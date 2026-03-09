Locuitorii din Florești, Soroca și Hâncești vor beneficia de consultații medicale gratuite

13:55

Violența în familie și violența de gen rămân printre cele mai grave probleme sociale în Republica Moldova. „Una din trei femei din mediul rural suferă de violență și una din patru femei din mediu urban au trecut printr-o formă de abuz”, a declarat pentru Radio Chișinău, reprezentanta Coaliției Naționale „Viața fără Violență”, Andreea Neaga. În acest context, peste 900 de persoane au participat la Marșul Feminist organizat la Chișinău pe data de 8 martie, pentru a atrage atenția asupra fenomenului violenței împotriva femeilor și asupra accesului limitat la justiție pentru victime.