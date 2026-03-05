O femeie a fost reținută la Bălți pentru tentativă de escrocherie în proporții considerabile

14:30

Astăzi, 2 martie 2026, în orașul Fălești a fost organizat mitingul de comemorare a eroilor cazuți în războiul moldo-rus de la Nistru, din 1991 – 1992. În această zi, pe întregul teritoriu controlat al Republicii Moldova se marchează „Ziua Memoriei și Recunoștinței” - ziua în care sunt comemorații eroii care au luptat contra hoardelor separatiste în 1991 - 1992.The post Locuitorii din Fălești au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru first appeared on Știri din regiunea Ungheni.