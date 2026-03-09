Zboruri anulate și itinerare modificate: Cum este afectat turismul de conflictul din Orientul Mijlociu
Moldova1, 9 martie 2026 18:10
Domeniul turismului resimte presiuni semnificative în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, iar destinațiile cele mai populare, precum Dubai, Doha și Abu Dhabi, se află sub semnul incertitudinii, afirmă Dorina Zdorovețchi, directoarea unei agenții de turism.
10:30
Durlești: Un tânăr care s-a aruncat de la etajul opt a rămas în viață datorită pernei pneumatice instalate de salvatori # Moldova1
Un tânăr de 18 ani care intenționa să-și pună capăt zilelor pe 8 martie a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceștia au reușit să instaleze în timp util o pernă pneumatică pe care a căzut băiatul atunci când a sărit de la etajul opt.
10:20
Peste 25 de mii de persoane au accesat cursuri de limbă română în cadrul Programului național pentru anii 2023–2025, pe care autoritățile l-au prelungit până în 2028. Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a declarat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1 că scopul este creșterea competențelor și oferirea posibilității de a studia româna pentru un număr cât mai mare de solicitanți.
10:20
E forfotă mare în livezile din întreaga țară. Au început lucrările de primăvară, esențiale pentru sănătatea pomilor și pentru o recoltă bogată. Muncitorii pregătesc terenul, taie ramurile uscate și aplică tratamentele necesare pentru a proteja pomii. Agricultorilor le este dificil să găsească specialiști calificați.
10:10
Peste 25 de mii de persoane au accesat cursuri de limbă română în cadrul Programului național pentru anii 2023–2025, pe care autoritățile l-au prelungit până în 2028. Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a declarat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1 că scopul este creșterea competențelor și oferirea posibilității de a studia româna pentru un număr cât mai mare de solicitanți.
10:00
Șefii diplomațiilor de la Chișinău și Tel Aviv, discuție despre situația cetățenilor moldoveni din Israel, în contextul riscurilor din Orientul Mijlociu # Moldova1
Situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel, în contextul riscurilor de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special a tensiunilor militare din regiune, a fost discutată luni, 9 martie, la telefon, de către viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și omologul său de la Tel Aviv, Gideon Sa'ar.
10:00
Maia Sandu, discurs în Parlamentul de la Vilnius, la 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de URSS # Moldova1
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va ține, pe 11 martie curent, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate împlinii a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
09:50
Dondușeni: Bărbatul care și-a lovit soția cu toporul în cap, condamnat la ani grei de pușcărie # Moldova1
S-au luat la ceartă în timp ce mergeau pe stradă, moment în care bărbatul și-a lovit soția de mai multe ori cu un topor în cap și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Femeia s-a stins din viață la scurt timp, iar făptașul a fost condamnat la 16 ani de închisoare.
09:40
Riscurile de securitate din Orientul Mijlociu și situația cetățenilor moldoveni din Israel au fost discutate de Mihai Popșoi cu șeful diplomației israeliene # Moldova1
Riscurile de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special tensiunile militare din regiune, precum și situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel au fost discutate într-o convorbire telefonică între viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.
09:20
PETIȚIE | Alegerile din Găgăuzia, reglementate în Codul electoral al R. Moldova, iar alegerile din regiune – desfășurate de CEC-ul de la Chișinău # Moldova1
Găgăuzia se confruntă, în prezent, cu o criză politică și juridică majoră, în condițiile în care legislația locală contravine Codului electoral al R. Moldova, ceea ce face imposibilă organizarea alegerilor ordinare în Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Activistul civic Mihail Sirkeli a lansat o petiție publică adresată conducerii R. Moldova, căreia îi solicită să intervină pentru a elimina blocajul electoral din regiune.
09:00
În această etapă a desfășurării războiului din Iran, țările europene nu par să dorească să ia parte la conflict. Din perspectiva Statelor Unite, însă, implicarea Europei în războiul din Iran pare inevitabilă. Instituțiile de presă americane evidențiază poziția delicată a liderilor europeni care încearcă, în zadar, să se distanțeze de conflictul din Orientul Mijlociu, fără însă a-l ofensa pe imprevizibilul Donald Trump. În același timp, prin atacarea Ciprului, Iranul a putut să dea impresia că ar căuta să implice Europa.
08:40
Piața cărnii de iepure din Republica Moldova este susținută de producători locali. Deși producția autohtonă este în creștere, aceasta rămâne un produs de nișă, în special din cauza prețului ridicat. În același timp, proprietarii de ferme depun eforturi colosale pentru a rezista în una dintre cele mai sensibile ramuri zootehnice. Soții Mațenco au creat un sistem integrat de creștere a iepurilor, cu microclimat controlat, nutreț propriu și producție certificată. În prezent, ferma are trei mii de iepuri.
