Scena Palatului de Cultură din Ungheni, gazda unui regal folcloric
Provincial, 6 martie 2026 13:00
La 5 martie curent, scena Palatului de Cultură din Ungheni a fot gazda unui adevărat regal de folclor. În fața publicului spectator au ieșit artiștii de la Centrul Cultural „Ion Ungureanu" din Călărași, celebrele ansambluri „Codrenii" și „Ciobănaș". În deplasarea la Ungheni, ei au fost însoțiți de însuși președintele raionului Călărași, Nicolae Drăgănel, precum și […]
• • •
Acum 5 minute
13:20
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Provincial
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești". Proiectul de act normativ a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării […]
Acum 30 minute
13:00
13:00
Cinci tentative de corupere dejucate de polițiștii de frontieră la PTF Sculeni și Leușeni # Provincial
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni au manifestat integritate, denunțând cinci acte de corupere. Primul caz a fost înregistrat în PTF Sculeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, în pașaportul unui conațional de 31 de ani au fost […]
Acum o oră
12:50
Primăria Chișinău informează că vineri, 6 martie, curent, serviciile municipale de profil continuă lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere. Astfel, de la primele ore ale dimineții, drumarii sunt mobilizați în sectoarele capitalei unde intervin la remedierea defecțiunilor de pe carosabil, în vederea desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, după cum urmează: • […]
12:30
Igor Dodon cere negocieri cu Rusia: Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, în condițiile aprofundării crizei energetice, devine tot mai evident că Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale. "Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare. Concurența pentru resursele energetice crește, prețurile rămân instabile, iar […]
Acum 2 ore
11:40
Primarii din Ialoveni susțin amalgamarea voluntară, dar cer un proces etapizat și garanții pentru autonomie locală # Provincial
23 din 25 de primari din localitățile raionului Ialoveni au aprobat o declarație prin care susțin conceptul de amalgamare voluntară, doar că acesta trebuie să fie un proces etapizat, îmbunătățit cu mecanisme și să nu fie grăbit. Primarii au atras atenția și la necesitatea lichidării consiliilor raionale. În declarație, primarii din Ialoveni se pronunță împotriva amalgamării […]
Acum 4 ore
11:10
Alege unde ajung 2% din impozitul tău – pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate! # Provincial
Guvernul îndeamnă persoanele fizice plătitoare de impozite să direcţioneze 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent către organizații necomerciale non-profit – asociații obștești, fundații, instituții private. Desemnarea procentuală nu reprezintă o donație suplimentară, ci o redirecționare a unei părți din impozitul deja achitat statului. Fiecare poate decide cui oferă sprijin – cele […]
11:00
Autoritățile din Drochia au convocat Comisia pentru Situații Excepționale după depistarea pestei porcine africane la Pelinia # Provincial
În urma confirmării focarului de Pesta porcină africană în exploatația profesională din satul Pelinia, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia s-au întrunit în ședință de lucru la data de 6 martie 2026. Ședința a fost convocată și prezidată de către Vasile Cemortan, în calitatea sa de Președinte al raionului și, totodată, de Președinte […]
10:00
Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030” (2026-2030), lansat pentru consultări publice # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice asupra proiectului Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educația 2030" pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește acțiuni concrete prin care vor continua și vor fi consolidate reformele din sistemul educațional din Republica Moldova în următorii ani. Programul pentru anii 2026-2030 include sute de acțiuni care vizează modernizarea […]
Acum 6 ore
09:10
Cahul: atelier de consultare privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru copiii sub 3 ani # Provincial
La 5 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cahul, a fost organizat Atelierul de consultare și validare participativă cu genericul „Servicii de îngrijire pentru copii sub 3 ani în Cahul: rezultate și direcții de acțiune", eveniment desfășurat cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale și partenerilor de dezvoltare. În […]
09:10
La 5 martie 2026, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Bălți, au avut loc consultări publice asupra proiectului de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2025–2026 pentru unele categorii de populaţie din contul mijloacelor bugetului municipal". La audieri au participat […]
