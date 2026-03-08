Lista premianților la Olimpiada republicană la limbile franceză și germană 2026

20:10

IGPF informează că doi conaționali au pus la îndoială vigilența polițiștilor de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Leușeni, însă s-au ales cu cercetări pentru deținerea unor acte oficiale contrafăcute.The post Carte de identitate cu „gust” de ciocolată și permis de conducere fals identificate în PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.