Wang Yi a conturat reperele diplomatice ale Chinei pe fundalul turbulențelor globale
Noi.md, 9 martie 2026 11:30
Duminică, 8 martie 2026, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, a susținut tradiționala conferință de presă organizată în marja celei de-a patra sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului, la Beijing.Șeful diplomației chineze a prezentat principalele priorități ale politicii externe a țării — de la relațiile cu Statele
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sînt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.Potrivit unor date noi publicate de compania National Gas, în depozitele țării au mai rămas pînă la 6,7 mii GWh (gigawați-oră) de gaze, cantitate suficientă pentru aproximat
Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante."Le lucrez singur manual, după lucru, în timpul meu liber. Eu mă liniștesc, eu spun că eu cos timpul. Merg cu ele la expoziție de cultură, festivale. Oamenilor le place", spune Natalia Podîrca.{{866439}}În tablourile sale, sînt ilustrate compoziții f
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămîni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md.Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
148 de elevi din întreaga țară au participat, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, notează Noi.md.Galina Rusu, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat rolul esențial pe care îl au tinerii în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere.{{868640}}Timp de două zile, cei 148 de concurenți au rezolvat probleme complexe, folosi
Ambasada Moldovei la Baku: Azerbaidjanul rămîne punct de tranzit pentru cei care părăsesc Iranul # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în cooperare cu Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, monitorizează în continuare situația de securitate din Republica Islamică Iran și menține contactul cu autoritățile locale și cu misiunile diplomatice partenere pentru a identifica eventuale opțiuni de tranzit pentru cetățenii străini care părăsesc țara.P
Sistemul educațional din Republica Moldova trece printr-o perioadă de tensiune și dezechilibru: salarii insuficiente, birocrație excesivă, infrastructură neadaptată și o orientare tot mai accentuată spre formalism, în detrimentul calității reale a predării.În acest context, discuția despre disciplină, valori umane, conținutul manualelor, incluziune, digitalizare și viitorul școlilor din sa
Inspectorii de mediu din Dondușeni au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în urma unor razii desfășurate în teritoriu.Acțiunile au avut drept scop combaterea braconajului, prevenirea tăierilor și sustragerii ilegale de masă lemnoasă, dar și verificarea modului în care sunt gestionate deșeurile.{{868079}}Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul contr
Sezonul vînzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hîncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decît anul trecut.Ina Stegărescu este proprietara fermei în care în prezent, sînt crescute aproximativ 50 de mii de păsări.„Pentru puișorii mici în hală trebuie să fie 35 de grade Ce
La Ialoveni, s-a discutat despre aspectele tehnice și organizatorice pentru implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral destinat alimentării cu apă a localităților Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci.În cadrul discuțiilor, s-a evidențiat importanța accelerării lucrărilor și a menținerii unei colaborări eficiente între toți partenerii implicați, astfel încît pr
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar aslăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană 2,5 bani, dar a cedat dolarului american – aproape 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1043 lei pentru
Departamentul de Stat al SUA a ordonat diplomaților de rang inferior și membrilor familiilor funcționarilor publici americani să părăsească Arabia Saudită din motive de securitate.Decizia a fost anunțată duminică seara la Washington. {{868975}}Lunea trecută, la trei zile după începerea războiului, Statele Unite au început să evacueze personalul secundar din țările arabe din Golful Persic,
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorba despre indemnizațiile unice la naștere, acelea pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{867846}}Beneficiarii p
Prețul petrolului Brent cu livrare în mai 2026 a depășit pragul de 119 dolari pe baril pe bursa ICE de la Londra pentru prima dată din 17 iunie 2022, potrivit datelor de tranzacționare citate de TASS. La ora 05:30, ora Moscovei, cotația ajunsese la 119,36 dolari pe baril, în creștere cu 28,77%.Cinci minute mai tîrziu, la ora 05:35, ora Moscovei, prețul petrolului a coborît ușor la 117,8 dolari
