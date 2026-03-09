Alexandru Munteanu: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
Radio Chisinau, 9 martie 2026 19:45
Evoluțiile de pe piața combustibililor, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, precum și măsurile necesare pentru menținerea alimentării stabile a țării noastre, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu importatorii de produse petroliere.
Două arme pneumatice deținute ilegal au fost predate benevol Poliției de doi locuitori ai raionului Orhei, după ce oamenii legii au stabilit că acestea erau păstrate fără acte de proveniență.
19:20
19:05
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), organizează concertul „Mi-am pus mărțișor în păr”, susținut de artista Cristina Scarlat, un eveniment dedicat valorificării culturii și identității românești prin muzică.
Inspectoratul General al Poliției a primit 17 unități mobile de poliție din partea Germaniei. Dotate cu laptopuri, imprimante și conexiune Wi-Fi, acestea le vor permite polițiștilor să desfășoare activități de documentare și coordonare direct la fața loculu.
18:30
Ședință de urgență la Guvern. Ministrul Energiei: Ne asigurăm că volumele disponibile de produse petroliere vor acoperi consumul nostru curent # Radio Chisinau
Republica Moldova dispune de volume suficiente de produse petroliere pentru a acoperi consumul curent și necesarul pe termen mediu, în pofida tensiunilor geopolitice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Detaliile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după o ședință organizată la Guvern cu importatorii și distribuitorii de combustibili.
18:25
Avertisment de la Bruxelles: UE are resurse energetice, dar „costurile sunt problema” # Radio Chisinau
Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol și gaze, în pofida perturbării lanțurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
18:05
Prețurile la carburanți cresc rapid în R. Moldova, pe fondul tensiunilor geopolitice de pe piețele internaționale. Ion Preașcă: „Criza scoate în evidență o problemă veche, lipsa stocurilor strategice de produse petroliere” # Radio Chisinau
Prețurile la carburanți cresc rapid în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor geopolitice de pe piețele internaționale. Motorina s-a scumpit cu peste 2 lei într-o săptămână, iar benzina cu peste 80 de bani. Experții avertizează că scumpirile s-ar putea răsfrânge în lanț asupra economiei, iar lipsa stocurilor strategice face piața locală mai vulnerabilă, transmite Radio Chișinău.
Ora de Vârf | Suspendarea călătoriilor fără vize ale diplomaților georgieni în Uniunea Europeană, unul din subiecte discutate în emisiunea din 9 martie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:35
Maria Rusu a cucerit medalia de bronz la etapa Cupei Europei la judo printre cadeți, care a avut loc la Antalya, Turcia, transmite IPN.
17:25
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat două procese penale pe marginea decesului Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, care a decedat acum câteva zile. Primul proces se desfășoară la Chișinău și investighează decesul femeii, iar cel de-al doilea a fost pornit la Hâncești și documentează circumstanțele legate de viața cuplului. Precizările au fost făcute astăzi de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
17:10
Centrul Social din Leova va fi renovat prin programul japonez „Kusanone” cu 46 de mii de dolari # Radio Chisinau
Centrul Social din orașul Leova va fi renovat și eficientizat energetic printr-un grant de aproximativ 46 de mii de dolari, în cadrul proiectului „Kusanone”, finanțat de Guvernul Japoniei. Inițiativa are ca scop îmbunătățirea accesului persoanelor din grupuri vulnerabile la servicii de asistență și protecție socială.
16:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că termenul anunțat de Chișinău pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, anul 2030, este unul realist. Însă ar putea avea loc chiar mai devreme, a adăugat oficialul român. Potrivit lui, țara noastră a înregistrat progrese, iar următoarea etapă este deschiderea negocierilor pe capitole.
16:35
Doi tineri au fost reținuți pentru escrocherie, după ce au prejudiciat un bărbat cu 360 000 de lei # Radio Chisinau
Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia au prejudiciat un bărbat din municipiul Bălți cu circa 360 000 de lei.
16:20
Autoritățile de frontieră din Ucraina au raportat defecțiuni tehnice la sistemele lor informaționale, ceea ce a dus la suspendarea temporară a activității tuturor punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul ucrainean.
