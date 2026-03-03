Prețul motorinei crește cu 34 de bani pe litru, ajungând la 21,21 lei

Albasat, 3 martie 2026 13:50

Prețul motorinei standard crește cu 34 de bani pe litru. Pentru miercuri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 21,21...

Acum 15 minute
14:00
Peste o sută de moldoveni au cerut evacuarea din Orientul Mijlociu, MAE Albasat
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite au solicitat evacuarea și asistență consulară din partea misiunilor...
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:30
Peste 150 de turiști moldoveni, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu Albasat
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de...
Acum 4 ore
11:00
Trei servicii digitale noi pentru freelanceri, disponibile pe portalul EVO Albasat
Freelancerii înregistrați pot accesa online trei servicii publice noi prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau din aplicația mobilă EVO. Acestea le permit actualizarea datelor,...
Acum 6 ore
10:00
La CSJ rămân nouă posturi vacante de judecător Albasat
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au...
09:30
Cursul valutar oficial la 03.03.2026 Albasat
Banca Națională a Moldovei a publicat ratele oficiale de schimb pentru ziua de 3 martie 2026. Vezi în continuare evoluția principalelor valute și valorile stabilite...
Acum 24 ore
16:30
Concediul forțat de la CFM, prelungit până la sfârșitul lunii pentru aproape 600 de angajați Albasat
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova sunt în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul...
14:30
Conducerea țării a adus un omagiu eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru Albasat
Președinta Maia Sandu spune că ziua de 2 martie reprezintă o zi de durere și demnitate, în care se onorează sacrificiul celor care și-au pierdut...
14:20
Motorina și benzina se scumpesc Albasat
Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Pentru marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o majorare de 15 bani la motorină și de...
Ieri
12:40
Eroii neamului, comemorați la Nisporeni în Ziua Memoriei și Recunoștinței Albasat
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața...
11:40
Certificatele de concediu medical, emise exclusiv în format digital din 1 martie Albasat
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor,...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Ziua Mărțișorului, sărbătorită prin gesturi de bunătate la Nisporeni Albasat
Nisporeni, 1 martie 2026 – Angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni au sărbătorit sosirea primăverii printr-o acțiune specială dedicată comunității, cu ocazia Zilei Mărțișorului. În cadrul...
09:30
Mărțișor în piept de 1 martie: simbol al trecerii dintre anotimpuri și tradiții de purtare Albasat
Un șnur împletit din alb și roșu, mărțișorul, se prinde în piept pe 1 martie și este mai mult decât un simbol al primăverii –...
27 februarie 2026
21:10
Festivalul „Mărțișor”, ediția a 60-a, va fi sărbătorit la Palatul de Cultură Nisporeni Albasat
Primăvara va fi întâmpinată la Nisporeni prin muzică, dans și tradiții autentice, în cadrul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care...
13:50
Nisporeni: exercițiu complex de protecție civilă la Soltănești, cu simularea consecințelor unui cutremur major Albasat
Un amplu exercițiu de protecție civilă, bazat pe simularea consecințelor unui cutremur de proporții, a fost desfășurat vineri, 27 februarie 2026, în satul Soltănești, raionul...
10:30
Satele cu până la 20 de mii de locuitori pot obține granturi europene pentru modernizare Albasat
Satele cu mai puțin de 20 de mii de locuitori vor putea aplica pentru granturi de până la 30 de mii de euro, destinate proiectelor...
09:10
Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici transnistreni au scăzut cu circa 15% Albasat
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut în bugetul de stat taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei. Într-un răspuns...
09:00
Cursul valutar oficial la 27.02.2026 Albasat
Leul moldovenesc își menține evoluția pe piața valutară, iar Banca Națională a Moldovei a stabilit noile cotații oficiale pentru principalele valute străine. Iată care este...