Moartea unei educatoare din Hîncești zguduie Moldova: soțul, vicepreședinte de raion, acuzat de violență # Noi.md
Moartea Ludmilei Vartic, educatoare din Hîncești, a declanșat un val de reacții publice și demersuri instituționale, după ce femeia de 38 de ani a fost găsită fără viață la Chișinău, în urma unei căderi de la etajul 11 al unui bloc. Cazul este investigat de poliție sub aspectul unui posibil suicid, în timp ce organizații civice și mai multe persoane din comunitate susțin că femeia ar fi fost victi
Serviciul 112, format tot mai des la început de martie: numărul apelurilor de urgență a crescut # Noi.md
De la începutul lunii martie, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 înregistrează o creștere a numărului de solicitări, pe fondul intensificării activităților sociale specifice acestei perioade.Potrivit datelor instituției, în primele zile ale lunii au fost recepționate, în medie, aproximativ 5.800 de apeluri pe zi, ceea ce reprezintă o majorare de circa 10% comparativ cu săp
Mai mulți civili au fost răniți și cîteva clădiri au fost avariate pe insula Sitra din Bahrein în cursul unui atac cu drone iraniene duminică seară, a anunțat Ministerul de Interne de la Manama, în timp ce jurnaliștii ai AFP au raportat două explozii puternice.'În urma agresiunii iraniene flagrante, au fost raportați răniți în rîndul civililor, dintre care unul se afla în stare gravă, iar mai
Creșterea prețului petrolului este un 'foarte mic preț de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii', a scris președintele american Donald Trump duminică pe rețeaua sa Truth Social, la doar cîteva minute după ce prețul barilului de petrol a depășit 100 de dolari, notează AFP.'Doar proștii cred altfel!', a adăugat președintele american, în a noua zi a războiului din Orientul
Săptămîna de lucru va începe cu vreme caldă și presiune atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd.În orele dimineții izolat se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +11... +13°C.În centru se așteaptă +9...+11°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +6... +8°C.
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din statul indian Punjab a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, în timp ce încerca să ajungă în Ucraina. Bărbatul era urmărit pentru zeci de infracțiuni grave, inclusiv mai multe crime, scrie hindustantimes.com.Amritpal Singh, cunoscut sub numele de Amrit Dalam, în vîrstă de 28 de ani, a fost interceptat la punctul de trecere a frontierei Pala
Lipsa unui dialog real între Chișinău și Tiraspol rămâne una dintre principalele cauze ale stagnării procesului de reintegrare a Republicii Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, organizată de Partidul Politic Alianța „Moldovenii”, de către Ion Lupan, profesor universitar în Marea Britanie, sociolog, analist politic și exper
Bogăția Moldovei constă în faptul că este multiculturală și multitradițională, dar politicienii încearcă tot timpul să divizeze societatea noastră.Această opinie a fost exprimată de omul de știință, publicistul și fostul ambasador al Moldovei în China, Victor Borșevici, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. El a menționa
Victor Țvircun: „Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu ocupă funcții importante” # Noi.md
Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu nu este numeroasă în comparație cu cea din țările europene, dar aproape toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu este puțin numeroasă, în comparație cu țările din Europa, dar practic toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Despre acest lucru a vorbit doctorul î
Pentru prima dată în istorie, omul a reușit să schimbe în mod intenționat traiectoria de zbor a unui asteroid. Acest lucru va ajuta Pămîntul să facă față amenințărilor spațiale în viitor.Misiunea istorică DART (Double Asteroid Redirection Test) a NASA a modificat cu succes orbita asteroidului Didymos în jurul Soarelui. Este primul caz din istorie în care omul a modificat intenționat mișcarea u
Meciul dintre campionul Ultimate Fighting Championship (UFC) la categoria ușoară, spaniolul Ilia Topuria, și americanul Justin Gaethje va fi meciul principal al turneului UFC de la Casa Albă.{{866904}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a informat serviciul de presă al UFC.Anterior s-a relatat că, la începutul lunii iulie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat
După zvonurile despre moartea regizorului Quentin Tarantino în timpul atacului cu rachete asupra Israelului, s-a aflat despre noile sale planuri creative.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Variety, regizorul a terminat deja lucrul la piesa de teatru.{{868868}}În curînd va începe selecția actorilor pentru o producție, printre care se intenționează să fie invitați atît actori cunoscuți, cît și
