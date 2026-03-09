ÎN CONTEXT | Expert: Integrarea logistică a Portul Internațional Giurgiulești va optimiza tranzitul de mărfuri
Moldova1, 9 martie 2026 22:20
Ajuns sub managementul profesionist al Portului Constanța, Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) va aduce avantaje strategice Republicii Moldova. Expertul de la Centrul „Europuls”, Corneliu Coteț, a explicat că tranzacția coordonată de BERD nu reprezintă o „înstrăinare” a patrimoniului național, ci o oportunitate pentru crearea unui coridor maritim direct. Această colaborare facilitează exporturile și importurile Republicii Moldova, asigurând integrarea țării în fluxurile logistice internaționale.
• • •
Prețurile petrolului și-au redus avansul luni, după ce au atins cele mai ridicate niveluri din 2022, pe fondul războiului cu Iranul # Moldova1
Prețurile petrolului și-au restrâns avansul luni, după ce în timpul ședinței au atins cele mai ridicate niveluri din 2022, în contextul în care Arabia Saudită și alți membri OPEC au redus livrările din cauza perturbărilor provocate de extinderea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, transmite Reuters.
Achiziții în panică la benzinării pe fondul scumpirii carburanților: autoritățile spun că stocurile ajung pentru două săptămâni # Moldova1
Creșterea rapidă a prețurilor la carburanți a determinat în ultimele zile achiziții neobișnuit de mari în benzinăriile din Republica Moldova, iar în unele stații au apărut limitări la alimentare sau chiar lipsuri temporare de combustibil, susține directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran. Acesta afirmă însă că țara dispune de stocuri suficiente, estimate la aproximativ 15 zile de vânzări medii, iar situația de alertă instituită recent are rol preventiv.
Cazul Ludmilei Vartic: CDM cere introducerea unei infracțiuni distincte de femicid în partea specială a Codului Penal # Moldova1
Centrul de Drept al Femeilor (CDM) cere o anchetă riguroasă a cazului de la Hâncești, soldat cu decesul Ludmilei Vartic, o femeie de 38 de ani din Hâncești, care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, și cere Parlamentului incriminarea distinctă a femicidului pentru a oferi o protecție reală victimelor violenței de gen.
Șaptesprezece automobile pentru intervenții rapide, procurate pentru polițiști cu sprijinul Germaniei # Moldova1
Poliția Națională a fost dotată cu 17 sectoare mobile, care vor permite angajaților să documenteze cazuri, să coordoneze intervenții și să gestioneze diverse situații direct la fața locului. Unitățile sunt echipate cu tehnică modernă, care permite procesarea informațiilor în timp real. Astfel, polițiștii vor putea oferi sprijin rapid cetățenilor, fără a mai depinde de un birou fix.
Satoshi a lansat videoclipul la piesa cu care va reprezenta R. Moldova la Eurovision 2026 # Moldova1
Satoshi a lansat videoclipul oficial al piesei „Viva Moldova!”, cu care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 în luna mai. Videoclipul, lansat pe 9 martie, este un adevărat spectacol vizual, unde dansatorii Baletului Național JOC îmbină ritmuri moderne cu elemente ale culturii tradiționale moldovenești.
Mii de intervenții ale ambulanței în doar o săptămână: peste șase mii de pacienți au ajuns la spital # Moldova1
Ambulanța a fost solicitată de aproape 15 mii de ori în perioada 2–8 martie, iar peste șase mii de persoane, inclusiv aproape 1.200 de copii, au ajuns la spital după ce au primit îngrijiri medicale urgente la fața locului.
Premierul, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Este prioritară aprovizionarea stabilă cu combustibil” # Moldova1
Opțiuni și mecanisme care ar putea fi aplicate pentru ca eventualele creșteri de prețuri să fie treptate și să nu aibă un impact brusc asupra consumatorilor din R. Moldova au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu importatorii de produse petroliere, luni, 9 martie.
