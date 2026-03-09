LOC reacționează la tragedia de la Hîncești și cere clarificări
Provincial, 9 martie 2026 16:10
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) se declară „profund revoltată de tragedia care a curmat viața Ludmilei Vartic, educatoare în vârstă de 38 de ani din Hîncești, o femeie care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public și relatărilor organizațiilor specializate în combaterea violenței domestice, ar fi trăit ani la rând sub presiunea abuzului, umilinței și controlului"
• • •
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat vineri, 6 martie 2026, un nou seminar de instruire pentru antrenorii implicați în programul UEFA Playmakers. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Pregătire al Selecționatelor Moldovei și a reunit 35 de antrenori din cadrul instituțiilor de învățământ, școlilor și cluburilor de fotbal care participă în proiect.
Anchetă la o grădiniță din Chișinău după ce copii ar fi fost agresați. Ceban: nu voi tolera violența
În urma situației de la o grădiniță din Capitală, unde copiii au avut de suferit din cauza atitudinii educatoarei, Primarul General, Ion Ceban, a solicitat imediat demararea unei anchete de serviciu și concedierea celor care se fac vinovați. „Am cerut, de asemenea, efectuarea unor controale și organizarea de discuții cu directorii, profesorii, educatoarele și părinții
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Săptămâna curentă vor fi prestate servicii de screening pulmonar pentru persoanele din grupurile cu risc sporit pentru tuberculoză, precum și servicii stomatologice pentru copii în mai multe
MMPS intervine în cazul de la Hâncești: copiii sunt monitorizați de autoritățile competente
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a venit cu precizări în privința cazului de la Hâncesti, menționând că, în prezent, specialiștii din asistența socială sunt implicați în gestionarea situației, iar copiii sunt monitorizați de autoritățile competente, pentru a se asigura că primesc protecția și sprijinul necesar în această perioadă dificilă. Familia nu s-a aflat anterior
Irina Vlah: Soarta celor 800 de lăcașuri de cult ar trebui să fie decisă prin referendumuri locale
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", susține că „puterea împinge Biserica spre dezbinare și nici măcar nu se gândește la haosul pe care acest lucru îl poate provoca în țară". Ea afirmă că, pentru a păstra pacea în societate, soarta celor 800 de lăcașuri de cult ar trebui să fie decisă nu de miniștrii
Peste 100 de reprezentanți ai APL, pregătiți să dezvolte proiecte de eficiență energetică și energii regenerabile în Republica Moldova
Reprezentanți ai administrațiilor publice locale au dobândit competențele esențiale pentru a elabora și implementa proiecte de eficiență energetică și energie regenerabilă, în urma finalizării celor trei module de instruire din cadrul Programului LEEN Moldova Learning Energy Efficiency Network sau LEEN, o rețea care unește APL-urile locale și încurajează schimbul de experiență și cunoștințe în domeniul
Serviciile municipale de profil continuă lucrările de asfaltare și reparare a carosabilului din capitală
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale de profil continuă lucrările de asfaltare și reparare a carosabilului din capitală. Echipele de muncitori vor activa conform unui program stabilit și pe parcursul săptămânii curente. Astăzi drumarii desfășoară activitatea pe următoarele adrese: Sectorul Centru: str. Drumul Viilor, str. A. Șciusev , str. Bucuresti, str. M. Eminescu, str. Veronica
Organizația Teritorială PAS Hâncești a anunțat că, în data de 09 martie 2026, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, convocată în conformitate cu prevederile Statutului partidului, a decis excluderea lui Dmitri Vartic (acuzat de violență în familie, urmare a decesului soției sale) din rândurile Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și din componența Biroului Permanent
În perioada 5-7 martie, la Ungheni s-au aflat într-o vizită oficială reprezentanți ai municipiului Tulcea: viceprimarul Andaluzia Luca și directorul executiv al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția de Mediu a Județului Tulcea, Mirela Aurelia Raicu. Oaspeții au avut întrevedere cu primarul Vitalie Vrabie și viceprimarul Eduard Balan, în cadrul căreia s-a