Două schioare ruse, Arina Kusurgașeva și Alina Kudisova, au căzut în timpul startului de 50 km la campionatul Rusiei - 2026, care se desfășoară în Iujno-Sahalinsk, din cauza unui cîine care i-a ieșit în cale.Potrivit Oxu.Az, pe una dintre porțiunile traseului, în fața grupului de schioare a apărut brusc un cîine. Cele două sportive s-au împiedicat de animal - prima a căzut Kudișova, apoi nu a
Tînărul sportiv moldovean Nicolae Bucur, în vîrstă de 11 ani, a obținut medalia de bronz la turneul internațional de tenis de masă „WTT Youth Contender”, desfășurat în orașul Władysławowo, Polonia.Bucur a concurat într-o categorie de vîrstă superioară, rezervată jucătorilor de pînă la 13 ani. În faza grupelor, sportivul moldovean a cîștigat toate cele trei meciuri, clasîndu-se pe primul loc în
Explozia depozitelor de petrol din Teheran a dus la eliberarea în atmosferă a unei cantități mari de substanțe chimice periculoase, care pot provoca ploi acide toxice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat agenția ISNA, cu referire la organizația Semiluna Roșie.{{869078}}Specialiștii au explicat că exploziile și arderea depozitelor de petrol eliberează în aer cantități enorme de com
La complexul „Arena Chișinău” a avut loc campionatul de iarnă al Moldovei la înot. La competiție au participat 279 de sportivi, care timp de trei zile au luptat pentru medaliile în trei categorii de vîrstă: juniori, tineret pînă la 18 ani și adulți.La proba de 100 de metri liber masculin, victoria a fost obținută de Egor Covaliov din Tiraspol, cu un rezultat de 51,43 secunde. El i-a devansat p
China solicită încetarea imediată a operațiunilor militare în Orientul Mijlociu pentru a preveni o escaladare suplimentară și a evita extinderea conflictului, a declarat ministrul afacerilor externe al RPC, Wang Yi, pe 8 martie, în cadrul unei conferințe de presă organizate în cadrul celei de-a 4-a sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China (A
Novak Djokovic a început cu o victorie la primul turneu Masters al sezonului.Potrivit Oxu.Az, cu referire la sports.ru, în turul doi de la Indian Wells, el l-a învins pe numărul 57 mondial, Kamil Majchrzak, cu 4:6, 6:1, 6:2.{{862494}}Este al 22-lea sezon record în care sîrbul a cîștigat cel puțin un meci la un turneu din această categorie. Seria sa a început în 2005.Anterior, Djokovic
Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. Cele mai multe probleme, cursanții le au la proba practică pentru categoria B, care e și cea mai solicitată.La ni
Președintele american Donald Trump a declarat că se ocupă de rezolvarea pașnică a conflictului din Ucraina, ca o favoare pentru Europa.{{868711}}„Știți, asta nu ne afectează prea mult, pentru că ne desparte un ocean. Fac asta ca o favoare pentru Europa”, a declarat el la summitul „Scutul Americii” din orașul Doral (Florida), relatează Oxu.Az. Trump declară că soluționarea conflictului din
Deplasare anevoioasă în curțile blocurilor: gropile provoacă nemulțumiri locuitorilor capitalei # Noi.md
După iarnă, căile de acces în curțile de blocuri din Capitală sînt la fel de greu de străbătut ca mai multe drumuri din oraș.Situația provoacă nemulțumiri printre locatari, care cer autorităților locale intervenții rapide și asigurarea unor condiții sigure de circulație în curțile blocurilor, transmite Radio Moldova.{{869036}}Drumarii intervin pe străzile din oraș, însă curțile blocurilor
Ministerul de Interne al Moldovei a hotărît să felicite în mod creativ și original femeile cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În cinstea zilei de 8 martie, angajații ministerului au interpretat celebrul vals pe melodia „Blînda și tandra mea fiară” a compozitorului Eugen Doga.Ministerul de Interne a menționat că astfel a decis să exprime respectul și recunoștința față de femei, subliniind
Salvatorii: Femeia este începutul tuturor începuturilor, izvor de viață, speranță și putere # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj de felicitare tuturor doamnelor și domnișoarelor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie.În mesajul lor, pompierii și salvatorii au adresat urări de sănătate, bucurii și împliniri tuturor femeilor, subliniind rolul important pe care acestea îl au în familie și în societate.{{869070}}„Cu
Cele care construiesc viitorul: femeile din industria rutieră au fost felicitate cu ocazia zilei de 8 Martie # Noi.md
Pe șantiere, printre utilaje și planuri tehnice, își desfășoară activitatea și femei care contribuie zi de zi la realizarea proiectelor importante de infrastructură din Republica Moldova. Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Administrația Națională a Drumurilor a transmis un mesaj de apreciere pentru profesionistele din cadrul instituției.Reprezentanții AND au subliniat că feminitatea și
