Pe mai multe drumuri naționale, continuă lucrările de reparații
Noi.md, 9 martie 2026 13:00
Continuă lucrările de reparații cu mixtură stocabilă pe mai multe sectoare de drum național, notează Noi.md.Intervențiile au loc acolo unde au apărut degradări ale carosabilului în urma ninsorilor și a alternanței îngheț–dezgheț.{{868891}}Lucrările se vor desfășura pe parcursul întregii săptămîni, pentru remedierea gropilor și menținerea unor condiții cît mai sigure de circulație pentru to
Acum 15 minute
13:00
13:00
Washingtonul a recunoscut oficial guvernul președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. Despre acest lucru a anunțat președintele SUA, Donald Trump.„Mă bucur să vă anunț că săptămîna aceasta am recunoscut oficial guvernul venezuelean. {{868803}}I-am recunoscut din punct de vedere juridic”, a declarat el la summitul „Scutul Americii” din orașul Doral (statul Florida). Transmisia
Acum o oră
12:30
Turneul Regional „Voievod 2026”, desfășurat la Peresecina: 230 de sportivi începători au participat la competiție # Noi.md
Satul Peresecina a găzduit pe 7 martie Turneul Regional „Voievod 2026”, competiție dedicată sportivilor începători și menită să încurajeze participarea tinerilor la luptele Voievod, precum și să contribuie la dezvoltarea sportului în regiuni.La eveniment au participat 230 de sportivi, care au avut ocazia să își demonstreze pregătirea și să acumuleze experiență competițională într-un cadru orga
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 9 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,82 lei/litru (+28 bani), iar al motorinei standard – 23,59 lei/litru (+72 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, A
12:30
Zborurile dintre Dubai au fost reluate parțial. Ambasada Moldovei din EAU organizează curse charter # Noi.md
Zborurile comerciale dintre Dubai și Chișinău au fost reluate parțial, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, care precizează că autoritățile emiriene au permis reluarea unor curse aeriene din Dubai și Abu Dhabi către mai multe destinații, inclusiv Republica Moldova.{{869193}}Potrivit misiunii diploma
12:30
Compania Turkish Airlines a anulat zborurile către Iran pînă pe 20 martie, transportatorul aerian Pegasus pînă pe 12 martie, iar alte companii nu vor efectua zboruri pînă cel puțin pe 9 martie.Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu.{{868346}}„Conform situației la zi, zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania, operate de companiile aerie
Acum 2 ore
12:00
Prețul gazului pe bursă în Europa la deschiderea tranzacțiilor a crescut la aproximativ 820 dolari pentru 1000 m³ sau 68,635 euro pe MWh.Costul contractului futures din aprilie pentru gazele naturale la hub-ul TTF din Olanda a depășit 800 de dolari pentru prima dată din ianuarie 2023, potrivit datelor bursei ICE. De la începutul zilei, creșterea cotațiilor a fost de 30%, scrie Bloomberg.
12:00
La data de 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare
12:00
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, reținută în timp ce încerca să fugă din țară # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău au reținut astăzi a cincea persoană, bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse anterior în flagrant în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro.Bănuitul a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, urm înd a fi audiat și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de o
12:00
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel # Noi.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.În cadrul discuției au fost examinate riscurile de securitate în creștere, în special tensiunile militare, din Orientul Mijlociu, precum și impactul acestora asupra stabilității politice și economice regionale și globale.Oficialii au efectuat un schimb de opinii p
11:30
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sînt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.Potrivit unor date noi publicate de compania National Gas, în depozitele țării au mai rămas pînă la 6,7 mii GWh (gigawați-oră) de gaze, cantitate suficientă pentru aproximat
11:30
Duminică, 8 martie 2026, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, a susținut tradiționala conferință de presă organizată în marja celei de-a patra sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului, la Beijing.Șeful diplomației chineze a prezentat principalele priorități ale politicii externe a țării — de la relațiile cu Statele
11:30
Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante."Le lucrez singur manual, după lucru, în timpul meu liber. Eu mă liniștesc, eu spun că eu cos timpul. Merg cu ele la expoziție de cultură, festivale. Oamenilor le place", spune Natalia Podîrca.{{866439}}În tablourile sale, sînt ilustrate compoziții f
Acum 4 ore
11:00
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămîni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md.Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
11:00
148 de elevi din întreaga țară au participat, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, notează Noi.md.Galina Rusu, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat rolul esențial pe care îl au tinerii în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere.{{868640}}Timp de două zile, cei 148 de concurenți au rezolvat probleme complexe, folosi