08:20
Primăria Chișinău informează că, începând din 07 martie 2026, va fi modificat, cu titlul provizoriu, itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)", pentru eficientizarea serviciilor de transportare a călătorilor și deservirea calitativă a populației din cartierul Telecentru cu transport public. O dispoziție în acest sens a […]
08:00
Liga 1, al doilea eșalon valoric al fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din faza a doua a campionatului, care vor începe pe 6 martie. În această fază, cele 14 echipe participante au fost împărțite în două grupe. Grupa 1: CSF Spartanii-Sportul, FC Florești, FC Iskra, FC Politehnica UTM, FC Real Sireți și FC Stăuceni. […]
Acum 24 ore
17:20
La data de 5 martie curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi, unde a avut întrevederi cu conducerea raionului și cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate. Discuțiile au vizat consolidarea capacităților administrațiilor publice locale, impulsionarea implementării proiectelor de dezvoltare, precum și evaluarea impactului […]
16:40
Dionisie Ternovschi, discuții în Polonia despre parteneriate regionale și reforma administrativă # Provincial
În cadrul celui de-al 11 Congres European al Guvernării locale, desfășurat în Polonia, în Mikolajki, președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi a avut o întâlnire oficială cu Marcin Kuchciński, Marshall al Warmia-Mazuria Voievodat. ,,Un exemplu concret al colaborării noastre este proiectul realizat în Rezervația Naturală "Plaiul Fagului" în s.Rădenii Vechi, unde, prin implicarea partenerilor din voievodatul […]
15:50
Premierul: Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești, prin proiecte concrete, noi parteneriate și expertiză. Mesajul a fost transmis la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat astăzi la Chișinău. Premierul a accentuat că tot mai multe produse moldovenești sunt căutate pe piața europeană, ceea ce arată că standardele noastre de calitate […]
15:50
Primăria Municipiului Chișinău a semnat un acord de grant cu Ambasada Japoniei în Republica Moldova, în cadrul Programului „Kusanone", un parteneriat valoros pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale municipale. Prin acest sprijin oferit de Guvernul Japoniei, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport va implementa un proiect strategic destinat modernizării auditoriumului din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Matei […]
15:40
Mii de liceeni din Chișinău și Bălți au vizitat universitățile pentru a-și alege viitoarea profesie # Provincial
Aproape 5.000 de liceeni din Chișinău și Bălți au avut, în luna februarie, ocazia să descopere mai îndeaproape universitățile din țară și programele de studii pe care le-ar putea urma după absolvire. Astfel, viitorii absolvenți din 86 de licee din Chișinău au vizitat opt instituții de învățământ superior din capitală. Circa 4.000 de elevi s-au […]
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme. Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) […]
15:20
Astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a drumului G108 M5-Florești-Anenii Noi, km 9,00 și 16,08 (Etapa I). La recepție au participat reprezentanți ai Administraţia Națională a Drumurilor, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, antreprenorului, proiectantului și ai autorității publice locale. Sectorul reparat traversează localitatea Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi și asigură pentru […]
15:00
Primăria Bălți oferă alocații unice pentru cuplurile longevive, cu prilejul jubileului de căsnicie comună și persoanelor care au atins vârsta de 90 de ani # Provincial
Primăria municipiului Bălți continuă să promoveze politici de susținere socială a persoanelor în etate și de valorizare a familiei, încurajând respectul față de experiența de viață și transmiterea valorilor familiale către generațiile tinere. În acest sens, conform mecanismului aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/10 din 04.09.2025, sunt acordate alocații unice pentru cuplurile longevive […]
15:00
Sergiu Gurău s-a născut în Răzeni, satul în care a crescut, a învățat să iubească oamenii și tot aici a decis să rămână pentru a genera o schimbare reală. De aproape 20 de ani, el conduce Asociația obștească „Eco-Răzeni", o organizație care a pornit cu proiecte de mediu, dar care s-a transformat treptat într-un sprijin […]
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele CUC și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Provincial