Recent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat competiții la proba sportivă „Volei" în cadrul Spartachiadei a IGSU al MAI, ediția 2026. Întrecerile s-au desfășurat în sala de sport a Detașamentului de salvatori și pompieri Ciocana din municipiul Chișinău, reunind 17 echipe din diferite subdiviziuni. Participanții au demonstrat o bună pregătire fizică, determinare și
Copiii refugiați din Ucraina vor beneficia de condiții îmbunătățite la gimnaziul din Ștefan Vodă, cu sprijin japonez
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir" din orașul Ștefan Vodă va beneficia de condiții de studii îmbunătățite pentru copiii refugiați din Ucraina, datorită unui grant în valoare de 112.337 de dolari oferit de Guvernul Japoniei prin programul „Kusanone". Fondurile vor fi utilizate pentru lucrări de renovare și modernizare a instituției în care învață 38 de elevi refugiați. „Raionul
Ce se va schimba pe piaţa construcţiilor după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Republica Moldova este în plin proces de aderare la Uniunea Europeană, iar în momentul în care acest lucru se va produce, toate normele şi standardele UE vor deveni obligatorii şi pentru RM. Pentru fiecare domeniu de activitate există norme şi standarde specifice, iar în acest material eu mă voi referi la cele ce ţin de
Polițiștii din Orhei continuă activitățile de prevenire și monitorizare a respectării legislației în domeniul cinegetic, în perioada sezonului de vânătoare. Pe parcursul zilei de ieri, pe teritoriul satului Ghetlova, polițiștii au verificat un grup de vânători care desfășurau o activitate de vânătoare autorizată, conform perioadei legale stabilite de legislație. În cadrul verificărilor au fost controlate
Cu profundă tristeţe am primit vestea despre trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei. Pe 29 octombrie 2019 a fost numit antrenor principal al selecționatei Moldovei. A debutat la timona reprezentativei noastre pe 15 noiembrie 2019 într-un meci contra Franței, campioana mondială în exercițiu. În total, a pregătit Naționala în
Elevii din întreaga țară, invitați să participe la ediția a V-a a concursului „Săptămâna eficienței energetice în școala mea"
Echipele de copii din întreaga țară sunt invitate să participe la ediția a V-a a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea". Concursul le oferă oportunitatea de a transforma cunoștințele despre eficiența energetică și sursele regenerabile într-un proiect creativ, practic și inovator. Participanții pot realiza campanii de informare, mesaje video, lecții deschise, eseuri,
Primarul Chișinăului – înlăturat din funcție? Ion Ceban: „Nu mă veți reduce la tăcere prin șantaj, prostii și bârfe"
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, s-a adresat președintelui Maia Sandu și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, pe care-i acuză că doresc să-l înlăture de la conducerea capitalei. „O informație pe care vreau să o fac publică în premieră, adresându-mă direct către 2 persoane și către toți cei care le joacă mofturile și isteriile. Mă
Pe 9 martie 2026, la împlinirea a 92 de ani de la nașterea legendarului actor Mihai Volontir, la bustul său din municipiul Bălți au fost depuse flori în semn de recunoștință și admirație pentru moștenirea sa culturală. La eveniment au participat prieteni, rude, reprezentanți ai Primăriei municipiului Bălți, oameni de cultură și admiratori ai marelui
(VIDEO) Locuitorii orașului Durlești și-au exprimat susținerea pentru primarul Eleonora Șaran
Locuitorii orașului Durlești și-au exprimat susținerea pentru primarul Eleonora Șaran. Un video cu mesajele lor a fost trimis pe adresa redacției Provincial.md cu rugămintea de a fi publicat. Cetățenii apreciază calitățile manageriale ale primarului, dar și ceea ce a făcut și face în oraș. De asemenea, ei consideră că, Eleonora Șaran este acuzată pe nedrept
Modelul economic al regiunii din stânga Nistrului se confruntă cu dificultăți tot mai mari, iar situația bugetară indică probleme structurale serioase. Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", a spus vineri, 6 martie 2026, în cadrul emisiuni săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță", că între cele două maluri ale Nistrului există diferențe majore