Putin anunță că Rusia poate livra petrol și gaze Europei pe fondul crizei energetice globale # Moldova1
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni că războiul cu Iranul a declanșat o criză energetică globală și a avertizat că producția de petrol dependentă de transportul prin Strâmtoarea Hormuz ar putea fi în curând oprită complet, scrie Reuters.
Modificările privind numirea membrilor comisiilor Vetting rămân în vigoare: CC a respins cererea opoziției # Moldova1
Curtea Constituțională a respins cererea deputaților din opoziție de suspendare a modificărilor legislative operate de majoritatea PAS, care schimbă regulile de numire a membrilor externi în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Magistrații au constatat că autorii sesizării nu au demonstrat existența unor consecințe iminente și ireparabile care să justifice suspendarea prevederilor contestate.
Cazul Ludmilei Vartic: Centrul de Drept al Femeilor cere introducerea unei infracțiuni distincte de „femicid” în Codul Penal al R. Moldova # Moldova1
Centrul de Drept al Femeilor (CDF) cere introducerea unei infracțiuni distincte de „femicid” în Codul Penal al R. Moldova. Solicitarea are loc după decesul Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului raional Hâncești. Moartea Ludmilei ridică semne serioase de întrebare cu privire la circumstanțele care au precedat această tragedie, susține CDF.
Vicepreședintele raionului Hâncești a demisionat. Dumitru Vartic, audiat după decesul soției # Moldova1
Oamenii legii din R. Moldova efectuează măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor decesului Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului raional Hâncești, Dumitru Vartic, inclusiv audieri și o expertiză medico-legală. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Totodată, în acest caz au fost pornite două procese penale, iar Dumitru Vartic a demisionat din funcția publică deținută.
Lucrările de construcție a drumurilor pe o distanță de 210 km, în pericol: Scumpirea petrolului poate afecta licitațiile # Moldova1
Scumpirea petrolului ar putea avea un impact direct asupra proiectelor de infrastructură rutieră din Republica Moldova, deoarece multe materiale folosite în construcția drumurilor sunt derivate din acest produs, susține vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Zboruri anulate și itinerare modificate: Cum este afectat turismul de conflictul din Orientul Mijlociu # Moldova1
Domeniul turismului resimte presiuni semnificative în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, iar destinațiile cele mai populare, precum Dubai, Doha și Abu Dhabi, se află sub semnul incertitudinii, afirmă Dorina Zdorovețchi, directoarea unei agenții de turism.
Avocată, despre cazul femeii de la Hâncești care și-a pus capăt zilelor: Factorul uman sabotează aplicarea Legii privind combaterea violenței în familie # Moldova1
Deși cadrul legislativ privind combaterea violenței în familie este unul solid, aplicarea acestuia rămâne deficitară din cauza factorului uman și a modului în care autoritățile intervin în astfel de cazuri. Avocata Doina Ioana Străisteanu a declarat, pentru Moldova 1, că, în practică, multe victime se confruntă cu diverse obstacole atunci când solicită protecție, iar problema „agresorilor influenți” nu este doar una de ordin penal, ci și una în care inacțiunea polițiștilor îi transformă în complici ai abuzului.
Școlile auto cu rată de promovare sub 30% vor fi reevaluate în iunie: Ce riscă instituțiile # Moldova1
Aproximativ 11 mii de candidați, din totalul celor peste 47 de mii înscriși anul trecut la cursuri auto pentru obținerea permisului de conducere de categoria B, au reușit să promoveze proba practică. Din 123 de sucursale ale celor 69 de școli auto, doar 23 au atins pragul minim de promovare. Instituțiile cu rezultate sub nivelul prevăzut vor fi reevaluate în luna iunie.
Centrul Social din Leova va fi renovat cu sprijinul financiar al Japoniei: Investiție de peste 45.5 mii de dolari # Moldova1
Centrul Social din orașul Leova va fi renovat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant, în valoare de 45.538 de dolari, a fost semnat luni, 9 martie, de către ambasadorul Japoniei la Chișinău, Takeuchi Kazuyuki, și administratoarea Asociației beneficiare „Parteneriat Social”, Svetlana Petică.
