LOC reacționează la tragedia de la Hîncești și cere clarificări

11:40

23 din 25 de primari din localitățile raionului Ialoveni au aprobat o declarație prin care susțin conceptul de amalgamare voluntară, doar că acesta trebuie să fie un proces etapizat, îmbunătățit cu mecanisme și să nu fie grăbit. Primarii au atras atenția și la necesitatea lichidării consiliilor raionale. În declarație, primarii din Ialoveni se pronunță împotriva amalgamării […] Post-ul Primarii din Ialoveni susțin amalgamarea voluntară, dar cer un proces etapizat și garanții pentru autonomie locală apare prima dată în Provincial.