldova depășesc 518 milioane de euro Albasat
Investițiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în proiectele energetice din Republica Moldova depășesc în prezent 518 milioane de euro. Proiectele energetice aflate în derulare,...
12:50
În școli va fi introdus un curs modernizat de arte Albasat
În școli urmează să fie introdusă disciplina Arte, un curs modernizat dedicat educației artistice. Ministerul Educației și Cercetării subliniază că acest curs reprezintă un pas...
12:10
Aderarea la SEPA reduce comisionul pentru transferurile în euro de la 20 la 1,26 euro Albasat
Comisionul mediu pentru transferurile în euro din Republica Moldova a scăzut semnificativ, de la peste 20 de euro la 1,26 euro per tranzacție, după aderarea...
11:50
Șeful IGP: Telegram a ignorat 235 de solicitări de blocare a canalelor cu droguri Albasat
Cea mai mare parte a drogurilor, în Republica Moldova, este comercializată prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice....
08:50
Tensiunile din Orientul Mijlociu pot menține scumpirea carburanților câteva luni, expertă Albasat
Perioada scumpirilor la carburanți ar putea dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de evoluția tensiunilor din Orientul Mijlociu. O spune experta Corina...
08:30
Maia Sandu: Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi Albasat
Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei unei majorități de 61 de voturi în Parlament pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a...
5 martie 2026
22:30
Pedepse penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor Albasat
Persoanele care vor amenința sau agresa judecătorii și procurorii riscă amenzi de până la 75 de mii de lei sau închisoare de până la 12...
17:30
Moldova și Suedia discută cooperarea în domeniul energetic și extinderea proiectelor Albasat
Satul Cociulia din raionul Cantemir devine un punct de referință în tranziția energetică a Republicii Moldova, prin lansarea primului proiect-pilot de comunitate de energie regenerabilă,...
16:10
Germania reafirmă sprijinul pentru Moldova: Investiții și sprijin în parcursul european Albasat
Germania și-a exprimat sprijinul pentru atragerea de noi investitori în Republica Moldova, inclusiv prin participarea la Moldova Business Week 2026. De asemenea, autoritățile germane au...
15:30
Republica Moldova a deschis un Consulat Onorific la Hamburg Albasat
Republica Moldova a deschis un Consulat Onorific la Hamburg, în Germania, cu scopul de a întări relațiile economice, culturale și comerciale cu nordul țării. Noul...
13:10
Avocatul poporului propune un șir de restricții la utilizarea artificiilor Albasat
Avocatul poporului propune un șir de restricții la utilizarea artificiilor, semnalând riscuri majore pentru sănătatea oamenilor, siguranța publică și mediul. Într-un raport, ombudsmanul subliniază că...
13:00
Sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere Albasat
Părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii riscă sancțiuni mai dure. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Parlament, aceștia ar putea fi...
12:30
Peste 80 de cetățeni moldoveni au revenit acasă din Dubai cu o cursă directă Albasat
Peste 80 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns astăzi dimineață la Chișinău cu o cursă aeriană directă din Dubai, organizată de compania FlyOne. Ministerul...
09:50
Circa 80 de alerte cu bombă în 2025 și toate false Albasat
Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 79 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit a fi false. Datele au fost prezentate de șeful...
4 martie 2026
17:40
Peste o mie de funcții vacante în Poliția Națională din cauza moratoriului Albasat
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului...
17:30
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară Albasat
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară, care va dura până pe 8 martie. În această perioadă, profesorii vor lucra de la distanță. Prezența...
14:10
Nu există sesizări privind consumul de droguri în instituții de învățământ, ministru Albasat
Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, afirmă că nu există, în prezent, sesizări privind consumul de droguri în instituțiile de învățământ. Mai mult, șefa MAI a...
14:10
În Moldova se instituie stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile Albasat
În Republica Moldova se instituie stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile. Decizia a fost aprobată miercuri de Guvern, la propunerea Centrului...
3 martie 2026
17:20
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Nisporeni invită publicul la spectacol Albasat
În preajma Zilei Internaționale a Femeii, comunitatea din Nisporeni este invitată la un eveniment cultural dedicat celor care reprezintă simbolul iubirii, al puterii și al...
17:10
Laptele din Ucraina: ANSA va testa doar importurile în vrac Albasat
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor aduce clarificări cu privire la importul de lapte din Ucraina. Potrivit instituției, după testarea unui număr semnificativ de probe de...