26 februarie 2026
18:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Nisporeni: „Primarii sunt temelia dezvoltării comunităților locale” Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților și reprezentanții administrației publice locale. Discuțiile au...
14:10
„Necesitățile oamenilor trebuie să fie o normalitate”: premierul, în dialog cu autoritățile locale din Nisporeni Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din raionul Nisporeni și cu reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării proiectelor implementate și...
08:50
Nisporeni, pe agenda Guvernului: premierul efectuează astăzi o vizită în teritoriu Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde va avea întrevederi cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor...
25 februarie 2026
17:30
Oportunitate de angajare la Nisporeni: Primăria caută specialist în domeniul funciar Albasat
Primăria orașului Nisporeni a lansat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în domeniul reglementării regimului funciar (intravilan), funcție care va fi...
17:20
Containerele incendiate la Nisporeni au fost înlocuite. Autoritățile fac apel la responsabilitate civică și colectare corectă a deșeurilor Albasat
Punctul de colectare separată a deșeurilor de pe strada Chișinăului din orașul Nisporeni a fost restabilit integral, după ce trei containere din plastic au fost...
16:30
Școala Sportivă „Grigore Brașoveanu” Nisporeni își extinde colaborările internaționale prin noi parteneriate la Craiova Albasat
Școala Sportivă „Grigore Brașoveanu” din Nisporeni continuă să facă pași importanți în direcția dezvoltării sportului de performanță, prin inițierea și consolidarea unor parteneriate cu instituții...
14:50
În Moldova va fi creat un laborator care va verifica lucrările de reparație a drumurilor Albasat
Un laborator special pentru verificarea calității lucrărilor rutiere va fi amenajat și dotat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor. Pentru această inițiativă, Guvernul a alocat...
14:40
Statul analizează revizuirea TVA pentru HoReCa Albasat
Ministerul Finanțelor analizează o posibilă revizuire a cotei TVA aplicate sectorului HoReCa. Întrebat despre eventuale majorări, ministrul Andrian Gavriliță a declarat că este prematur să...
13:00
Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale Albasat
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau...
13:00
Demisii și sancțiuni la ocoalele silvice din Chișinău: lipsuri de lemn și lucrări fictive Albasat
Șase persoane au fost demise, iar altele sancționate disciplinar, după controalele efectuate la cele patru ocoale din cadrul Întreprinderii silvice Chișinău. Verificările au scos la...
12:20
Curtea de Apel a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci Albasat
Curtea de Apel Centru a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci în septembrie 2018, în care este învinuit fostul director al...
11:30
Sancțiunile fiscale pentru companii ar putea fi înlocuite cu amenzi fixe Albasat
Sancțiunile pentru anumite încălcări fiscale ar putea fi simplificate, iar amenzile procentuale înlocuite cu sume fixe între o mie și 10 mii de lei, pentru...
09:20
Decăderea din drepturile părintești: Aproape două mii de cereri, depuse în ultimii trei ani Albasat
Atunci când siguranța sau bunăstarea unui copil sunt puse în pericol, unul dintre părinți sau tutorele poate solicita decăderea din drepturile părintești. În practică, însă,...
09:20
Lemnul de foc va avea preț unic la nivel național, ministru Albasat
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii...
09:00
Circa 30% din numărul total de pasageri ai Aeroportului Chișinău sunt ucraineni Albasat
Circa 30% din totalul pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni. O spune directorul AIC, Sergiu Spoială, care menționează că ponderea pasagerilor ucraineni...
24 februarie 2026
22:30
Mediul de afaceri din Moldova și Elveția se reunește la Zürich pe 12 martie Albasat
Un forum de afaceri moldo-elvețian, organizat la Zürich pe 12 martie, va reuni reprezentanți ai sectorului privat din agricultură și sectorul agroalimentar, construcții și inginerie,...
22:20
Parlamentul European cere garanții solide pentru Ucraina în viitorul acord de pace Albasat
Un viitor acord de pace pentru Ucraina trebuie să se bazeze pe garanții de securitate clare, să respecte dreptul internațional și să includă despăgubiri. Aceste...