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: cel ce vizează activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor interesați de reflectarea situatiei din aria de responsabilitate a Forțelor Mixte de Menținere a Păcii. Delegatia Republicii Moldova s-a expus ferm privind necesitatea asigurării accesului […]
14:30
Socialiștii propun vouchere pentru fertilizare in vitro și sprijin egal pentru toți copiii până la 3 ani # Provincial
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Ala Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat în cadrul unui briefing în Parlament inițiative legislative menite să sprijine familiile și să depășească criza demografică. Ala Ursu-Antoci a subliniat că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică fără precedent, rata natalității coborând sub pragul necesar pentru reproducerea naturală a populației. […]
14:10
Primarii din raionul Ocnița se opun amalgamării forțate: cer referendum pentru fiecare sat # Provincial
În cadrul ședinței asociației primarilor din raionul Ocnița, mai mulți primari au semnat o declarație în care se expun împotriva amalgamării forțate, subliniind că aceasta este neconstituțională, dacă nu sunt întrebați direct locuitorii satelor prin referendum local. „Noi nu suntem împotriva reformei administrației publice locale, dar suntem împotriva modului în care aceasta se face, în […]
14:00
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua Muncești au intervenit 10 echipe concomitent, cu câteva zeci de muncitori. "Aceste lucrări sunt temporare, așa cum prevăd tehnologiile în această perioadă, cu astfel de temperaturi. Este vorba de condițiile climaterice care ne permit acum intervențiile, până la reabilitarea străzii, […]
13:50
Un lot comercial de preparate injectabile, tăinuit pentru transportare ilicită, depistat la vama Palanca # Provincial
Funcționarii postului vamal Palanca, în cadrul controlului comun aplicat în colaborare cu angajații IGPF și autoritățile vamale din Ucraina, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a preparatelor injectabile utilizate în medicina estetică. Cazul a fost documentat după ce, controlului de specialitate a fost supus un camion MAN, care se deplasa din Ucraina, fiind condus […]
13:40
Prima instruire a viitorilor mentori din cadrul campaniei „Matematica de la egal la egal” a avut loc la Chișinău # Provincial
Prima instruire a viitorilor mentori din cadrul campaniei „Matematica de la egal la egal" a avut loc astăzi la Chișinău, la Liceul Teoretic „Spiru Haret". Aproximativ 300 de elevi din instituțiile de învățământ din raioanele din centru au participat la sesiune, unde au fost familiarizați cu obi
13:40
Elevii Școlii Sportive din Bălți au participat la cantonamentul internațional „SENSHI Open Training Camp” # Provincial
Elevii Școlii Sportive Specializate nr. 1 din municipiul Bălți au participat la cantonamentul internațional „SENSHI Open Training Camp”, desfășurat în perioada 26 februarie – 1 martie 2026, în orașul Varna (Bulgaria). La acest prestigios stagiu internațional au participat 420 de sportivi din 27 de țări ale lumii, inclusiv din Japonia, Franța, Marea Britanie, Țările de […] Post-ul Elevii Școlii Sportive din Bălți au participat la cantonamentul internațional „SENSHI Open Training Camp” apare prima dată în Provincial.
13:40
(VIDEO) Femeie reținută pentru furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău # Provincial
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei, a fost reținută de polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, fiind suspectată de un furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău. Potrivit anchetei, femeia, cunoscută de proprietarii apartamentului, a venit în vizită la aceștia. În timpul […] Post-ul (VIDEO) Femeie reținută pentru furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău apare prima dată în Provincial.
Ieri
13:20
Guvernul va beneficia de expertiză suplimentară pentru accelerarea agendei de dezvoltare a țării, în cadrul proiectului „Echipa de Sprijin pentru Reforme”, finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Acordul privind extinderea proiectului a fost semnat, astăzi, de către Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, Ambasadoarea UE în […] Post-ul UE și BERD consolidează sprijinul pentru agenda de reforme a Guvernului apare prima dată în Provincial.
13:10
La 4 martie 2026, în cadrul Consiliul Raional Hîncești, a avut loc o ședință de lucru dedicată implementării proiectului regional „Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hîncești, Etapa I”. Reuniunea a vizat analiza situației din teren, examinarea clarificărilor tehnice operate, evaluarea eventualelor neconformități și stabilirea măsurilor […] Post-ul Proiectul de apă din lunca Prutului, evaluat într-o ședință de lucru la Hîncești apare prima dată în Provincial.
