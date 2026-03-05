Situația la Frontieră: peste 42.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore

18:40

Astăzi, marcăm 34 de ani de la începutul războiului moldo-rus de pe Nistru, o zi sfințită prin sacrificiul conaționalilor pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Cu această ocazie, Consiliul raional Călărași, prin intermediul Secției Cultură și Turism, Inspectoratul de Poliție, soborul de preoți de la Mitropolia Basarabiei, în frunte cu Episcopul Vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, au organizat o activitate patriotică, de comemorare, de memorare a filei dramatice, tragice din istoria noastră națională.