Primarul Chișinăului, pregătit să anuleze taxa de salubrizare și să cedeze „capul” lui Talmaci pentru a debloca ședințele CMC
Moldova1, 9 martie 2026 14:30
Autoritățile capitalei sunt de acord să anuleze taxa de salubrizare pentru anul curent, una dintre cerințele înaintate de consilierii municipali pentru a relua ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința Primăriei Chișinău din 9 martie.
Acum 5 minute
14:40
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate de la turneul WTA de la Indian Wells # Moldova1
Turneul de tenis de la Indian Wells a rămas fără tenismene din România. Ultimele două care au părăsit competiția au fost Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aceasta din urmă fiind învinsă de liderul mondial, Arina Sabalenka.
Acum 15 minute
14:30
Acum o oră
14:10
În R. Moldova nu există riscuri de aprovizionare cu carburanți, iar autoritățile analizează măsuri de sprijin pentru agricultori # Moldova1
În R. Moldova nu există, pe moment, riscuri de aprovizionare cu carburanți, dau asigurări autoritățile. Starea de alertă în sectorul energetic are rolul de a preveni apariția unei crize și de a permite autorităților să intervină rapid pentru a menține sub control stocurile de combustibil și energie. Totuși, aceasta nu poate opri majorarea prețurilor. Conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, precum și creșterea consumului în sezonul agricol sunt factori care pun presiune pe piață, afirmă experții.
13:50
Scepticism la Tiraspol față de fondul de convergență: „Deciziile adoptate departe de masa negocierilor nu funcționează” # Moldova1
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, salută reluarea negocierilor cu Chișinăul, însă rămâne sceptic față de propunerea autorităților constituționale ale Republicii Moldova de creare a unui fond de convergență menit să apropie cele două maluri ale Nistrului.
Acum 2 ore
13:40
Creșterea puternică a prețurilor la petrol va genera scumpiri în lanț în Republica Moldova, avertizează experții # Moldova1
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu. Aceste evoluții vor avea un impact major asupra prețurilor la combustibil în Republica Moldova, care vor genera scumpiri în lanț, fiind afectați, în primul rând, fermierii și familiile social-vulnerabile.
13:20
Ion Ceban numește doi viceprimari fără votul CMC. Consilierii din PAS și PSRM denunță „o decizie ilegală” # Moldova1
Dispoziția privind numirea a doi viceprimari noi ai capitalei va fi semnată pe parcursul zilei de 9 martie, a anunțat primarul Ion Ceban, la ședința de astăzi a serviciilor Primăriei Chișinău. Consilierii municipali denunță o „decizie ilegală” și susțin că vor contesta dispoziția primarului.
13:00
Guvernul belgian a denunțat „un act antisemit abject” după o explozie în noaptea de duminică spre luni, 9 martie, în fața unei sinagogi din Liege. Explozia s-a produs în jurul orei 03:00 GMT dimineața și nu s-a soldat cu răniți, transmite AFP.
12:50
Rapid București și CS Universitatea Craiova au remizat în etapa a 30-a a Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova va începe play-off-ul Superligii românești de fotbal cu un avans de două puncte fața de a doua clasată - Rapid București. În ultimul lor meci din sezonul regular, oltenii au remizat, scor 1:1, în deplasare chiar în compania „alb-vișiniilor”. CSU Craiova a deschis scorul în minutul 49, prin Nicușor Bancu. Căpitanul „alb-albaștrilor” a marcat din pasa lui Ștefan Baiaram.
12:50
Scumpiri rapide la pompă: Prețul motorinei a crescut cu aproape trei lei de la începutul crizei din Orientul Mijlociu # Moldova1
Prețurile la carburanți continuă să crească rapid în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii accelerate a petrolului pe piețele internaționale. În mai puțin de două săptămâni, motorina s-a scumpit cu aproape trei lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 25 de lei.