Primăria Chișinău informează că, de astăzi, a fost redeschisă pentru circulație str. Meșterul Manole, din sectorul Ciocana, după executarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor din carosabil, ca urmare a condițiilor climaterice din iarna curentă.Pe durata lucrărilor de reparație a carosabilului, în perioada 5–7 martie, curent, circulația rutieră a fost suspendată etapizat.Lucrările desf
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a felicitat femeile cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, mulțumindu-le pentru grija, gingășia, înțelepciunea și susținerea lor.{{868589}}„Dragi femei! Vă felicit din suflet cu frumoasa sărbătoare a primăverii — 8 Martie! Vă mulțumim pentru grijă, gingășie, înțelepciune și susținere. Datorită vouă, lumea devine mai bună, casele sunt pline de căldur
Serviciile restaurantelor, cafenelelor, barurilor și hotelurilor, care în ultimii ani și așa nu sînt ieftine, ar putea deveni și mai scumpe. Actuala guvernare intenționează să majoreze cu mai mult de două ori rata TVA pentru sectorul HoReCa, considerînd că actuala rată de 8% este o taxă nedreaptă.Experții în turism și economie evaluează riscurile. Specialiștii avertizează că majorarea TVA pent
Prim-ministrul R. Moldova: Statul trebuie să creeze condiții în care fiecare femeie să se poată realiza # Noi.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul important al femeilor în dezvoltarea țării și a societății.Alexandru Munteanu a subliniat că femeile din Moldova se deosebesc prin putere, curaj și dedicație și contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea diverselor sfere ale vieții.{{868589}}
Consiliul experților din Iran a ajuns la un consens privind alegerea noului lider suprem al țării. Despre acest lucru a anunțat membrul adunării Mohammad-Mehdi Mirbagheri. Potrivit acestuia, participanții la consultări au ajuns la o opinie fermă și unanimă, care reflectă poziția majorității.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat agenția Mehr.{{868975}}În ciuda acordului la care s-a
Dumitru Cebotarescu: „Autoritățile trebuie să se gîndească bine și să nu repete aceeași greșeală” # Noi.md
Creșterea cotei TVA pentru sectorul HoReCa la 18% va duce inevitabil la creșterea prețurilor la mîncare sau la scăderea calității acesteia, va reduce numărul de clienți, ceea ce va duce la reducerea numărului de angajați din acest segment de afaceri.Această opinie a fost exprimată pentru Noi.md de proprietarul popularului lanț de restaurante italiene Trattoria della Nonna, Dumitru Cebotarescu,
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi, 8 martie, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.{{869096}}Șefa statului a subliniat rolul important al femeilor în dezvoltarea societății și a apreciat contribuția acestora la consolidarea țării.„R. Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, res
Teheranul va fi „obligat să răspundă” la orice atac lansat de pe teritoriul țărilor vecine.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Turkiey Today, despre acest lucru a declarat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.În discursul său adresat națiunii, el a subliniat dorința de a avea relații bune cu partenerii regionali.{{869078}}„Dacă vor încerca să ne atace și să invadeze teritoriul nostru d
Situația de pe drumurile Moldovei rămîne în atenția Noi.md. Redacția noastră continuă nu numai să înregistreze încălcările, dar și să promoveze activ cultura șofatului și respectarea strictă a regulilor de circulație. Sîntem convinși că conștientizarea este cel mai bun instrument de prevenire a accidentelor rutiere.De aceea, în 2026, proiectul Drum Boom revine într-un nou format. Cu sprijinu
În apropierea clădirii ambasadei SUA din Oslo a avut loc o explozie în timpul nopții, care a provocat „răni ușoare” și pagube materiale.Despre acest lucru informează NRK, scrie "Европейская правда". {{868593}}Poliția din Oslo a informat că a primit mai multe apeluri telefonice privind explozii pe data de 8 martie, în jurul orei 1:00. Ajunși la fața locului, echipajele de patrulare au confi
Ziua Internațională a Femeii este marcată și în posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, funcționarii vamali întîmpină doamnele și domnișoarele care traversează frontiera cu felicitări și urări de bine.Pe lîngă activitățile obișnuite de control, vameșii au pregătit mici gesturi simbolice pentru a aduce o atmosferă de primăvară și bună dispoziție î
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare tuturor femeilor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie.Edilul capitalei a subliniat rolul important pe care femeile îl au în familie și în societate și a exprimat recunoștință pentru munca, grija și dedicarea lor.{{425232}}„Dragi femei, să primiți flori nu doar de 8 Martie,