16:05
MEMORIAL BASARABEAN | Veteranii Oleg Cucer și Sergiu Tătaru: Dacă ar fi nevoie, am merge iarăși să ne apărăm Patria! (Foto, Audio) # Radio Chisinau
Veteranii războiului din 1992, ofițerii de poliție în rezervă, Oleg Cucer antrenor de judo, președinte al asociației Mișcarea Patriotică „Veteranul” și Sergiu Tătaru, vicepreședinte al Asociației „Tiras-Tighina”, povestesc despre momentele dramatice din perioada războiului ruso-moldav, despre camarazii lor răniți la datorie, despre cei care și-au pierdut viața, dar și despre neglijarea pe care o simt veteranii din partea guvernărilor.
Dumitru Vartic, exclus din PAS după moartea soției sale. Autoritățile monitorizează situația copiilor # Radio Chisinau
Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Organizației Teritoriale PAS Hâncești.
15:35
Transparență în subvenționarea agricolă: AIPA a publicat analiza de gen și distribuția fondurilor pentru anul 2025 # Radio Chisinau
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) face un pas important în direcția transparenței decizionale și a bunei guvernări prin publicarea datelor analitice privind gestionarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) pentru anul 2025. Această acțiune vine în conformitate cu obligațiile legale, care impune elaborarea unui raport anual detaliat privind utilizarea resurselor financiare destinate sectorului agroindustrial.
15:25
Șoferii care comit încălcări ale regulilor de circulație în Moldova cu vehicule înmatriculate în alte state vor fi sancționați. Autoritățile vor putea identifica conducătorii auto și să notifice contravențiile chiar dacă mașina este înregistrată peste hotare. Un proiect de modificare a Codului contravențional, care introduce acest mecanism, urmează să fie examinat în ședința Guvernului de miercuri.
15:05
Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026, aprobat de Biroul permanent al Parlamentului # Radio Chisinau
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026. Astfel, pe parcursul acestui an, la propunerea comisiilor parlamentare, vor fi supuse evaluării ex-post de impact șapte legi, iar 13 acte normative vor fi supuse evaluării ex-post juridice.
14:50
În perioada 2–8 martie, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14.827 de solicitări pentru intervenția ambulanței, dintre care 1.968 au vizat copii.
14:40
În municipiul Chișinău a început curățenia generală de primăvară, care va dura aproape șase săptămâni. În această perioadă, autoritățile municipale vor organiza acțiuni de salubrizare și vor asigura evacuarea deșeurilor din spațiile publice și curțile blocurilor. Detaliile despre campanie au fost prezentate de către șeful interimar al Direcției generale locativ-comunale și amenajare, Victor Țîmbaliuc, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.
14:25
Infrastructura învechită și schimbările climatice afectează tot mai mult ecosistemul râului Prut. Aurelia Donos: „Apele nu corespund standardelor de calitate pentru consumul uman” # Radio Chisinau
Infrastructura învechită, apele uzate neepurate și schimbările climatice afectează tot mai mult ecosistemul râului Prut. Într-o dezbatere organizată de agenția de presă IPN, specialiștii au subliniat necesitatea modernizării infrastructurii de apă și canalizare, precum și a unei cooperări mai eficiente între instituții și comunități pentru protejarea resurselor de apă, transmite Radio Chișinău.
14:10
O cotă de 5% din veniturile universităților publice obținute din taxele studenților străini va fi transferată către Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este prevăzută într-un proiect al MEC pentru modificarea metodologiei de finanțare a instituțiilor publice de învățământ superior.
GALERIE FOTO | Marș Feminist la Chișinău: peste 900 de participanți au cerut măsuri împotriva violenței asupra femeilor # Radio Chisinau
Violența în familie și violența de gen rămân printre cele mai grave probleme sociale în Republica Moldova. „Una din trei femei din mediul rural suferă de violență și una din patru femei din mediu urban au trecut printr-o formă de abuz”, a declarat pentru Radio Chișinău, reprezentanta Coaliției Naționale „Viața fără Violență”, Andreea Neaga. În acest context, peste 900 de persoane au participat la Marșul Feminist organizat la Chișinău pe data de 8 martie, pentru a atrage atenția asupra fenomenului violenței împotriva femeilor și asupra accesului limitat la justiție pentru victime.
