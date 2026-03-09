ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 09.03.2026, ora 19:00
Vocea Basarabiei, 9 martie 2026 20:20
• • •
Pragul de vot în Comisia Vetting: Curtea Constituțională a respins cererea opoziție de a suspenda prevederile legale adoptate de Parlament # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională a respins cererea deputaților din opoziție de a suspenda prevederile legale adoptate recent de Parlament, prin care a fost redus pragul de vot pentru desemnarea membrilor comisiilor de evaluare externă. Autorii sesizării susțin că prevederile contestate afectează unul dintre domeniile prevăzute de lege și că prejudiciul ar fi ireparabil. Modificările ar fi fost […]
Dumitru Vartic și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești # Vocea Basarabiei
Dumitru Vartic a depus astăzi, 9 martie, cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. Conform unui comunicat al instituției, cererea a fost înregistrată oficial și urmează a fi examinată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și procedurile administrative aplicabile. Consiliul Raional Hâncești mai anunță că va informa ulterior opinia publică […]
(VIDEO) Ministrul Energiei de la Chișinău: Vom face tot ce ține de noi pentru a menține alimentarea stabilă cu resurse energetice a cetățenilor R. Moldova # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Republica Moldova se asigură că există suficient combustibil și resurse energetice pentru cetățeni în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În acest sens, el a subliniat că a avut astăzi la Guvern o discuție cu importatorii și distribuitorii de produse petroliere, pentru […]
Ludmila Vartic, educatoare din Hâncești, care a murit după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, a lăsat un bilet de adio. Totuși, autoritățile susțin că nu vor face public conținutul mesajului pentru a proteja copiii minori ai femeii. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că în […]
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, despre cazul de la Hâncești: „Familia nu s-a aflat anterior în evidența autorităților" # Vocea Basarabiei
Cei doi copii ai Ludmilei Vartic, educatoare din Hâncești, care a decedat în urmă cu o săptămână, sunt monitorizați de autoritățile competente. Informația a fost confirmată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit instituției, familia nu s-a aflat anterior în evidența instituțiilor responsabile ca fiind în situație de risc. „În prezent, specialiștii din asistența socială […]
Un tânăr din Republica Moldova a fost reținut de polițiștii de frontieră din România, după ce s-a descoperit că acesta este căutat prin Interpol pentru fapte de violență. Potrivit Poliției de Frontieră din România, duminică, 8 martie, în jurul orei 20:00, tânărul de 21 de ani, pasager al unui microbuz, s-a prezentat la punctul de […]
Dumitru Vartic, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, a fost exclus din partid, dar și din componența Biroului Permanent al OT PAS Hâncești. Decizia a fost luată luni, 9 martie, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv, la o zi după ce s-a aflat despre cazul soției […]
RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 08.03.2026, ora 12:00
RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 08.03.2026, ora 19:00
O a doua rachetă a fost lansată de Iran către spațiul aerian al Turciei. Ministerul Apărării de la Ankara a declarat că racheta balistică a fost interceptată și distrusă de către de sistemele de apărare ale NATO. „O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de […]
Procuratura Generală a anunțat că au fost inițiate cauze penale în cazul decesului femeii din Hâncești, despre care în spațiul public s-a relatat că ar fi fost supusă violenței domestice. Informația a fost confirmată pentru realitatea.md de serviciul de presă al instituției. Astfel, oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei. „În legătură cu informațiile apărute în […]
Cel mai căutat infractor din India, conform poliției din Punjab, a fost reținut la granița Republicii Moldova, la sfârșitul săptămânii trecute, în baza unei notificații roșii Interpol. Potrivit autorităților indiene, acesta este asociat bandei criminală a lui Jaggu Bhagwanpuria, în prezent încarcerat, și este acuzat în 128 de cazuri, inclusiv omor, extorcare, trafic de arme […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 10 martie. Astfel, litrul de benzină va costa 24,82 lei, cu 28 de bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 72 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 23,59 lei/litru. Menționăm că ANRE a […]
Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid „Șor", a fost condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată vineri, 6 martie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea […]