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime – condamnat la 9 ani de închisoare
Grație acțiunilor procesuale ale procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, în comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Bălți, recent a fost obținută condamnarea unui bărbat în vârstă de 35 de ani, acuzat de șantaj. Potrivit probelor administrate, în anul 2020, victima s-ar fi cunoscut cu inculpatul prin intermediul rețelelor sociale. După ce femeia a aflat
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea celor 2 viceprimari propuși în funcție. Este vorba despre Olesea Pșenițchi, responsabilă de domeniul finanțelor, și Victor Pruteanu, responsabil de domeniul social
60 de cadre didactice și reprezentanți ai 12 școli au participat la prima sesiune a programului pilot „Digital Accelerator” # Provincial
60 de cadre didactice și membri ai echipelor manageriale din 12 instituții de învățământ general au participat sâmbătă, 7 martie, la prima sesiune a programului pilot „Digital Accelerator”. Prin această inițiativă, Ministerul Educației și Cercetării urmărește sprijinirea școlilor în procesul lor de transformare digitală prin dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, consolidarea leadershipului digital în […] Post-ul 60 de cadre didactice și reprezentanți ai 12 școli au participat la prima sesiune a programului pilot „Digital Accelerator” apare prima dată în Provincial.
Peste 3.600 de încălcări ale regulilor de circulație înregistrate de poliție în weekend # Provincial
În weekend, polițiștii de patrulare au fixat peste 3600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. 66 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1526 au depășit limita de viteză stabilită pe sectorul de drum; 766 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de […] Post-ul Peste 3.600 de încălcări ale regulilor de circulație înregistrate de poliție în weekend apare prima dată în Provincial.
Din numele tuturor, Primarul General, Ion Ceban, a transmis sincere felicitări tuturor femeilor. „Drepturile femeilor trebuie să fie egale și condamnăm orice abuz, tăcere și mușamalizare a oricărei forme de agresiune. În colectivul Primăriei Chișinău activează foarte multe doamne, specialiste în domeniul lor. Toată aprecierea noastră”, a declarat edilul. Post-ul (VIDEO) Ion Ceban a felicitat femeile și a condamnat agresiunea apare prima dată în Provincial.
La data de 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, […] Post-ul Un fost lider al Partidului „Șor” din Rîșcani, condamnat în lipsă la 4 ani de detenție apare prima dată în Provincial.
A cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40.000 de euro, reținută de CNA și procurori la Aeroportul Internațional Chișinău # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău au reținut astăzi a cincea persoană, bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse anterior în flagrant în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro. Bănuitul a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, urmând a fi audiat și […] Post-ul A cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40.000 de euro, reținută de CNA și procurori la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Provincial.
160 de elevi din raioanele țării au participat la prima excursie organizată în cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” # Provincial
Prima excursie organizată în cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” a fost organizată sâmbătă, 7 martie, la Chișinău, și a început din fața Gării Feroviare. Aproximativ 160 de elevi din raioanele din sudul țării, dar și din UTA Găgăuzia, au coborât din autobuze și s-au adunat în jurul Monumentului Deportaților, locul simbolic de unde, în urmă […] Post-ul 160 de elevi din raioanele țării au participat la prima excursie organizată în cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” apare prima dată în Provincial.
Oficiul Dondușeni al Procuraturii Drochia informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare, pentru omorul unui membru de familie. Potrivit probelor administrate, în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 20:00, în timp ce se deplasau […] Post-ul 16 ani de pușcărie pentru bărbatul care și-a omorât soția cu toporul în Dondușeni apare prima dată în Provincial.