21:00
Valeria Vrînceanu – destin cusut în fir de lumină și tradiție (Emisiune tv) Albasat
Pentru Valeria Vrînceanu, creația nu este doar un meșteșug, ci o formă de a opri timpul și de a da sens fiecărei clipe. Descendentă a...
20:40
Trei containere de gunoi, incendiate la Nisporeni. Autoritățile califică incidentul drept act grav de vandalism Albasat
Un act de vandalism a fost înregistrat pe strada Chișinăului din orașul Nisporeni, unde trei containere din plastic destinate colectării deșeurilor au fost incendiate. Incidentul...
12:00
Instituțiile culturale trebuie să informeze ministerul înainte de a invita artiști străini Albasat
Instituțiile culturale și companiile de impresariat vor trebui să informeze în prealabil Ministerul Culturii atunci când intenționează să invite artiști din străinătate, în special din...
10:20
Maia Sandu: Ucraina merită o pace dreaptă, iar noi o vom sprijini cu solidaritate neștirbită Albasat
Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina și să rămână solidară cu poporul ucrainean. Într-un mesaj transmis la cei patru...
10:00
Ucraina ne asigură astăzi pacea și securitatea, ambasador Albasat
Ambasadorul moldovean desemnat la Kiev, Victor Chirilă, susține că Ucraina asigură în prezent securitatea și pacea Republicii Moldova. Diplomatul a subliniat rolul crucial pe care...
09:20
Economia Moldovei, afectată de război și crize, dă semne de relansare din 2025, analiză MDED Albasat
Economia Republicii Moldova a traversat între anii 2022 și 2024 o perioadă de contracție și stagnare severă, sub impactul războiului din Ucraina, al crizei energetice...
09:10
Cursul valutar oficial la 24.02.2026 Albasat
Cursul valutar oficial pentru 24 februarie 2026 aduce noile cotații ale principalelor valute utilizate în tranzacțiile din Republica Moldova, informație esențială pentru schimburile valutare, achitări...
23 februarie 2026
20:20
Nisporeni – desemnat „Capitala Sportului 2026” și epicentrul competițiilor din Republica Moldova Albasat
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, centrul activităților sportive din țară, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și...
16:00
Femeile, tot mai implicate în alegeri, atât la vot, cât și în administrare – analiză Albasat
Participarea femeilor la alegerile din Republica Moldova a crescut în perioada anilor 2021-2025, atât ca alegătoare, cât și în roluri de administrare a scrutinului. O...
13:20
Pierderi de 37,5 milioane lei la Arena Chișinău. Raportul de audit al Curții de Conturi Albasat
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu își poate acoperi cheltuielile de bază. Veniturile nu acoperă amortizarea și salariile,...
12:30
Tragedie la Nisporeni: o persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară Albasat
În dimineața zilei de 20 februarie 2026, la ora 03:24, salvatorii și pompierii din cadrul Secției Situații Excepționale Nisporeni au fost alertați pentru a interveni...
11:50
Moldovenii au economisit aproape cinci milioane de euro în patru luni de la aderarea la SEPA Albasat
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de...
11:40
Cel mai sever viscol din ultimul deceniu în SUA: mii de zboruri anulate și stare de urgență Albasat
O furtună puternică de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii, provocând anularea a mii de zboruri și întreruperi de curent. În New York...
11:20
Pestă porcină la Sângera: porci sacrificați, despăgubiri doar pentru animale înregistrate Albasat
Un focar de pestă porcină a fost depistat și înlăturat în extravilanul orașului Sângera. În urma intervenției autorităților, într-o gospodărie din zonă au fost sacrificate...
10:30
O delegație a Seimasului Lituaniei efectuează o vizită oficială la Chișinău Albasat
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23-25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Oficialii lituanieni au...