Acum 4 ore
12:40
Un lider local al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală: Peste 1.2 milioane de lei pentru proteste # Moldova1
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Râșcani din municipiul Chișinău al fostului Partid Politic „Șor”, Fiodor Garpin, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 6 martie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
12:30
Procese penale după moartea soției vicepreședintelui raionului Hâncești: Decizia va fi luată după acumularea probatoriului # Moldova1
Organele de urmărire penală ale Poliției din Chișinău și Hâncești au inițiat procese penale după decesul soției unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, care ar fi comis un act de suicid, aruncându-se de la înălțime în sectorul Râșcani al capitalei.
12:30
Bălți: Doi tineri au „scuturat” un bărbat de sute de mii de lei, păcălindu-l cu „investiții” în criptomonede # Moldova1
Un bărbat de 49 de ani din Bălți a rămas fără 360 de mii de lei, după ce a fost păcălit de doi tineri cu vârste de 20 de ani. Aceștia s-au prezentat ca fiind reprezentanți ai unei platforme de investiții și, sub pretextul obținerii unor câștiguri din investiții și criptomonede, aceștia au convins victima să le transfere banii.
12:30
Incubatoarele de afaceri oferă sprijin antreprenorilor aflați la început de drum. Un astfel de exemplu găsim în centrul orașului Nisporeni, unde aproape 50 de antreprenori, sub același acoperiș, dezvoltă o multitudine de activități - de la meșteșugărit, croitorie și pictură, până la culinărie. Prin efortul lor, aceștia promovează regiunea, creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economiei locale.
12:20
ADVERTORIAL | Utilizăm energia eficient - campania care educă despre soluții de eficiență energetică în gospodărie # Moldova1
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient!”, specialiștii atrag atenția asupra unor soluții simple prin care fiecare gospodărie poate reduce consumul de energie și costurile lunare. De multe ori, economiile semnificative pot începe cu schimbări mici în modul în care utilizăm aparatele electrice și resursele din locuință.
12:20
ADVERTORIAL | Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # Moldova1
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort.
12:00
La Chișinău spun una, la Comrat - alta: De ce rămân blocate alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei # Moldova1
Criza politică din Găgăuzia se adâncește, în ciuda unor semnale timide de cooperare apărute la începutul săptămânii trecute privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Deși deputații locali păreau dispuți să colaboreze cu autoritățile electorale centrale, gestul s-a rezumat la o simplă ajustare terminologică, fiind rapid umbrit de o retorică de confruntare.
11:40
Amalgamarea voluntară: Se renunță la distanța de 25 km, iar denumirea noii localități poate fi alta decât a centrului selectat # Moldova1
Decizia de amalgamare voluntară, care presupune unirea benevolă a localităților, va fi aprobată cu majoritatea voturilor consilierilor locali aleși, iar distanța stabilită anterior de maximum 25 de kilometri de la centrul administrativ al unității amalgamate până la centrul oricărui sat sau oraș care o formează va fi exclusă. Prevederile se regăsesc într-un proiect de îmbunătățire a procesului de amalgamare, supus consultărilor publice după discuțiile organizate de Guvern în raioane.
11:40
11:40
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, reținută în timp ce încerca să fugă din țară # Moldova1
Cea de-a cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40 de mii de euro percepute pentru eliberarea unui deținut, a fost reținută de ofițerii și procurori anticorupție pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, în timp ce încerca să fugă din țară.
11:20
Donald Trump: O decizie privind încheierea războiului cu Iranul va fi luată împreună cu premierul israelian # Moldova1
Decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmă președintele american Donald Trump. Totodată, liderul de la Casa Albă crede că Mojtaba Khamenei „nu va rezista mult” ca lider al Iranului.
11:20
AC Milan mai păstrează speranțe la titlu în Serie A. „Rossoneri” au obținut victoria la limită în fața rivalei Internazionale Milano, scor 1-0, iar singurul gol a fost marcat de Pervis Estupinan.