17:00
Nisporeni: Interdicție strictă privind arderea vegetației uscate Albasat
Secția Situații Excepționale Nisporeni atenționează cetățenii că arderea vegetației uscate, a resturilor menajere și a deșeurilor în gospodării, pe terenuri agricole sau în extravilan este...
14:00
Peste o sută de moldoveni au cerut evacuarea din Orientul Mijlociu, MAE Albasat
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite au solicitat evacuarea și asistență consulară din partea misiunilor...
13:50
Prețul motorinei crește cu 34 de bani pe litru, ajungând la 21,21 lei Albasat
Prețul motorinei standard crește cu 34 de bani pe litru. Pentru miercuri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 21,21...
12:30
Peste 150 de turiști moldoveni, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu Albasat
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de...
11:00
Trei servicii digitale noi pentru freelanceri, disponibile pe portalul EVO Albasat
Freelancerii înregistrați pot accesa online trei servicii publice noi prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau din aplicația mobilă EVO. Acestea le permit actualizarea datelor,...
10:00
La CSJ rămân nouă posturi vacante de judecător Albasat
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au...
09:30
Cursul valutar oficial la 03.03.2026 Albasat
Banca Națională a Moldovei a publicat ratele oficiale de schimb pentru ziua de 3 martie 2026. Vezi în continuare evoluția principalelor valute și valorile stabilite...
2 martie 2026
16:30
Concediul forțat de la CFM, prelungit până la sfârșitul lunii pentru aproape 600 de angajați Albasat
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova sunt în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul...
14:30
Conducerea țării a adus un omagiu eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru Albasat
Președinta Maia Sandu spune că ziua de 2 martie reprezintă o zi de durere și demnitate, în care se onorează sacrificiul celor care și-au pierdut...
14:20
Motorina și benzina se scumpesc Albasat
Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Pentru marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o majorare de 15 bani la motorină și de...
12:40
Eroii neamului, comemorați la Nisporeni în Ziua Memoriei și Recunoștinței Albasat
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața...
11:40
Certificatele de concediu medical, emise exclusiv în format digital din 1 martie Albasat
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor,...
1 martie 2026
13:40
Ziua Mărțișorului, sărbătorită prin gesturi de bunătate la Nisporeni Albasat
Nisporeni, 1 martie 2026 – Angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni au sărbătorit sosirea primăverii printr-o acțiune specială dedicată comunității, cu ocazia Zilei Mărțișorului. În cadrul...
09:30
Mărțișor în piept de 1 martie: simbol al trecerii dintre anotimpuri și tradiții de purtare Albasat
Un șnur împletit din alb și roșu, mărțișorul, se prinde în piept pe 1 martie și este mai mult decât un simbol al primăverii –...
27 februarie 2026
21:10
Festivalul „Mărțișor”, ediția a 60-a, va fi sărbătorit la Palatul de Cultură Nisporeni Albasat
Primăvara va fi întâmpinată la Nisporeni prin muzică, dans și tradiții autentice, în cadrul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care...
13:50
Nisporeni: exercițiu complex de protecție civilă la Soltănești, cu simularea consecințelor unui cutremur major Albasat
Un amplu exercițiu de protecție civilă, bazat pe simularea consecințelor unui cutremur de proporții, a fost desfășurat vineri, 27 februarie 2026, în satul Soltănești, raionul...
10:30
Satele cu până la 20 de mii de locuitori pot obține granturi europene pentru modernizare Albasat
Satele cu mai puțin de 20 de mii de locuitori vor putea aplica pentru granturi de până la 30 de mii de euro, destinate proiectelor...
09:10
Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici transnistreni au scăzut cu circa 15% Albasat
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut în bugetul de stat taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei. Într-un răspuns...
09:00
Cursul valutar oficial la 27.02.2026 Albasat
Leul moldovenesc își menține evoluția pe piața valutară, iar Banca Națională a Moldovei a stabilit noile cotații oficiale pentru principalele valute străine. Iată care este...
26 februarie 2026
18:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Nisporeni: „Primarii sunt temelia dezvoltării comunităților locale” Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților și reprezentanții administrației publice locale. Discuțiile au...
14:10
„Necesitățile oamenilor trebuie să fie o normalitate”: premierul, în dialog cu autoritățile locale din Nisporeni Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din raionul Nisporeni și cu reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării proiectelor implementate și...
