Prețul motorinei crește cu 34 de bani pe litru, ajungând la 21,21 lei
Albasat, 3 martie 2026 13:50
Prețul motorinei standard crește cu 34 de bani pe litru. Pentru miercuri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 21,21...
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 15 minute
14:00
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite au solicitat evacuarea și asistență consulară din partea misiunilor...
Acum 30 minute
13:50
Prețul motorinei standard crește cu 34 de bani pe litru. Pentru miercuri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 21,21...
Acum 2 ore
12:30
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de...
Acum 4 ore
11:00
Freelancerii înregistrați pot accesa online trei servicii publice noi prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau din aplicația mobilă EVO. Acestea le permit actualizarea datelor,...
Acum 6 ore
10:00
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au...
09:30
Banca Națională a Moldovei a publicat ratele oficiale de schimb pentru ziua de 3 martie 2026. Vezi în continuare evoluția principalelor valute și valorile stabilite...
Acum 24 ore
16:30
Concediul forțat de la CFM, prelungit până la sfârșitul lunii pentru aproape 600 de angajați # Albasat
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova sunt în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul...
14:30
Președinta Maia Sandu spune că ziua de 2 martie reprezintă o zi de durere și demnitate, în care se onorează sacrificiul celor care și-au pierdut...
14:20
Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Pentru marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o majorare de 15 bani la motorină și de...
Ieri
12:40
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața...
11:40
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor,...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Nisporeni, 1 martie 2026 – Angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni au sărbătorit sosirea primăverii printr-o acțiune specială dedicată comunității, cu ocazia Zilei Mărțișorului. În cadrul...
09:30
Mărțișor în piept de 1 martie: simbol al trecerii dintre anotimpuri și tradiții de purtare # Albasat
Un șnur împletit din alb și roșu, mărțișorul, se prinde în piept pe 1 martie și este mai mult decât un simbol al primăverii –...
27 februarie 2026
21:10
Primăvara va fi întâmpinată la Nisporeni prin muzică, dans și tradiții autentice, în cadrul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care...
13:50
Nisporeni: exercițiu complex de protecție civilă la Soltănești, cu simularea consecințelor unui cutremur major # Albasat
Un amplu exercițiu de protecție civilă, bazat pe simularea consecințelor unui cutremur de proporții, a fost desfășurat vineri, 27 februarie 2026, în satul Soltănești, raionul...
10:30
Satele cu mai puțin de 20 de mii de locuitori vor putea aplica pentru granturi de până la 30 de mii de euro, destinate proiectelor...
09:10
Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici transnistreni au scăzut cu circa 15% # Albasat
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut în bugetul de stat taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei. Într-un răspuns...
09:00
Leul moldovenesc își menține evoluția pe piața valutară, iar Banca Națională a Moldovei a stabilit noile cotații oficiale pentru principalele valute străine. Iată care este...
26 februarie 2026
18:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Nisporeni: „Primarii sunt temelia dezvoltării comunităților locale” # Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților și reprezentanții administrației publice locale. Discuțiile au...
14:10
„Necesitățile oamenilor trebuie să fie o normalitate”: premierul, în dialog cu autoritățile locale din Nisporeni # Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din raionul Nisporeni și cu reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării proiectelor implementate și...
08:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde va avea întrevederi cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor...
25 februarie 2026
17:30
Primăria orașului Nisporeni a lansat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în domeniul reglementării regimului funciar (intravilan), funcție care va fi...
17:20
Containerele incendiate la Nisporeni au fost înlocuite. Autoritățile fac apel la responsabilitate civică și colectare corectă a deșeurilor # Albasat
Punctul de colectare separată a deșeurilor de pe strada Chișinăului din orașul Nisporeni a fost restabilit integral, după ce trei containere din plastic au fost...
16:30
Școala Sportivă „Grigore Brașoveanu” Nisporeni își extinde colaborările internaționale prin noi parteneriate la Craiova # Albasat
Școala Sportivă „Grigore Brașoveanu” din Nisporeni continuă să facă pași importanți în direcția dezvoltării sportului de performanță, prin inițierea și consolidarea unor parteneriate cu instituții...
14:50
Un laborator special pentru verificarea calității lucrărilor rutiere va fi amenajat și dotat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor. Pentru această inițiativă, Guvernul a alocat...
14:40
Ministerul Finanțelor analizează o posibilă revizuire a cotei TVA aplicate sectorului HoReCa. Întrebat despre eventuale majorări, ministrul Andrian Gavriliță a declarat că este prematur să...