12:40
Primarul orașului Călărași, Victor Ambroci efectuează în aceste zile o vizită oficială în orașul Tábor, Republica Cehă, fiind însoțit de echipa Ambasadei Republicii Moldova în Republica Cehă și Sfântul Scaun, condusă de Gabriela Moraru. În cadrul acestei vizite a fost semnat contractul de donație cu primarul municipiului Tábor, Štěpán Pavlík marcând un nou pas important […] Post-ul Donație din Cehia: autobuz pentru transportul public din Călărași apare prima dată în Provincial.
12:10
În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au stopat pentru verificări un autoturism de model Lexus, ce se deplasa în raza orașului Vulcănești, condus de un conațional în vârstă de 42 de ani. Urmare a controlului vamal fizic au fost depistate articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, susceptibile de a […] Post-ul Mărfuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale în prima și a doua linie apare prima dată în Provincial.
12:10
Bălți: consultări publice privind aprobarea Programului Municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2026–2030” # Provincial
La 4 martie 2026, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au avut loc consultările publice asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Programului Municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2026–2030””. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, specialiști din domeniul sănătății, reprezentanți ai instituțiilor medicale, precum și cetățeni interesați de […] Post-ul Bălți: consultări publice privind aprobarea Programului Municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2026–2030” apare prima dată în Provincial.
12:00
Primăria Chișinău extinde clasele cu profil: investiții de peste 100 milioane de lei pentru elevi # Provincial
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil, pentru toți elevii din sistemul educațional municipal. Pentru programul claselor cu profil, în acest an sunt alocate 103 milioane de lei. Clasele cu profil sunt (real, umanist, arte, sport și alte direcții), pentru a oferi elevilor posibilitatea de a-și valorifica aptitudinile și de a se orienta profesional […] Post-ul Primăria Chișinău extinde clasele cu profil: investiții de peste 100 milioane de lei pentru elevi apare prima dată în Provincial.
12:00
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi, cu votul a 61 de deputați. Proiectul vizează alinierea Legii cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole (care urmează a fi pusă în aplicare începând cu 16 mai 2026) la modificările operate în Regulamentul UE privind crearea unei rețele […] Post-ul Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată apare prima dată în Provincial.
11:40
La data de 4 martie 2026, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în calitate de Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, a prezidat ședința ordinară a Consiliului, dedicată aprobării documentelor strategice pentru anul curent. În cadrul reuniunii, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord au aprobat Planul de implementare pentru anul 2026 al Programului Operațional Regional […] Post-ul Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord a aprobat planul de investiții pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
11:10
(VIDEO) Primarul capitalei: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit. “Ultimul parc, unul dintre cele mai principale care a rămas să-l reabilităm, are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în granit. Eu vreau să văd cum iarna […] Post-ul (VIDEO) Primarul capitalei: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit apare prima dată în Provincial.
11:10
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță depistarea unei capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, precum și într-un depozit din Ialoveni. Inițial, la Florești a fost oprit pentru verificări tirul de model Volvo, cu sprijinul angajaților Serviciului patrulare […] Post-ul 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă, descoperiți în Florești și Ialoveni apare prima dată în Provincial.
11:00
Propunerile LOC privind reforma administrativă: primăriile vor avea mai mult control și bugete consolidate # Provincial
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților doar cu acordul acestora, să ofere stimulente financiare clare și să transfere mai multe atribuții către primării. Reprezentanții partidului au prezentat un concept, potrivit căruia, comunitățile să aibă mai mult control asupra propriului buget, asupra proiectelor locale și asupra deciziilor. […] Post-ul Propunerile LOC privind reforma administrativă: primăriile vor avea mai mult control și bugete consolidate apare prima dată în Provincial.
10:50
Prestatorii de asistență medicală primară și specializată de ambulatoriu din raionul Edineț au participat miercuri, 4 martie, la o sesiune de instruire privind aplicarea corectă a reglementărilor din domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent. Potrivit CNAM, evenimentul […] Post-ul CNAM a organizat instruiri pentru prestatorii de servicii medicale din Edineț apare prima dată în Provincial.