13:40
Peste 11 kg de droguri, ridicate de poliție în Chișinău într-o săptămână. Cinci persoane au fost reținute (VIDEO) # Radio Chisinau
În decurs de o săptămână, Poliția Capitalei a desfășurat acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea circulației ilegale a drogurilor în toate sectoarele din Chișinău. În urma operațiunilor, oamenii legii au reținut cinci persoane și au ridicat peste 11 kilograme de droguri, cu o valoare estimată de peste 5 milioane de lei.
13:20
Valori mobiliare de stat de 85 de milioane de lei, disponibile pe platforma eVMS.md # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor oferă, în ultima rundă de subscrieri pentru primul trimestru, valori mobiliare de stat în valoare totală de 85 de milioane de lei. Achiziția se poate face prin platforma electronică eVMS.md.
13:05
Actualizare MAE despre situația din Orientul Mijlociu: 33 de cetățeni ai R. Moldova au revenit la Chișinău din Dubai # Radio Chisinau
În după-amiaza zilei de 8 martie, 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE), citat de MOLDPRES.
12:50
Zelenski anunță că Ucraina a trimis drone de interceptare și specialiști pentru a proteja bazele SUA din Iordania # Radio Chisinau
Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației The New York Times, citat de Kyiv Independent.
12:35
România reconfirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Igor Grosu și vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț, au avut o întrevedere la Chișinău # Radio Chisinau
Astăzi, la Chișinău, a avut loc o întrevedere între președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, și vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț. Discuțiile, la care a participat și Ambasadorul Cristin-Leon Țurcanu, s-au axat pe aprofundarea cooperării bilaterale parlamentare, în contextul parcursului european al Republicii Moldova.
12:25
12:20
Prețurile la carburanți continuă să crească Motorina se scumpește cu 72 de bani. Cât va costa benzina mâine, 10 martie # Radio Chisinau
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova, pe fondul majorării accelerate a cotațiilor internaționale la petrol, generate de tensiunile militare din Golful Persic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:05
Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului partid „Șor”, condamnat la închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Radio Chisinau
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat în lipsă la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
Energocom Trading realizează prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale # Radio Chisinau
Energocom Trading, subsidiara companiei Energocom, a realizat primul său exercițiu de intrare pe piața nereglementată a gazelor naturale, fiind desemnată câștigătoare în cadrul licitației organizate de Bursa Română de Mărfuri – EST pentru clientul Termoelectrica.
11:25
Cum încearcă cele mai bogate state din lume să salveze economia globală după ce SUA au atacat Iranul # Radio Chisinau
Lipsa perspectivelor de deblocare a livrărilor de petrol din Golful Persic și creșterea prețurilor peste 100 de dolari pe baril obligă țările dezvoltate să ia măsuri de urgență. Miniștrii de finanțe ai țărilor „G7” vor discuta luni, în cadrul unei reuniuni, utilizarea în comun a rezervelor strategice pentru stabilizarea situației, scrie Financial Times, citând persoane familiarizate cu situația, inclusiv un înalt funcționar al unuia dintre membrii G7.
11:05
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână încasări la bugetul de stat de peste 780 milioane de lei, iar de la începutul anului curent,instituția a colectat la bugetul de stat circa 6,7 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 102,8%.
10:50
Dialog European | Nicu Popescu: În pofida blocajului politic temporar din interiorul UE, procesul de armonizare a legislației și de implementare a acquis-ului comunitar continuă la Chișinău (Audio) # Radio Chisinau
Blocajul politic din interiorul Uniunii Europene privind avansarea negocierilor de aderare cu Ucraina afectează și Republica Moldova, însă procesul tehnic de pregătire pentru integrarea europeană continuă fără întârzieri, spune fostul ministru moldovean de externe Nicu Popescu. Din postura de Emisar Special al președintei Maia Sandu pentru afacere europene și parteneriate strategice, acesta a explicat la Radio Chișinău, că atmosfera de așteptare din jurul deciziei politice de deschidere a negocierilor pe capitole este legată în mare parte de poziția actualului guvern de la Budapesta.