Comisia Europeană îi cere Parlamentului să consulte Comisia de la Veneția în chestiunea reducerii pragului de vot pentru Comisia Vetting # Moldova1
Parlamentul de la Chișinău ar trebui să solicite opinia Comisiei de la Veneția vizavi de amendamentul prin care a fost redus numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor, afirmă Markus Lammert, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme legate de democrație, justiție și statul de drept. Implementarea unor reforme transparente în domeniul justiției este „esențială” pentru parcursul european al R. Moldova, a subliniat el, într-un comentariu pentru Teleradio-Moldova.
„Pacea are nevoie de protectori”: Armata Națională lansează o campanie amplă de promovare a sectorului de apărare # Moldova1
Armata Națională a lansat campania de informare „Pacea are nevoie de protectori”, prin care își propune să le explice cetățenilor rolul militarilor în asigurarea securității statului și în protejarea vieții de zi cu zi. Inițiativa urmărește să arate că pacea, pe care oamenii o consideră adesea firească, este menținută prin munca zilnică a militarilor, prin instruire, echipamente și investiții în capacitatea de apărare a țării.
„Pacea are nevoie de protectori” - Armata Națională lansează o campanie amplă de informare și promovare a sectorului de apărare # Moldova1
Salariul minim din R. Moldova ar putea acoperi 50% din cel mediu pe economie: Autoritățile promit majorări în fiecare an # Moldova1
Raportul dintre salariul minim și cel mediu din R. Moldova - 6.300 și, respectiv, 17.400 de lei - este în prezent de 36%, iar autoritățile își propun ca acesta să ajungă, în următorii ani, la 50%, în conformitate cu standardele europene.
Meci nebun în liga nord-americană de hochei pe gheață. Tampa Bay Lightning și Buffalo Sabres s-au întâlnit pentru a treia oară în sezonul regular și au oferit una dintre cele mai tari partide ale stagiunii. Sabres s-au impus cu 8:7 pe propriul lor patinoar, la capătul unei confruntări cu răsturnări de scor, bătăi și 102 minute de penalizare.
Aderarea R. Moldova la UE în 2028| Nicușor Dan: „Este posibil dacă există voință politică” # Moldova1
Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană mai devreme decât în anul 2030 – termenul pe care și l-a fixat Chișinăul. Președintele României, Nicușor Dan, spune că acest lucru se poate întâmpla chiar în 2028, dacă există voință politică.
Cel puțin o persoană a fost ucisă și 12 rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore # Moldova1
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 12 rănite în urma atacurilor rusești din Ucraina în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale pe 9 martie. Două rachete balistice și 197 de drone de atac rusești cu rază lungă, inclusiv 120 de drone de tip Shahed, au fost lansate asupra Ucrainei, au raportat Forțele Aeriene, citate de The Kyiv Independent.
După prima fază a „operațiunii groapa”, în Chișinău va începe „marea curățenie”, anunță Ceban # Moldova1
Prima etapă a reparației drumurilor din capitală, afectate de condițiile meteo din această iarnă, este aproape de final, urmând să înceapă lucrări pe străzile secundare. Totodată, în scurt timp va demara un amplu program de salubrizare a Chișinăului, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința Primăriei din 9 martie.
Noi bombardamente în Orientul Mijlociu, după desemnarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei # Moldova1
Bombardamentele în Orientul Mijlociu continuă. Iranul a lansat primele atacuri cu rachete de la desemnarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, potrivit postului public iranian de televiziune. Armata israeliană anunță că a lovit centre de comandă legate de forțele de securitate iraniene și ale miliției Basij, care este cunoscută pentru reprimarea dură a protestelor din interiorul țării în lunile anterioare.