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, s-a întâlnit astăzi, 9 martie, cu vicepreședintele Senatului de la București, Mihai Coteț. Părțile au discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale parlamentare în contextul parcursului european al Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor a fost împărtășită experiența României în elaborarea și aplicarea regulamentelor de organizare și funcționare a Senatului, care […]
Cea de-a cincea persoană a fost reținută de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău, pe Aeroportul Internațional Chișinău, în dosarul mitei de 40.000 de euro. Potrivit CNA, aceasta este bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse anterior în flagrant în momentul primirii mitei. […]
Un tânăr din Durlești, salvat după ce a sărit de la etajul 8 al unui bloc de locuit # Vocea Basarabiei
Un tânăr a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU),incidentul a avut loc dumică, 8 martie, la ora 12:58. Un tânăr de 18 ani intenționa să sară de la balconul […]
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său # Vocea Basarabiei
Desemnat duminică să preia conducerea Iranului, succedându-i în funcția de lider suprem tatălui său, ucis de atacurile americano-israeliene, Mojtaba Khamenei este una dintre cele mai influente personalități ale Republicii Islamice. Numele acestui cleric de 56 de ani circula de mult timp ca un potențial succesor al lui Ali Khamenei, chiar dacă acesta din urmă negase […]
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru că și-a omorât soția. Crima a avut loc pe data de 22 septembrie 2025. Potrivit Procuraturii Generale, în seara acelei zilei, în jurul orei 20:00, în timp ce se deplasau pe o stradă din satul Tîrnova, raionul Dondușeni, ce doi […]
Republica Moldova pregătește măsuri pentru a evita penuria de carburanți și problemele energetice # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Republica Moldova au stabilit un set de măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a preveni o eventuală penurie de carburanți și probleme în sistemul energetic. Deciziile au fost anunțate de Centrul Național de Management al Crizelor și vor fi aplicate pe perioada stării de alertă în energetică. Instituția a precizat că, […]
Riscurile de securitate din Orientul Mijlociu, discutate de miniștrii de Externe din R. Moldova și Israel # Vocea Basarabiei
Riscurile de securitate în creștere, în special tensiunile militare, din Orientul Mijlociu, precum și impactul acestora asupra stabilității politice și economice regionale și globale au fost discutate în cadrul unei convorbiri telefonice între Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova și omologul său din Israel Gideon Sa'ar. Astfel, oficialii au efectuat un schimb de […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie, o vizită oficială la Vilnius. Această vizită are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990. Republica Moldova a fost prima țară care a recunoscut acest act. Cu acest prilej, șefa […]
Agenția pentru prevenirea violenței împotriva femeilor s-a autosesizat în cazul de la Hîncești: verificări la fața locului # Vocea Basarabiei
Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie anunță că s-a autosesizat în cazul tragic produs la Hîncești și a început monitorizarea situației împreună cu instituțiile competente. Potriv
Peste 1.200 de bulgari evacuați din Orientul Mijlociu în cadrul unei operațiuni coordonate de Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei # Vocea Basarabiei
Peste 1.200 de cetățeni ai Bulgaria aflați în mai multe state din Orientul Mijlociu au primit asistență pentru evacuare în cadrul unei operațiuni coordonate de Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei, potrivit datelor prezentate de grupul operativ al instituției. Conform informațiilor actualizate, 1.207 cetățeni bulgari au beneficiat de sprijin pentru a părăsi regiunea. Dintre aceștia, 953 […] Articolul Peste 1.200 de bulgari evacuați din Orientul Mijlociu în cadrul unei operațiuni coordonate de Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aproape 2.700 de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire după un nou atac rusesc # Vocea Basarabiei
Aproape 2.700 de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire după ce un obiectiv de infrastructură critică a fost avariat în urma unui nou atac al forțelor ruse asupra capitalei Ucraina. Primarul orașului, Vitali Kliciko, a anunțat pe 7 martie că infrastructura energetică a fost afectată, iar alte 1.905 locuințe au rămas fără căldură. Sunt […] Articolul Aproape 2.700 de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire după un nou atac rusesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Combustibilul pentru aviație s-a scumpit cu 30%: biletele de avion de la Aeroportul Internațional Chișinău ar putea deveni mai scumpe # Vocea Basarabiei
Prețul combustibilului pentru aeronave Jet A-1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, ceea ce ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău. Informația apare într-o analiză publicată de pagina specializată în aviație Runway08. Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care afectează […] Articolul Combustibilul pentru aviație s-a scumpit cu 30%: biletele de avion de la Aeroportul Internațional Chișinău ar putea deveni mai scumpe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Iranul a ales un nou Lider Suprem după moartea lui Ali Khamenei în atacuri aeriene # Vocea Basarabiei
