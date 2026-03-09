EXCLUSIV Soțul Ludmilei Vartic, în concediu academic. Nu poate fi demis deocamdată din Consiliul Raional Hîncești

10:30

Un tânăr de 18 ani a fost salvat de angajații IGSU după ce a sărit de la balconul etajului 8 al unui bloc de pe strada Tudor Vladimirescu 75 din Durlești, Chișinău. Incidentul s-a produs duminică, 8 martie, în jurul orei 13:00. Salvatorii au intervenit la timp și au instalat o pernă pneumatică, care i-a […]