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate de la turneul WTA de la Indian Wells # Moldova1
Turneul de tenis de la Indian Wells a rămas fără tenismene din România. Ultimele două care au părăsit competiția au fost Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aceasta din urmă fiind învinsă de liderul mondial, Arina Sabalenka.
Primarul Chișinăului, pregătit să anuleze taxa de salubrizare și să cedeze „capul” lui Talmaci pentru a debloca ședințele CMC # Moldova1
Autoritățile capitalei sunt de acord să anuleze taxa de salubrizare pentru anul curent, una dintre cerințele înaintate de consilierii municipali pentru a relua ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința Primăriei Chișinău din 9 martie.
În R. Moldova nu există riscuri de aprovizionare cu carburanți, iar autoritățile analizează măsuri de sprijin pentru agricultori # Moldova1
În R. Moldova nu există, pe moment, riscuri de aprovizionare cu carburanți, dau asigurări autoritățile. Starea de alertă în sectorul energetic are rolul de a preveni apariția unei crize și de a permite autorităților să intervină rapid pentru a menține sub control stocurile de combustibil și energie. Totuși, aceasta nu poate opri majorarea prețurilor. Conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, precum și creșterea consumului în sezonul agricol sunt factori care pun presiune pe piață, afirmă experții.
Scepticism la Tiraspol față de fondul de convergență: „Deciziile adoptate departe de masa negocierilor nu funcționează” # Moldova1
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, salută reluarea negocierilor cu Chișinăul, însă rămâne sceptic față de propunerea autorităților constituționale ale Republicii Moldova de creare a unui fond de convergență menit să apropie cele două maluri ale Nistrului.
Creșterea puternică a prețurilor la petrol va genera scumpiri în lanț în Republica Moldova, avertizează experții # Moldova1
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu. Aceste evoluții vor avea un impact major asupra prețurilor la combustibil în Republica Moldova, care vor genera scumpiri în lanț, fiind afectați, în primul rând, fermierii și familiile social-vulnerabile.
Ion Ceban numește doi viceprimari fără votul CMC. Consilierii din PAS și PSRM denunță „o decizie ilegală” # Moldova1
Dispoziția privind numirea a doi viceprimari noi ai capitalei va fi semnată pe parcursul zilei de 9 martie, a anunțat primarul Ion Ceban, la ședința de astăzi a serviciilor Primăriei Chișinău. Consilierii municipali denunță o „decizie ilegală” și susțin că vor contesta dispoziția primarului.
Guvernul belgian a denunțat „un act antisemit abject” după o explozie în noaptea de duminică spre luni, 9 martie, în fața unei sinagogi din Liege. Explozia s-a produs în jurul orei 03:00 GMT dimineața și nu s-a soldat cu răniți, transmite AFP.
Rapid București și CS Universitatea Craiova au remizat în etapa a 30-a a Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova va începe play-off-ul Superligii românești de fotbal cu un avans de două puncte fața de a doua clasată - Rapid București. În ultimul lor meci din sezonul regular, oltenii au remizat, scor 1:1, în deplasare chiar în compania „alb-vișiniilor”. CSU Craiova a deschis scorul în minutul 49, prin Nicușor Bancu. Căpitanul „alb-albaștrilor” a marcat din pasa lui Ștefan Baiaram.
Scumpiri rapide la pompă: Prețul motorinei a crescut cu aproape trei lei de la începutul crizei din Orientul Mijlociu # Moldova1
Prețurile la carburanți continuă să crească rapid în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii accelerate a petrolului pe piețele internaționale. În mai puțin de două săptămâni, motorina s-a scumpit cu aproape trei lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 25 de lei.
