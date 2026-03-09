Mii de intervenții ale ambulanței în doar o săptămână: peste șase mii de pacienți au ajuns la spital

16:20

Armata Națională a lansat campania de informare „Pacea are nevoie de protectori”, prin care își propune să le explice cetățenilor rolul militarilor în asigurarea securității statului și în protejarea vieții de zi cu zi. Inițiativa urmărește să arate că pacea, pe care oamenii o consideră adesea firească, este menținută prin munca zilnică a militarilor, prin instruire, echipamente și investiții în capacitatea de apărare a țării. În același timp, oficialii din domeniul apărării spun că interesul tinerilor pentru o carieră militară este în creștere, tot mai mulți dintre ei interesându-se de posibilitatea de a face serviciul militar sau de a urma o profesie în cadrul Armatei Naționale.