Un tânăr a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc la data de 08 martie 2026, la ora 12:58. Potrivit informațiilor, un bărbat intenționa să sară de la balconul unui apartament situat la etajul […] Post-ul Un tânăr, salvat după ce s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Durlești apare prima dată în Provincial.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești. Președinta Maia Sandu a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. În cadrul unei discuții cu tineri, părinți și profesori, au fost abordate riscurile din mediul digital și responsabilitatea comună de […] Post-ul Maia Sandu: Sudul țării are oameni harnici și mult potențial apare prima dată în Provincial.
Procedura de amalgamare va deveni mai simplă și mai flexibilă pentru primării. Modificările legislative, propuse de Guvern, au fost discutate la consultările cu primarii și membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova. Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a menționat că amalgamarea voluntară capătă amploare – în prezent, sunt 135 de decizii de inițiere și peste […] Post-ul Guvernul propune simplificarea procedurii de amalgamare voluntară apare prima dată în Provincial.
Astăzi, Primăria municipiului Edineț a semnat contractul de antrepriză pentru realizarea proiectului „Revitalizarea și amenajarea Zonei Dumbrava din municipiul Edineț”. Contractul a fost semnat între Primăria municipiului Edineț, Agenția de Dezvoltare Regională Nord și IPS „Corsag” SRL, compania care va executa lucrările. Valoarea contractului este: 31 262 750,40 lei MD. Proiectul prevede amenajarea și modernizarea […] Post-ul Zona Dumbrava din Edineț va fi revitalizată: proiect de peste 31 milioane lei apare prima dată în Provincial.
Guvernul a consultat viziunea reformei administrației publice în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni. În această săptămână, ședințe de consultare au avut loc la Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Dialogul are scopul să […] Post-ul Reforma administrației publice, discutată cu aleșii locali din toată țara apare prima dată în Provincial.
Național Ialoveni își apără trofeul la turneul Chișinăul de Seară! Finală decisă la penalty-uri # Provincial
Național Ialoveni a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul „Chișinăul de Seară”. În finală, formația antrenată de Vitalie Sula a întâlnit echipa Vulturii Cutezători Sîngerei. Partida a fost una echilibrată, iar după 90 de minute scorul a rămas neschimbat, 0:0. Astfel, câștigătoarea trofeului a fost decisă la loviturile de departajare. La penalty-uri, jucătorii de […] Post-ul Național Ialoveni își apără trofeul la turneul Chișinăul de Seară! Finală decisă la penalty-uri apare prima dată în Provincial.
Fermierii din Cahul și UTA Găgăuzia instruiți privind irigarea la scară mică și agricultura adaptată schimbărilor climatice # Provincial
În perioada 5 – 6 martie, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, s-a desfășurat programul regional de instruire cu tema „Irigarea la scară mică și practici de agricultură adaptivă la schimbările de climă”, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”, implementat cu sprijinul ACSA și UCIP IFAD. Activitatea a […] Post-ul Fermierii din Cahul și UTA Găgăuzia instruiți privind irigarea la scară mică și agricultura adaptată schimbărilor climatice apare prima dată în Provincial.
Apeduct magistral pentru mai multe localități din raionul Ialoveni: lucrările au fost reluate # Provincial
La inițiativa conducerii Consiliul Raional Ialoveni, a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Agenția de Dezvoltare Regională Centru, a proiectantului și a antreprenorului, în cadrul căreia au fost analizate aspectele tehnice și organizatorice privind implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral destinat alimentării cu apă a localităților Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și […] Post-ul Apeduct magistral pentru mai multe localități din raionul Ialoveni: lucrările au fost reluate apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 07-08 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În perioada 10 februarie – 10 martie 2026, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și […] Post-ul În sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse autohtone apare prima dată în Provincial.
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Provincial
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Proiectul de act normativ a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării […] Post-ul Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică apare prima dată în Provincial.
La 5 martie curent, scena Palatului de Cultură din Ungheni a fot gazda unui adevărat regal de folclor. În fața publicului spectator au ieșit artiștii de la Centrul Cultural „Ion Ungureanu” din Călărași, celebrele ansambluri „Codrenii” și „Ciobănaș”. În deplasarea la Ungheni, ei au fost însoțiți de însuși președintele raionului Călărași, Nicolae Drăgănel, precum și […] Post-ul Scena Palatului de Cultură din Ungheni, gazda unui regal folcloric apare prima dată în Provincial.