11:00
Încă 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, în după-amiaza zilei de 8 martie, raportează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Totodată, zeci de moldoveni încă mai așteaptă, de mai bine de o săptămână, să fie evacuați din regiunea afectată de atacuri militare, potrivit datelor misiunilor diplomatice ale R. Moldova.
11:00
ADVERTORIAL | Bilete de avion ieftine din Chișinău cu Zbor.md – prețuri avantajoase, grafic de tarife convenabil și suport 24/7 # Moldova1
Plănuiți o călătorie din Chișinău și doriți să cumpărați biletul la cel mai bun preț? Zbor.md este un serviciu online convenabil de căutare a biletelor de avion, care vă ajută să găsiți cele mai avantajoase oferte în doar câteva minute. Principala funcționalitate a platformei este graficul de prețuri, cu ajutorul căruia puteți vedea ușor în ce lună zborul este cel mai ieftin și puteți alege datele optime pentru călătorie.
Acum 6 ore
10:40
A murit fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova Engin Firat # Moldova1
Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova Engin Firat a murit la vârsta de 55 de ani. Conform presei din țara sa, tehnicianul turc a suferit un atac de cord în timp ce se afla în incinta Aeroportului din Istanbul. Firat și-a pierdut cunoștința, iar ulterior medicii au constatat decesul. Reamintim că între octombrie 2019 și noiembrie 2020, Engin Firat i-a condus pe „tricolori" în 11 partide, fără a repurta vreo victorie.
10:30
Durlești: Un tânăr care s-a aruncat de la etajul opt a rămas în viață datorită pernei pneumatice instalate de salvatori # Moldova1
Un tânăr de 18 ani care intenționa să-și pună capăt zilelor pe 8 martie a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceștia au reușit să instaleze în timp util o pernă pneumatică pe care a căzut băiatul atunci când a sărit de la etajul opt.
10:20
Peste 25 de mii de persoane au accesat cursuri de limbă română în cadrul Programului național pentru anii 2023–2025, pe care autoritățile l-au prelungit până în 2028. Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a declarat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1 că scopul este creșterea competențelor și oferirea posibilității de a studia româna pentru un număr cât mai mare de solicitanți.
10:20
E forfotă mare în livezile din întreaga țară. Au început lucrările de primăvară, esențiale pentru sănătatea pomilor și pentru o recoltă bogată. Muncitorii pregătesc terenul, taie ramurile uscate și aplică tratamentele necesare pentru a proteja pomii. Agricultorilor le este dificil să găsească specialiști calificați.
10:10
10:00
Șefii diplomațiilor de la Chișinău și Tel Aviv, discuție despre situația cetățenilor moldoveni din Israel, în contextul riscurilor din Orientul Mijlociu # Moldova1
Situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel, în contextul riscurilor de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special a tensiunilor militare din regiune, a fost discutată luni, 9 martie, la telefon, de către viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și omologul său de la Tel Aviv, Gideon Sa'ar.
10:00
Maia Sandu, discurs în Parlamentul de la Vilnius, la 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de URSS # Moldova1
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va ține, pe 11 martie curent, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate împlinii a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
09:50
Dondușeni: Bărbatul care și-a lovit soția cu toporul în cap, condamnat la ani grei de pușcărie # Moldova1
S-au luat la ceartă în timp ce mergeau pe stradă, moment în care bărbatul și-a lovit soția de mai multe ori cu un topor în cap și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Femeia s-a stins din viață la scurt timp, iar făptașul a fost condamnat la 16 ani de închisoare.
09:40
Riscurile de securitate din Orientul Mijlociu și situația cetățenilor moldoveni din Israel au fost discutate de Mihai Popșoi cu șeful diplomației israeliene # Moldova1
Riscurile de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special tensiunile militare din regiune, precum și situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel au fost discutate într-o convorbire telefonică între viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.