10:30
Ambasada Moldovei la Baku: Azerbaidjanul rămîne punct de tranzit pentru cei care părăsesc Iranul # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în cooperare cu Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, monitorizează în continuare situația de securitate din Republica Islamică Iran și menține contactul cu autoritățile locale și cu misiunile diplomatice partenere pentru a identifica eventuale opțiuni de tranzit pentru cetățenii străini care părăsesc țara.P
10:30
Sistemul educațional din Republica Moldova trece printr-o perioadă de tensiune și dezechilibru: salarii insuficiente, birocrație excesivă, infrastructură neadaptată și o orientare tot mai accentuată spre formalism, în detrimentul calității reale a predării.În acest context, discuția despre disciplină, valori umane, conținutul manualelor, incluziune, digitalizare și viitorul școlilor din sa
10:30
Inspectorii de mediu din Dondușeni au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în urma unor razii desfășurate în teritoriu.Acțiunile au avut drept scop combaterea braconajului, prevenirea tăierilor și sustragerii ilegale de masă lemnoasă, dar și verificarea modului în care sunt gestionate deșeurile.{{868079}}Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul contr
10:00
Sezonul vînzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hîncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decît anul trecut.Ina Stegărescu este proprietara fermei în care în prezent, sînt crescute aproximativ 50 de mii de păsări.„Pentru puișorii mici în hală trebuie să fie 35 de grade Ce
10:00
La Ialoveni, s-a discutat despre aspectele tehnice și organizatorice pentru implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral destinat alimentării cu apă a localităților Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci.În cadrul discuțiilor, s-a evidențiat importanța accelerării lucrărilor și a menținerii unei colaborări eficiente între toți partenerii implicați, astfel încît pr
09:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar aslăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană 2,5 bani, dar a cedat dolarului american – aproape 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1043 lei pentru
09:30
Departamentul de Stat al SUA a ordonat diplomaților de rang inferior și membrilor familiilor funcționarilor publici americani să părăsească Arabia Saudită din motive de securitate.Decizia a fost anunțată duminică seara la Washington. {{868975}}Lunea trecută, la trei zile după începerea războiului, Statele Unite au început să evacueze personalul secundar din țările arabe din Golful Persic,
09:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorba despre indemnizațiile unice la naștere, acelea pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{867846}}Beneficiarii p
Acum 6 ore
09:00
Prețul petrolului Brent cu livrare în mai 2026 a depășit pragul de 119 dolari pe baril pe bursa ICE de la Londra pentru prima dată din 17 iunie 2022, potrivit datelor de tranzacționare citate de TASS. La ora 05:30, ora Moscovei, cotația ajunsese la 119,36 dolari pe baril, în creștere cu 28,77%.Cinci minute mai tîrziu, la ora 05:35, ora Moscovei, prețul petrolului a coborît ușor la 117,8 dolari
09:00
Moartea unei educatoare din Hîncești zguduie Moldova: soțul, vicepreședinte de raion, acuzat de violență # Noi.md
Moartea Ludmilei Vartic, educatoare din Hîncești, a declanșat un val de reacții publice și demersuri instituționale, după ce femeia de 38 de ani a fost găsită fără viață la Chișinău, în urma unei căderi de la etajul 11 al unui bloc. Cazul este investigat de poliție sub aspectul unui posibil suicid, în timp ce organizații civice și mai multe persoane din comunitate susțin că femeia ar fi fost victi
08:30
Serviciul 112, format tot mai des la început de martie: numărul apelurilor de urgență a crescut # Noi.md
De la începutul lunii martie, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 înregistrează o creștere a numărului de solicitări, pe fondul intensificării activităților sociale specifice acestei perioade.Potrivit datelor instituției, în primele zile ale lunii au fost recepționate, în medie, aproximativ 5.800 de apeluri pe zi, ceea ce reprezintă o majorare de circa 10% comparativ cu săp
08:30
Mai mulți civili au fost răniți și cîteva clădiri au fost avariate pe insula Sitra din Bahrein în cursul unui atac cu drone iraniene duminică seară, a anunțat Ministerul de Interne de la Manama, în timp ce jurnaliștii ai AFP au raportat două explozii puternice.'În urma agresiunii iraniene flagrante, au fost raportați răniți în rîndul civililor, dintre care unul se afla în stare gravă, iar mai
08:00
Creșterea prețului petrolului este un 'foarte mic preț de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii', a scris președintele american Donald Trump duminică pe rețeaua sa Truth Social, la doar cîteva minute după ce prețul barilului de petrol a depășit 100 de dolari, notează AFP.'Doar proștii cred altfel!', a adăugat președintele american, în a noua zi a războiului din Orientul
07:30
Săptămîna de lucru va începe cu vreme caldă și presiune atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd.În orele dimineții izolat se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +11... +13°C.În centru se așteaptă +9...+11°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +6... +8°C.