Cinci tentative de corupere dejucate de polițiștii de frontieră la PTF Sculeni și Leușeni # Provincial
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni au manifestat integritate, denunțând cinci acte de corupere. Primul caz a fost înregistrat în PTF Sculeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, în pașaportul unui conațional de 31 de ani au fost […] Post-ul Cinci tentative de corupere dejucate de polițiștii de frontieră la PTF Sculeni și Leușeni apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău informează că vineri, 6 martie, curent, serviciile municipale de profil continuă lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere. Astfel, de la primele ore ale dimineții, drumarii sunt mobilizați în sectoarele capitalei unde intervin la remedierea defecțiunilor de pe carosabil, în vederea desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, după cum urmează: • […] Post-ul Lucrări rutiere în Chișinău: mai multe străzi din capitală sunt în reparație apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon cere negocieri cu Rusia: Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, în condițiile aprofundării crizei energetice, devine tot mai evident că Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale. “Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare. Concurența pentru resursele energetice crește, prețurile rămân instabile, iar […] Post-ul Igor Dodon cere negocieri cu Rusia: Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare apare prima dată în Provincial.
Primarii din Ialoveni susțin amalgamarea voluntară, dar cer un proces etapizat și garanții pentru autonomie locală # Provincial
23 din 25 de primari din localitățile raionului Ialoveni au aprobat o declarație prin care susțin conceptul de amalgamare voluntară, doar că acesta trebuie să fie un proces etapizat, îmbunătățit cu mecanisme și să nu fie grăbit. Primarii au atras atenția și la necesitatea lichidării consiliilor raionale. În declarație, primarii din Ialoveni se pronunță împotriva amalgamării […] Post-ul Primarii din Ialoveni susțin amalgamarea voluntară, dar cer un proces etapizat și garanții pentru autonomie locală apare prima dată în Provincial.
Alege unde ajung 2% din impozitul tău – pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate! # Provincial
Guvernul îndeamnă persoanele fizice plătitoare de impozite să direcţioneze 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent către organizații necomerciale non-profit – asociații obștești, fundații, instituții private. Desemnarea procentuală nu reprezintă o donație suplimentară, ci o redirecționare a unei părți din impozitul deja achitat statului. Fiecare poate decide cui oferă sprijin – cele […] Post-ul Alege unde ajung 2% din impozitul tău – pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate! apare prima dată în Provincial.
Autoritățile din Drochia au convocat Comisia pentru Situații Excepționale după depistarea pestei porcine africane la Pelinia # Provincial
În urma confirmării focarului de Pesta porcină africană în exploatația profesională din satul Pelinia, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia s-au întrunit în ședință de lucru la data de 6 martie 2026. Ședința a fost convocată și prezidată de către Vasile Cemortan, în calitatea sa de Președinte al raionului și, totodată, de Președinte […] Post-ul Autoritățile din Drochia au convocat Comisia pentru Situații Excepționale după depistarea pestei porcine africane la Pelinia apare prima dată în Provincial.
Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030” (2026-2030), lansat pentru consultări publice # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice asupra proiectului Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește acțiuni concrete prin care vor continua și vor fi consolidate reformele din sistemul educațional din Republica Moldova în următorii ani. Programul pentru anii 2026-2030 include sute de acțiuni care vizează modernizarea […] Post-ul Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030” (2026-2030), lansat pentru consultări publice apare prima dată în Provincial.
Cahul: atelier de consultare privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru copiii sub 3 ani # Provincial
La 5 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, a fost organizat Atelierul de consultare și validare participativă cu genericul „Servicii de îngrijire pentru copii sub 3 ani în Cahul: rezultate și direcții de acțiune”, eveniment desfășurat cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale și partenerilor de dezvoltare. În […] Post-ul Cahul: atelier de consultare privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru copiii sub 3 ani apare prima dată în Provincial.