13:00
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau...
13:00
Șase persoane au fost demise, iar altele sancționate disciplinar, după controalele efectuate la cele patru ocoale din cadrul Întreprinderii silvice Chișinău. Verificările au scos la...
12:20
Curtea de Apel Centru a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci în septembrie 2018, în care este învinuit fostul director al...
11:30
Sancțiunile pentru anumite încălcări fiscale ar putea fi simplificate, iar amenzile procentuale înlocuite cu sume fixe între o mie și 10 mii de lei, pentru...
09:20
Decăderea din drepturile părintești: Aproape două mii de cereri, depuse în ultimii trei ani # Albasat
Atunci când siguranța sau bunăstarea unui copil sunt puse în pericol, unul dintre părinți sau tutorele poate solicita decăderea din drepturile părintești. În practică, însă,...
09:20
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii...
09:00
Circa 30% din totalul pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni. O spune directorul AIC, Sergiu Spoială, care menționează că ponderea pasagerilor ucraineni...
24 februarie 2026
22:30
Un forum de afaceri moldo-elvețian, organizat la Zürich pe 12 martie, va reuni reprezentanți ai sectorului privat din agricultură și sectorul agroalimentar, construcții și inginerie,...
22:20
Un viitor acord de pace pentru Ucraina trebuie să se bazeze pe garanții de securitate clare, să respecte dreptul internațional și să includă despăgubiri. Aceste...
21:00
Pentru Valeria Vrînceanu, creația nu este doar un meșteșug, ci o formă de a opri timpul și de a da sens fiecărei clipe. Descendentă a...
20:40
Trei containere de gunoi, incendiate la Nisporeni. Autoritățile califică incidentul drept act grav de vandalism # Albasat
Un act de vandalism a fost înregistrat pe strada Chișinăului din orașul Nisporeni, unde trei containere din plastic destinate colectării deșeurilor au fost incendiate. Incidentul...
12:00
Instituțiile culturale trebuie să informeze ministerul înainte de a invita artiști străini # Albasat
Instituțiile culturale și companiile de impresariat vor trebui să informeze în prealabil Ministerul Culturii atunci când intenționează să invite artiști din străinătate, în special din...
10:20
Maia Sandu: Ucraina merită o pace dreaptă, iar noi o vom sprijini cu solidaritate neștirbită # Albasat
Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina și să rămână solidară cu poporul ucrainean. Într-un mesaj transmis la cei patru...
10:00
Ambasadorul moldovean desemnat la Kiev, Victor Chirilă, susține că Ucraina asigură în prezent securitatea și pacea Republicii Moldova. Diplomatul a subliniat rolul crucial pe care...
09:20
Economia Moldovei, afectată de război și crize, dă semne de relansare din 2025, analiză MDED # Albasat
Economia Republicii Moldova a traversat între anii 2022 și 2024 o perioadă de contracție și stagnare severă, sub impactul războiului din Ucraina, al crizei energetice...
09:10
Cursul valutar oficial pentru 24 februarie 2026 aduce noile cotații ale principalelor valute utilizate în tranzacțiile din Republica Moldova, informație esențială pentru schimburile valutare, achitări...
23 februarie 2026
20:20
Nisporeni – desemnat „Capitala Sportului 2026” și epicentrul competițiilor din Republica Moldova # Albasat
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, centrul activităților sportive din țară, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și...
16:00
Participarea femeilor la alegerile din Republica Moldova a crescut în perioada anilor 2021-2025, atât ca alegătoare, cât și în roluri de administrare a scrutinului. O...
13:20
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu își poate acoperi cheltuielile de bază. Veniturile nu acoperă amortizarea și salariile,...
12:30
Tragedie la Nisporeni: o persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară # Albasat
În dimineața zilei de 20 februarie 2026, la ora 03:24, salvatorii și pompierii din cadrul Secției Situații Excepționale Nisporeni au fost alertați pentru a interveni...
11:50
Moldovenii au economisit aproape cinci milioane de euro în patru luni de la aderarea la SEPA # Albasat
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de...
11:40
Cel mai sever viscol din ultimul deceniu în SUA: mii de zboruri anulate și stare de urgență # Albasat
O furtună puternică de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii, provocând anularea a mii de zboruri și întreruperi de curent. În New York...
11:20
Un focar de pestă porcină a fost depistat și înlăturat în extravilanul orașului Sângera. În urma intervenției autorităților, într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate...
10:30
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23-25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Oficialii lituanieni au...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.