Un lider local al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală: Peste 1.2 milioane de lei pentru proteste # Moldova1
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Râșcani din municipiul Chișinău al fostului Partid Politic „Șor”, Fiodor Garpin, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 6 martie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Procese penale după moartea soției vicepreședintelui raionului Hâncești: Decizia va fi luată după acumularea probatoriului # Moldova1
Organele de urmărire penală ale Poliției din Chișinău și Hâncești au inițiat procese penale după decesul soției unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, care ar fi comis un act de suicid, aruncându-se de la înălțime în sectorul Râșcani al capitalei.
Bălți: Doi tineri au „scuturat” un bărbat de sute de mii de lei, păcălindu-l cu „investiții” în criptomonede # Moldova1
Un bărbat de 49 de ani din Bălți a rămas fără 360 de mii de lei, după ce a fost păcălit de doi tineri cu vârste de 20 de ani. Aceștia s-au prezentat ca fiind reprezentanți ai unei platforme de investiții și, sub pretextul obținerii unor câștiguri din investiții și criptomonede, aceștia au convins victima să le transfere banii.
Incubatoarele de afaceri oferă sprijin antreprenorilor aflați la început de drum. Un astfel de exemplu găsim în centrul orașului Nisporeni, unde aproape 50 de antreprenori, sub același acoperiș, dezvoltă o multitudine de activități - de la meșteșugărit, croitorie și pictură, până la culinărie. Prin efortul lor, aceștia promovează regiunea, creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economiei locale.
ADVERTORIAL | Utilizăm energia eficient - campania care educă despre soluții de eficiență energetică în gospodărie # Moldova1
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient!”, specialiștii atrag atenția asupra unor soluții simple prin care fiecare gospodărie poate reduce consumul de energie și costurile lunare. De multe ori, economiile semnificative pot începe cu schimbări mici în modul în care utilizăm aparatele electrice și resursele din locuință.
ADVERTORIAL | Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # Moldova1
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort.
La Chișinău spun una, la Comrat - alta: De ce rămân blocate alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei # Moldova1
Criza politică din Găgăuzia se adâncește, în ciuda unor semnale timide de cooperare apărute la începutul săptămânii trecute privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Deși deputații locali păreau dispuți să colaboreze cu autoritățile electorale centrale, gestul s-a rezumat la o simplă ajustare terminologică, fiind rapid umbrit de o retorică de confruntare.
Amalgamarea voluntară: Se renunță la distanța de 25 km, iar denumirea noii localități poate fi alta decât a centrului selectat # Moldova1
Decizia de amalgamare voluntară, care presupune unirea benevolă a localităților, va fi aprobată cu majoritatea voturilor consilierilor locali aleși, iar distanța stabilită anterior de maximum 25 de kilometri de la centrul administrativ al unității amalgamate până la centrul oricărui sat sau oraș care o formează va fi exclusă. Prevederile se regăsesc într-un proiect de îmbunătățire a procesului de amalgamare, supus consultărilor publice după discuțiile organizate de Guvern în raioane.
Un lider local al fostului Partid „Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală: Peste 1.2 milioane de lei pentru proteste # Moldova1
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, reținută în timp ce încerca să fugă din țară # Moldova1
Cea de-a cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40 de mii de euro percepute pentru eliberarea unui deținut, a fost reținută de ofițerii și procurori anticorupție pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, în timp ce încerca să fugă din țară.
Donald Trump: O decizie privind încheierea războiului cu Iranul va fi luată împreună cu premierul israelian # Moldova1
Decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmă președintele american Donald Trump. Totodată, liderul de la Casa Albă crede că Mojtaba Khamenei „nu va rezista mult” ca lider al Iranului.
AC Milan mai păstrează speranțe la titlu în Serie A. „Rossoneri” au obținut victoria la limită în fața rivalei Internazionale Milano, scor 1-0, iar singurul gol a fost marcat de Pervis Estupinan.
Încă 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, în după-amiaza zilei de 8 martie, raportează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Totodată, zeci de moldoveni încă mai așteaptă, de mai bine de o săptămână, să fie evacuați din regiunea afectată de atacuri militare, potrivit datelor misiunilor diplomatice ale R. Moldova.
