Fermierii din Cahul și UTA Găgăuzia instruiți privind irigarea la scară mică și agricultura adaptată schimbărilor climatice

11:10

Ion Ceban, primarul capitalei, spune că, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit. “Ultimul parc, unul dintre cele mai principale care a rămas să-l reabilităm, are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în granit. Eu vreau să văd cum iarna […] Post-ul (VIDEO) Primarul capitalei: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit apare prima dată în Provincial.