10:40
Primele semne ale primăverii în fondul forestier le aduc ghioceii, brândușele, dedițeii, albăstrițele, lalelele de pădure și alte plantele vernale. Acestea înfloresc primăvara devreme, chiar și în prezență zăpezii, iar datorită acestui fapt riscă să fie distruse sau comercializate. Contrar legislației Republicii Moldova, unele persoane colectează flori, frunze, muguri, tulpini, ramuri, rădăcini, bulbi, rizomi etc. […] Post-ul Amenzi pentru colectarea plantelor rare din pădurile Moldovei apare prima dată în Provincial.
10:40
Astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică la rece pe următoarele sectoare de drum național: R22, în proximitatea localității Zăicanii Noi, r-nul Telenești; R30, tronsonul între Căușeni și Grigorievca; R2, în proximitatea satului Volintiri, r-nul Ștefan Vodă; M1, sectorul Chișinău; G118, […] Post-ul Lucrări de plombare pe mai multe sectoare naționale apare prima dată în Provincial.
10:30
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a susținut un briefing privind reforma administrației publice locale, acuzând autoritățile centrale că exercită presiuni asupra aleșilor locali și încearcă să preia controlul asupra administrației publice locale. Vlad Batrîncea a menționat că până acum s-a abținut de la comentarii publice privind reforma, așteptând poziția oficială a Guvernului. „Până acum […] Post-ul Vlad Batrîncea: Autoritățile centrale pun presiune pe primari pentru amalgamare apare prima dată în Provincial.
10:30
Tânăr condamnat la închisoare pentru furt și conducere în stare de ebrietate în Chișinău # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că un tânăr de 25 de ani a fost condamnat pentru furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare de ebrietate și fals în declarații. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și i s-a retras dreptul de […] Post-ul Tânăr condamnat la închisoare pentru furt și conducere în stare de ebrietate în Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:20
Consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, desfășurate la Primăria Bălți # Provincial
La data de 4 martie 2026, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au avut loc consultări publice privind Reforma administrativ-teritorială, organizate de Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. Evenimentul a reunit conducerea APL, secretari ai consiliilor municipale și locale, angajați ai primăriilor, consilieri municipali și locali, reprezentanți ai societății civile, cetățeni, precum și reprezentanți ai […] Post-ul Consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, desfășurate la Primăria Bălți apare prima dată în Provincial.
10:10
Martie este despre sacrificiu și dăruire pentru țară. Veteranii care au luptat pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova alături de angajații activi care duc mai departe aceste valori au fost onorați prin grade speciale și distincții. „Veteranii ne arată ce înseamnă angajamentul pentru țară. Angajații activi păstrează aceste valori vii în fiecare misiune. Împreună, construim […] Post-ul Ministra MAI: Veteranii ne arată ce înseamnă angajamentul pentru țară apare prima dată în Provincial.
10:10
PLDM: arestarea primarului din Durlești și decapitarea simultană a administrației locale reprezintă o măsură dură și disproporționată # Provincial
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare evoluțiile legate de arestarea primarului orașului Durlești, Eleonora Șaran, precum și a viceprimarului și secretarului Consiliului Local. Potrivit formațiunii, modul în care s-au desfășurat aceste acțiuni ridică semne serioase de întrebare privind respectarea statului de drept și independența instituțiilor de anchetă. “Observăm cu îngrijorare revenirea unor […] Post-ul PLDM: arestarea primarului din Durlești și decapitarea simultană a administrației locale reprezintă o măsură dură și disproporționată apare prima dată în Provincial.
10:00
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră, după lucrările de remediere a defecțiunilor din carosabil, afectat de condițiile climaterice din iarna curentă. Au fost efectuate lucrări pentru această perioadă rece, până la reabilitarea integrală, care este stabilită pentru acest an. Totodată, amintim că, începând de astăzi și […] Post-ul Primăria Chișinău: trafic reluat pe șoseaua Muncești apare prima dată în Provincial.
