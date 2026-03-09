Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Centrul
NewsUngheni, 9 martie 2026 17:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Centrul
Acum 30 minute
17:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Centrul
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Centrul
Acum 6 ore
12:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 11 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.
12:40
Creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere pe fondul conflictului din Golful Persic
Creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere pe fondul conflictului din Golful Persic
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că urmare a evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu, a doua săptămână din martie 2026 începe cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
Acum 8 ore
11:40
Comisia Electorală Centrală informează opinia publică că la 2 martie 2026, numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) este de 3 297 960, cu 3 910 mai mulți față de 3 ianuarie 2023.
11:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Centrul
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Centrul
11:10
Ex-vicepreședintele Oficiului Râșcani al ex-Partidului „Șor" a fost condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare
Ex-vicepreședintele Oficiului Râșcani al ex-Partidului „Șor" a fost condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare
11:00
106 imprimante industriale au fost depistate nedeclarate în urma controlului vamal
10:50
Serviciul Vamal raportează încasări de 780.0 mln MDL în perioada 2 - 8 martie 2026
10:40
Un tânăr a fost salvat de angajații IGSU după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Durlești
Un tânăr a fost salvat de angajații IGSU după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Durlești
10:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 597 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 13 169 traversări.
Acum 24 ore
21:00
Tatiana FĂRÎMĂ din Nisporeni a cucerit AURUL la Olimpiada republicană la limba franceză 2026
Tatiana FĂRÎMĂ din Nisporeni a cucerit AURUL la Olimpiada republicană la limba franceză 2026
20:30
Nicoleta Bulhac din Sipoteni pe podium la Olimpiada republicană la limba franceză 2026
Nicoleta Bulhac din Sipoteni pe podium la Olimpiada republicană la limba franceză 2026
20:20
Trei elevi din Ungheni pe podium la Olimpiada republicană la limba franceză 2026
19:20
Ministerul Educației și Cercetării informează că 72 de elevi din mai multe raioane din țară au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică din acest an. Competiția a avut loc în perioada 4 - 6 martie 2026, în incinta Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu" din Chișinău. La ediția din 226 au participat 225 de elevi din întreaga țară.
19:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 – 13 martie 2026
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 - 13 martie 2026
18:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 – 13 martie 2026
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 - 13 martie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 7 martie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
20:30
La 6 martie 2026, Consiliul raional Călărași informează opinia publică despre confirmarea unui focar de pestă porcină аfriсаnă la porci domestici (PPA) în satul Parcani. Cazul a fost identificat la 5 martie 2026 și confirmat, în baza datelor obținute de la laboratorul ANSA, prin Decizia nr. 07/01 a Comisie Situații Excepționale a raionului Călărași.
20:00
Servesc Republica Moldova. 182 de tineri au depus Jurământul solemn de credință Patriei
Servesc Republica Moldova. 182 de tineri au depus Jurământul solemn de credință Patriei
16:40
Republica Moldova și Ungaria își consolidează cooperarea în domeniul apărării
16:00
În Ungaria a fost inaugurat primul monumentul dedicat eroilor originari din actualul teritoriu al Republicii Moldova căzuți în toate războaiele
În Ungaria a fost inaugurat primul monumentul dedicat eroilor originari din actualul teritoriu al Republicii Moldova căzuți în toate războaiele
15:00
Drumarii continuă lucrările de plombare a gropilor pe drumurile naționale
14:00
Aeroportul internațional „Eugen Doga" din Chișinău a înregistrat un trafic de 362.8 mii pasageri îmbarcați și debarcați în februarie 2026
Aeroportul internațional „Eugen Doga" din Chișinău a înregistrat un trafic de 362.8 mii pasageri îmbarcați și debarcați în februarie 2026
13:10
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică
12:20
Membrii Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare s-au întrunit în prima ședință din actuala legislatură
Membrii Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare s-au întrunit în prima ședință din actuala legislatură. La discuții au participat [...]
11:50
Motorina și Benzina se scumpescu cu 63 și 21 bani per litru în perioada 7 – 9 martie 2026
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că urmare a evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu, prima săptămână din luna martie 2026 se finalizează [...]
11:30
Cinci tentative de corupere dejucate de polițiștii de frontieră la PTF Sculeni și Leușeni
Cinci tentative de corupere dejucate de polițiștii de frontieră la PTF Sculeni și Leușeni
11:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 48 978 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 12 727 traversări.
5 martie 2026
20:20
Parlamentul a ratificat Acordul privind combaterea pescuitului ilegal
15:30
IPM și IP Ungheni au desfășurat razii comune pentru respectarea legislației de mediu
14:20
O femeie a fost reținută la Bălți pentru tentativă de escrocherie în proporții considerabile
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au documentat o tentativă de escrocherie comisă în privința unui bărbat de 76 de ani. În urma măsurilor speciale [...]
14:00
Un lot comercial de preparate injectabile de contrabandă identificat în PTF Palanca
13:40
20 tone de alcool etilic de contrabandă au fost depistați într-un tir la Florești și într-un depozit din Ialoveni
20 tone de alcool etilic de contrabandă au fost depistați într-un tir la Florești și într-un depozit din Ialoveni
12:30
Un armean și un ucrainean au fost reținuți la Ungheni pentru tentativă de a trece ilegal Prutul
Un armean și un ucrainean au fost reținuți la Ungheni pentru tentativă de a trece ilegal Prutul
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că urmare a evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu, luna martie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
11:10
Serviciul Vamal anunță măsuri temporare privind exportul/reexportul produselor petroliere
Serviciul Vamal anunță măsuri temporare privind exportul/reexportul produselor petroliere
10:50
Peste 3300 de țigarete de contrabandă depistate într-un bagaj pe Aeroportul Chișinău
10:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 143 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 237 traversări.
4 martie 2026
21:00
Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre
Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre
20:20
ANRE a prelungit desemnarea Moldovagaz pentru aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene și mun. Bender / Tighina
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, în cadrul ședinței ordinare din 4 martie 2026, a fost aprobată prelungirea desemnării SA „Moldovagaz" în [...]
19:40
Parlamentul Republicii Moldova se convoca mâine, 5 martie 2026, în cea de-a șasea ședință plenară din sesiunea de primăvară 2026. Ordinea de zi pentru ședințele în plen ale Parlamentului din perioada 5 - 6 martie 2026 a fost aprobată la ședința Biroul permanent din 4 martie curent.
15:10
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI
14:30
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință din actuala legislatură
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință din actuala legislatură
14:10
Au fost finalizate lucrările de reparație capitală a drumului R26 Tighina – Cimișlia (sectorul 3)
Au fost finalizate lucrările de reparație capitală a drumului R26 Tighina - Cimișlia (sectorul 3)
13:40
O femeie a murit, după ce ar fi fost snopită în bătaie în municipiul Ungheni. Cadavrul ar fi fost găsit de către mama suspectului, în casa acestuia, în după amiaza zilei de ieri, în jurul orei 16:
13:30
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026 – 2028 # NewsUngheni
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028The post Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026 – 2028 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești # NewsUngheni
Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului Internațional Liber GiurgiuleștiThe post Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.The post Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Motorina și Benzina se scumpesc cu 56 și 20 bani per litru la 5 martie 2026The post Motorina și Benzina se scumpesc cu 56 și 20 bani per litru la 5 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