07:30
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din statul indian Punjab a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, în timp ce încerca să ajungă în Ucraina. Bărbatul era urmărit pentru zeci de infracțiuni grave, inclusiv mai multe crime, scrie hindustantimes.com.Amritpal Singh, cunoscut sub numele de Amrit Dalam, în vîrstă de 28 de ani, a fost interceptat la punctul de trecere a frontierei Pala
Acum 8 ore
07:00
Lipsa unui dialog real între Chișinău și Tiraspol rămâne una dintre principalele cauze ale stagnării procesului de reintegrare a Republicii Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, organizată de Partidul Politic Alianța „Moldovenii”, de către Ion Lupan, profesor universitar în Marea Britanie, sociolog, analist politic și exper
05:30
Bogăția Moldovei constă în faptul că este multiculturală și multitradițională, dar politicienii încearcă tot timpul să divizeze societatea noastră.Această opinie a fost exprimată de omul de știință, publicistul și fostul ambasador al Moldovei în China, Victor Borșevici, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. El a menționa
Acum 12 ore
04:30
Victor Țvircun: „Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu ocupă funcții importante” # Noi.md
Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu nu este numeroasă în comparație cu cea din țările europene, dar aproape toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu este puțin numeroasă, în comparație cu țările din Europa, dar practic toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Despre acest lucru a vorbit doctorul î
03:30
Pentru prima dată în istorie, omul a reușit să schimbe în mod intenționat traiectoria de zbor a unui asteroid. Acest lucru va ajuta Pămîntul să facă față amenințărilor spațiale în viitor.Misiunea istorică DART (Double Asteroid Redirection Test) a NASA a modificat cu succes orbita asteroidului Didymos în jurul Soarelui. Este primul caz din istorie în care omul a modificat intenționat mișcarea u
02:30
Meciul dintre campionul Ultimate Fighting Championship (UFC) la categoria ușoară, spaniolul Ilia Topuria, și americanul Justin Gaethje va fi meciul principal al turneului UFC de la Casa Albă.{{866904}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a informat serviciul de presă al UFC.Anterior s-a relatat că, la începutul lunii iulie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat
01:30
După zvonurile despre moartea regizorului Quentin Tarantino în timpul atacului cu rachete asupra Israelului, s-a aflat despre noile sale planuri creative.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Variety, regizorul a terminat deja lucrul la piesa de teatru.{{868868}}În curînd va începe selecția actorilor pentru o producție, printre care se intenționează să fie invitați atît actori cunoscuți, cît și
Acum 24 ore
23:30
Două schioare ruse, Arina Kusurgașeva și Alina Kudisova, au căzut în timpul startului de 50 km la campionatul Rusiei - 2026, care se desfășoară în Iujno-Sahalinsk, din cauza unui cîine care i-a ieșit în cale.Potrivit Oxu.Az, pe una dintre porțiunile traseului, în fața grupului de schioare a apărut brusc un cîine. Cele două sportive s-au împiedicat de animal - prima a căzut Kudișova, apoi nu a
22:30
Tînărul sportiv moldovean Nicolae Bucur, în vîrstă de 11 ani, a obținut medalia de bronz la turneul internațional de tenis de masă „WTT Youth Contender”, desfășurat în orașul Władysławowo, Polonia.Bucur a concurat într-o categorie de vîrstă superioară, rezervată jucătorilor de pînă la 13 ani. În faza grupelor, sportivul moldovean a cîștigat toate cele trei meciuri, clasîndu-se pe primul loc în
21:30
Explozia depozitelor de petrol din Teheran a dus la eliberarea în atmosferă a unei cantități mari de substanțe chimice periculoase, care pot provoca ploi acide toxice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat agenția ISNA, cu referire la organizația Semiluna Roșie.{{869078}}Specialiștii au explicat că exploziile și arderea depozitelor de petrol eliberează în aer cantități enorme de com
20:30
La complexul „Arena Chișinău” a avut loc campionatul de iarnă al Moldovei la înot. La competiție au participat 279 de sportivi, care timp de trei zile au luptat pentru medaliile în trei categorii de vîrstă: juniori, tineret pînă la 18 ani și adulți.La proba de 100 de metri liber masculin, victoria a fost obținută de Egor Covaliov din Tiraspol, cu un rezultat de 51,43 secunde. El i-a devansat p