09:20
PETIȚIE | Alegerile din Găgăuzia, reglementate în Codul electoral al R. Moldova, iar alegerile din regiune – desfășurate de CEC-ul de la Chișinău # Moldova1
Găgăuzia se confruntă, în prezent, cu o criză politică și juridică majoră, în condițiile în care legislația locală contravine Codului electoral al R. Moldova, ceea ce face imposibilă organizarea alegerilor ordinare în Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Activistul civic Mihail Sirkeli a lansat o petiție publică adresată conducerii R. Moldova, căreia îi solicită să intervină pentru a elimina blocajul electoral din regiune.
09:00
În această etapă a desfășurării războiului din Iran, țările europene nu par să dorească să ia parte la conflict. Din perspectiva Statelor Unite, însă, implicarea Europei în războiul din Iran pare inevitabilă. Instituțiile de presă americane evidențiază poziția delicată a liderilor europeni care încearcă, în zadar, să se distanțeze de conflictul din Orientul Mijlociu, fără însă a-l ofensa pe imprevizibilul Donald Trump. În același timp, prin atacarea Ciprului, Iranul a putut să dea impresia că ar căuta să implice Europa.
Acum 8 ore
08:40
Piața cărnii de iepure din Republica Moldova este susținută de producători locali. Deși producția autohtonă este în creștere, aceasta rămâne un produs de nișă, în special din cauza prețului ridicat. În același timp, proprietarii de ferme depun eforturi colosale pentru a rezista în una dintre cele mai sensibile ramuri zootehnice. Soții Mațenco au creat un sistem integrat de creștere a iepurilor, cu microclimat controlat, nutreț propriu și producție certificată. În prezent, ferma are trei mii de iepuri.
08:40
Marea Britanie are rezerve de gaze doar pentru două zile din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Moldova1
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sunt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.
08:30
Prețul petrolului a explodat cu peste 25%, pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran # Moldova1
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu, notează Reuters.
07:30
Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem ucis al Iranului, desemnat noul conducător al Republicii Islamice # Moldova1
Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost desemnat noul conducător al Republicii Islamice, au anunțat luni, 9 martie, autoritățile de la Teheran.
07:20
În această etapă a desfășurării războiului din Iran, țările europene nu par să dorească să ia parte la conflict. Din perspectiva Statelor Unite, însă, implicarea Europei în războiul din Iran pare inevitabilă. Instituțiile de presă americane evidențiază poziția delicată a liderilor europeni care încearcă, în zadar, să se distanțeze de conflictul din Orientul Mijlociu, fără însă a-l ofensa pe imprevizibilul Donald Trump. În același timp, prin atacarea Ciprului, Iranul a putut să dea impresia că ar căuta să implice Europa.
Acum 24 ore
21:30
Marș Feminist la Chișinău: participanții cer mai multă protecție pentru femei și combaterea violenței # Moldova1
„Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”, este sloganul celei de-a 12-a ediție a Marșului Feminist din acest an, organizat tradițional de Ziua Internațională a Femeii. Zeci de oameni au ieșit duminică în centrul capitalei pentru a cere statului să pună mai mult accent pe prevenirea violenței împotriva femeilor.
21:30
Ucraina are nevoie urgentă de radare moderne, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Problema a fost ridicată direct de soldații ucraineni, iar Kievul speră că Țările de Jos - unul dintre principalii producători de radare - poate ajuta la abordarea acestei nevoi critice. Discuțiile între liderul ucrainean și prim-ministrul Țărilor de Jos au avut loc în timp ce armata rusă atacă masiv cu drone instalațiile de producție de gaze ale Naftogaz din regiunea Poltava. Chiar dacă nu sunt victime, funcționarea instalațiilor a trebuit să fie oprită, iar pagubele sunt semnificative.