10:35
Prețurile recoltelor de cereale cresc, pe fondul riscurilor legate de aprovizionare # Radio Chisinau
Cotația uleiului de palmier a urcat luni dimineață cu 10%, iar cotația grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la energie și la îngrășăminte. Analiștii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.
10:15
Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu omogul său israelian: Situația cetățenilor R. Moldova aflați în Israel, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar, în cadrul căreia a fost abordată prioritar situația cetățenilor R. Moldova aflați în Israel. Oficialul moldovean a reiterat interesul autorităților de la Chișinău pentru siguranța acestora, în contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu.
09:55
Activele oficiale de rezervă ale BNM au scăzut cu 61 de milioane de euro în februarie # Radio Chisinau
La sfârșitul lunii februarie, activele oficiale de rezervă au constituit 5,019 miliarde de euro, în scădere cu 61 de milioane de euro comparativ cu 30 ianuarie, când acestea au însumat 5,080 miliarde de euro.
09:40
Se împlinesc 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică | Maia Sandu va susține un discurs în Parlamentul de la Vilnius # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 10–11 martie, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Republica Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut.
09:20
Din criză în criză. De ce Republica Moldova nu deține stocuri de produse petroliere (Revista presei) # Radio Chisinau
Jurnaliștii de investigație au descoperit interese între o gară privată și conexiuni politice cu partidul de la guvernare. De asemenea, presa analizează de ce Republica Moldova nu deține stocuri de produse petroliere. Lipsa de stocuri este și cea mai mare restanță din domeniul energetic a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Un alt subiect este dosarul transnistrean, în care analiștii indică pârghii existente și încă nedescoperite la Chișinău, Kiev și București.
09:05
Frontiera de stat, traversată de aproape 59 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 597 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 13 169 traversări.
08:45
Euro se ieftinește la început de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 9 martie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 9 martie, un curs valutar de 20 lei și 10 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 38 bani.
08:25
Recâștigarea memoriei istorice ca act de decolonizare a identității. Op-Ed de Anatol Țăranu # Radio Chisinau
La 34 de ani de la declanșarea Războiului pentru Apărarea Independenței și Integrității Teritoriale a Republicii Moldova, societatea este chemată din nou să privească lucid spre propria istorie. Conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, desfășurată la Chișinău la 2 martie, a marcat lansarea oficială a Decadei „Memoriei și recunoștinței”, un amplu program național dedicat cultivării memoriei istorice și onorării victimelor istoriei recente.
08:10
Petrolul trece luni de 100 de dolari, iar lumea se pregătește de o nouă criză energetică # Radio Chisinau
Piețele energetice se confruntă cu un șoc uriaș: prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie.
Peste 1.200 de cetățeni bulgari aflați în Emiratele Arabe Unite au primit asistență în cadrul operațiunii de evacuare a cetățenilor Bulgariei din Orientul Mijlociu și Iran, potrivit datelor prezentate sâmbătă dimineață de grupul operativ al Ministerului Afacerilor Externe de la Sofia, transmite BTA.
16:45
Ziua Internațională a Femeii este marcată și în posturile vamale de frontieră din Republica Moldova. Cu această ocazie, funcționarii vamali întâmpină doamnele și domnișoarele care traversează frontiera cu felicitări și urări de bine.
16:25
Aproape 2.700 de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire după ce un obiectiv de infrastructură critică a fost avariat în urma unui nou atac al forțelor ruse. În unele cartiere, furnizarea căldurii nu poate fi reluată din cauza avariilor grave la o centrală termoelectrică.
16:05
Biletele de avion se pot scumpi în R. Moldova: Prețul combustibilului a crescut cu 30% # Radio Chisinau
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08.