19:30
China solicită încetarea imediată a operațiunilor militare în Orientul Mijlociu pentru a preveni o escaladare suplimentară și a evita extinderea conflictului, a declarat ministrul afacerilor externe al RPC, Wang Yi, pe 8 martie, în cadrul unei conferințe de presă organizate în cadrul celei de-a 4-a sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China (A
18:30
Novak Djokovic a început cu o victorie la primul turneu Masters al sezonului.Potrivit Oxu.Az, cu referire la sports.ru, în turul doi de la Indian Wells, el l-a învins pe numărul 57 mondial, Kamil Majchrzak, cu 4:6, 6:1, 6:2.{{862494}}Este al 22-lea sezon record în care sîrbul a cîștigat cel puțin un meci la un turneu din această categorie. Seria sa a început în 2005.Anterior, Djokovic
18:00
Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. Cele mai multe probleme, cursanții le au la proba practică pentru categoria B, care e și cea mai solicitată.La ni
17:30
Președintele american Donald Trump a declarat că se ocupă de rezolvarea pașnică a conflictului din Ucraina, ca o favoare pentru Europa.{{868711}}„Știți, asta nu ne afectează prea mult, pentru că ne desparte un ocean. Fac asta ca o favoare pentru Europa”, a declarat el la summitul „Scutul Americii” din orașul Doral (Florida), relatează Oxu.Az. Trump declară că soluționarea conflictului din
17:30
Deplasare anevoioasă în curțile blocurilor: gropile provoacă nemulțumiri locuitorilor capitalei # Noi.md
După iarnă, căile de acces în curțile de blocuri din Capitală sînt la fel de greu de străbătut ca mai multe drumuri din oraș.Situația provoacă nemulțumiri printre locatari, care cer autorităților locale intervenții rapide și asigurarea unor condiții sigure de circulație în curțile blocurilor, transmite Radio Moldova.{{869036}}Drumarii intervin pe străzile din oraș, însă curțile blocurilor
17:00
Ministerul de Interne al Moldovei a hotărît să felicite în mod creativ și original femeile cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În cinstea zilei de 8 martie, angajații ministerului au interpretat celebrul vals pe melodia „Blînda și tandra mea fiară” a compozitorului Eugen Doga.Ministerul de Interne a menționat că astfel a decis să exprime respectul și recunoștința față de femei, subliniind
16:30
Salvatorii: Femeia este începutul tuturor începuturilor, izvor de viață, speranță și putere # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj de felicitare tuturor doamnelor și domnișoarelor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie.În mesajul lor, pompierii și salvatorii au adresat urări de sănătate, bucurii și împliniri tuturor femeilor, subliniind rolul important pe care acestea îl au în familie și în societate.{{869070}}„Cu
16:30
Cele care construiesc viitorul: femeile din industria rutieră au fost felicitate cu ocazia zilei de 8 Martie # Noi.md
Pe șantiere, printre utilaje și planuri tehnice, își desfășoară activitatea și femei care contribuie zi de zi la realizarea proiectelor importante de infrastructură din Republica Moldova. Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Administrația Națională a Drumurilor a transmis un mesaj de apreciere pentru profesionistele din cadrul instituției.Reprezentanții AND au subliniat că feminitatea și
16:00
Primăria Chișinău informează că, de astăzi, a fost redeschisă pentru circulație str. Meșterul Manole, din sectorul Ciocana, după executarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor din carosabil, ca urmare a condițiilor climaterice din iarna curentă.Pe durata lucrărilor de reparație a carosabilului, în perioada 5–7 martie, curent, circulația rutieră a fost suspendată etapizat.Lucrările desf
16:00
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a felicitat femeile cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, mulțumindu-le pentru grija, gingășia, înțelepciunea și susținerea lor.{{868589}}„Dragi femei! Vă felicit din suflet cu frumoasa sărbătoare a primăverii — 8 Martie! Vă mulțumim pentru grijă, gingășie, înțelepciune și susținere. Datorită vouă, lumea devine mai bună, casele sunt pline de căldur