21:20
Cazul femeii moarte în circumstanțe suspecte: presiuni pentru demisia vicepreședintelui raionului Hâncești # Moldova1
Se cere demisia unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, după ce soția sa a murit în condiții suspecte. Femeia, care potrivit informațiilor din spațiul public a fost victimă a violenței domestice, ar fi comis un act de suicid. Ea a lăsat și un mesaj de adio, dar oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să comită acest gest. Asociațiile care apără drepturile femeilor s-au autosesizat și au cerut autorităților o anchetă amplă care să vizeze și modul în care au intervenit instituțiile responsabile.
21:10
Sezonul vânzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hâncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decât anul trecut. Cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru a avea carne de casă.
20:50
„Toate speranțele sunt îndreptate spre Teheran”. Veniturile din petrol și gaze ale bugetului Rusiei s-au prăbușit de două ori, a doua lună consecutiv # Moldova1
Prețurile scăzute la petrol și rubla puternică continuă să reducă veniturile din resurse ale bugetului Rusiei. În februarie, companiile petroliere și de gaze au transferat la bugetul federal 423.3 miliarde de ruble — cu 44% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului rus al Finanțelor, citate de publicația The Moscow Times.
20:30
Petrocub Hâncești a profitat din plin de pasul greșit al echipei Zimbru Chișinău în prima etapă a fazei a doua a campionatului național. Trupa lui Lilian Popescu, care este pe primul loc în clasament, a învins-o pe Dacia-Buiucani Chișinău cu 3:0 și are acum un avans de 3 puncte față de Zimbru.
20:20
Polițiștii au oferit flori femeilor. Ofițerii de patrulare le-au tras pe dreapta pe toate șoferițele, indiferent dacă au încălcat sau nu regulamentul circulației rtiere. În același timp, câțiva colegi de-ai lor au ales un gest mai elegant și au defilat călare. Și angajații întreprinderii Termoelectrica au dorit să le facă o surpriză plăcută femeilor din capitală.
19:40
Locuitorii orașului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apă. Furnizorul a cerut creșterea tarifului cu aproape zece lei. Dacă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va accepta solicitarea, atunci consumatorii vor plăti 36 de lei și 16 bani pentru un metru cub de apă. Acesta ar fi și unul dintre cele mai mari tarife din țară. Unii locuitori ai orașului Bălți se arată îngrijorați de posibilitatea unor noi scumpiri.
19:00
SUA ar putea trimite forțe speciale în Iran pentru a prelua controlul asupra uraniului îmbogățit # Moldova1
Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a stabili controlul fizic asupra stocurilor de uraniu îmbogățit. Informația a fost publicată de Axios, care citează patru surse familiarizate cu discuțiile dintre Statele Unite și Israel. Potrivit acestora, desfășurarea forțelor pentru „asigurarea securității” materialelor nucleare este analizată ca una dintre etapele unei eventuale operațiuni militare într-o fază ulterioară, transmite The Moscow Times.
18:10
După aproape 40 de ani, Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul ar putea avea propriul sediu până la sfârșitul anului # Moldova1
Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea avea, până la sfârșitul acestui an, un sediu propriu, după aproape patru decenii de activitate fără o clădire dedicată. Lucrările de construcție la noul edificiu urmează să fie reluate în baza unui contract semnat recent, proiectul având o valoare de aproximativ 13,8 milioane de lei și fiind finanțat în mare parte din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.
17:20
Liderul opoziției din Ungaria susține că agenți ai GRU au sosit în țară pentru a interveni în alegeri după un scenariu aplicat în R. Moldova # Moldova1
Liderul partidului de opoziție maghiar „Tisa”, Péter Magyar, a declarat că premierul Viktor Orbán ar fi invitat în țară angajați ai Direcției Principale de Informații a Rusiei (GRU) pentru a interveni în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Magyar afirmă că, în urmă cu câteva săptămâni, la Budapesta au sosit, sub acoperire diplomatică, persoane asociate cu serviciile de informații militare ale Federației Ruse, relateazp publicația The Moscow Times.
