Peste 100 de reprezentanți ai APL, pregătiți să dezvolte proiecte de eficiență energetică și energii regenerabile în Republica Moldova

10:30

Un tânăr a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc la data de 08 martie 2026, la ora 12:58. Potrivit informațiilor, un bărbat intenționa să sară de la balconul unui apartament situat la etajul […] Post-ul Un tânăr, salvat după ce s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Durlești apare prima dată în Provincial.