Adunarea Experților din Iran a anunțat că a ales un nou Lider Suprem care să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unor atacuri aeriene atribuite Israel și Statele Unite. Potrivit membrului adunării, Ahmad Alamolhoda, votul pentru numirea noului lider a avut deja loc, însă numele acestuia urmează să fie anunțat oficial […] Articolul Iranul a ales un nou Lider Suprem după moartea lui Ali Khamenei în atacuri aeriene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primăvara își intră pe deplin în drepturi în acest weekend în Republica Moldova, aducând zile senine și temperaturi plăcute, potrivite pentru plimbări în aer liber. Astăzi, temperaturile maxime vor ajunge până la aproximativ 12,7 °C, iar cerul va fi variabil, de la senin la parțial noros. În prima parte a zilei este posibil să se […] Articolul Vreme frumoasă de primăvară în acest weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mesaje de felicitare de 8 Martie: Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis urări femeilor din Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat femeilor din țară cu ocazia Ziua Internațională a Femeii, subliniind rolul important pe care acestea îl au în dezvoltarea societății. Într-o postare publică, șefa statului a menționat că Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. „Vă urez tuturor sănătate, respect […] Articolul Mesaje de felicitare de 8 Martie: Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis urări femeilor din Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie. Zborurile de pe Aeroportul Ben Gurion vor fi reluate treptat # Vocea Basarabiei
Restricțiile de securitate din Israel au fost prelungite până luni, 9 martie 2026, ora 20:00, iar zborurile de ieșire din țară de pe Aeroportul Ben Gurion vor fi reluate treptat începând cu 8 martie. Potrivit Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, Comandamentul Frontului Intern a anunțat că măsurile de restricție rămân în vigoare în contextul […] Articolul Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie. Zborurile de pe Aeroportul Ben Gurion vor fi reluate treptat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Internațională a Femeii, sărbătoare celebrată anual pe 8 martie în numeroase state ale lumii. Evenimentul evidențiază realizările sociale, economice și politice ale femeilor, dar și problemele legate de discriminare și violență care persistă în multe societăți. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, femeile reprezintă aproximativ 53% […] Articolul 8 martie – Ziua Internațională a Femeii, marcată și în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Târguri și iarmaroace cu produse autohtone în mai multe sectoare din Chișinău, în acest weekend # Vocea Basarabiei
Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în acest weekend în diferite sectoare ale municipiului Chișinău, unde producătorii locali își comercializează produsele agricole, articolele artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele au drept scop sprijinirea producătorilor locali și oferirea locuitorilor accesului la produse de sezon. Potrivit autorităților municipale, în sectorul Buiucani, pe teritoriul […] Articolul Târguri și iarmaroace cu produse autohtone în mai multe sectoare din Chișinău, în acest weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante, disponibile în Moldova prin intermediul ANOFM # Vocea Basarabiei
Peste 11 000 de locuri de muncă vacante sunt oferite cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi disponibile se regăsesc în Chișinău, Bălți, Cantemir, Anenii Noi, Florești, Ungheni și Strășeni. Potrivit directoarei ANOFM, Raisa Dogaru, de la începutul anului curent aproximativ 4 000 de […] Articolul Peste 11 mii de locuri de muncă vacante, disponibile în Moldova prin intermediul ANOFM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Prețul petrolului Brent a depășit 90 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Prețul țițeiului de referință Brent crude oil a crescut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din aprilie 2024. Creșterea vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a afectat grav aprovizionarea globală cu petrol. Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai […] Articolul Prețul petrolului Brent a depășit 90 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Energia electrică ar putea costa mai puțin pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat vineri, 6 martie, proiecte de hotărâre privind ajustarea tarifelor la electricitate, documentele fiind supuse consultărilor publice. Potrivit proiectelor, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy este propus un tarif de 3,50 lei pentru un kWh, […] Articolul Tarife mai mici la energia electrică ar putea fi aplicate în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 06.03.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 06.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
UE a suspendat călătoriile fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană a suspendat vineri, 6 martie, regimul de liberă circulație pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale din Georgia. Astfel, aceștia sunt acum obligați să dețină viză atunci când intră în spațiul Schengen în scopuri oficiale. Este pentru prima dată când este aplicat noul mecanism consolidat de suspendare a regimului fără vize, […] Articolul UE a suspendat călătoriile fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Maia Sandu, în vizită la Cahul și Giurgiulești: Sudul R. Moldova are oameni harnici și mult potențial # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi, 6 martie, o vizită la Cahul și la Giurgiulești. Șefa statului a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. „Am stat de vorbă cu tineri, părinți și profesori despre provocările din mediul digital și despre cum îi putem ajuta pe […] Articolul (FOTO) Maia Sandu, în vizită la Cahul și Giurgiulești: Sudul R. Moldova are oameni harnici și mult potențial apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Activitatea bacului de la Molovata a fost reluată, iar traversarea Nistrului se desfășoară conform programului obișnuit, informează Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. Totuși, autoritățile precizează că, din cauza gheții rămase pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație a bacului de la Molovata până la topirea completă a acesteia. Reprezentanții întreprinderii dau […] Articolul Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cetățenii Republicii Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi, 6 martie, pentru consultări publice proiecte de hotărâre care prevăd noi prețuri la energia electrică după examinarea cererilor depuse de furnizori. Astfel, conform documentelor publicate de ANRE, consumatorii deserviți de Premier Energy ar putea […] Articolul Cetățenii R. Moldova ar putea plăti mai puțin pentru curent apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 06.03.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Amenzi de până la 15 mii de lei pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor # Vocea Basarabiei
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Potrivit autorităților, inițiativa legislativă transpune în legislație Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiat pe aceste servicii. Documentul a fost votat în lectura a doua de 53 […] Articolul Amenzi de până la 15 mii de lei pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei. În acest sens, un grant în valoare de peste 112.000 de dolari va fi oferit în cadrul programului „Kusanone”. Contractul de grant a fost semnat astăzi de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi și de Inga Cuclenco, directoarea […] Articolul Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă, renovat cu sprijinul Japoniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Eurojust: O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în Europa. 22 de suspecți au fost identificați # Vocea Basarabiei
O rețea suspectată că ar fi acționat în numele serviciilor militare de informații ale Rusiei ar fi trimis colete-capcană cu autoaprindere în mai multe țări europene, unele dintre acestea luând foc în centre logistice, vehicule de transport și pe aeroportul din Leipzig, cu puțin timp înainte de a fi încărcate într-un avion, a anunțat vineri […] Articolul Eurojust: O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în Europa. 22 de suspecți au fost identificați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Oxana Gumennaia și-a dat demisia din funcția de adjunct al Avocatului Poporului. Astfel, astăzi, Parlamentul de la Chișinău a constatat încetarea mandatului acesteia Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de 53 de deputați. Oxana Gummenaia a depus cerere de demisie din motive personale. Aceasta a fost numită în funcția de adjunct […] Articolul Oxana Gumennaia a demisionat din funcția de adjunct al Avocatului Poporului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Votat în Parlament: Herman von Hebel și Bernard Lavigne, membri ai Comisiei de evaluare a procurorilor # Vocea Basarabiei
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost desemnați membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Un proiect de lege în acest sens a fost susținut astăzi, de 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În timpul procedurii de vot, parlamentarii din opoziție au blocat tribuna și […] Articolul Votat în Parlament: Herman von Hebel și Bernard Lavigne, membri ai Comisiei de evaluare a procurorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Caz de violență la o grădiniță din Chișinău: Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu un presupus caz de violență în care ar fi fost implicată o educatoare dintr-o grădiniță din municipiul Chișinău. Instituția informează că situația va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică, în conformitate cu prevederile cadrului normativ. „Ministerul Educației și Cercetării condamnă ferm orice formă de violență […] Articolul Caz de violență la o grădiniță din Chișinău: Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
