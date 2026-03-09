Războiul din Orientul Mijlociu scumpește pâinea: Cotația grâului atinge niveluri record
Realitatea.md, 9 martie 2026 11:20
Prețul grâului a ajuns aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu care a scumpit energia și îngrășămintele, generând avertismente privind riscurile de aprovizionare cu cereale, transmite Antena3.ro Perturbarea livrărilor de țiței a crescut cererea pentru biocombustibili, porumb și uleiuri vegetale, în timp ce blocarea Strâmtorii Ormuz a […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu scumpește pâinea: Cotația grâului atinge niveluri record apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
11:30
DOC Un funcționar de la IGM, depistat cu avere nejustificată de peste 310 mii lei. Ce riscă # Realitatea.md
Un funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), Vladimir Druța, a fost depistat cu avere nejustificată. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit, în privința acestuia, a membrilor familiei și fiului major, o diferență substanțială și deținerea unei averi cu caracter nejustificat, în mărime totală de 310. 964 de lei. […] Articolul DOC Un funcționar de la IGM, depistat cu avere nejustificată de peste 310 mii lei. Ce riscă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Încă un om de-a lui Șor, condamnat. Trebuie să petreacă 4 ani în pușcărie și i se confiscă 1,2 milioane de lei # Realitatea.md
Vicepreședintele oficiului teritorial Rîșcani al fostului partid „Șor” a fost condamnat la patru ani de pușcărie, pentru că a acceptat finanțarea ilegală a formațiunii. De la inculpat se vor confisca și circa 1,2 milioane de lei. Suma respectivă a fost utilizată pentru finanțarea activităților partidului, inclusiv organizarea protestelor și remunerarea participanților, cu scopul de a […] Articolul Încă un om de-a lui Șor, condamnat. Trebuie să petreacă 4 ani în pușcărie și i se confiscă 1,2 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:20
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește pâinea: Cotația grâului atinge niveluri record # Realitatea.md
Prețul grâului a ajuns aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu care a scumpit energia și îngrășămintele, generând avertismente privind riscurile de aprovizionare cu cereale, transmite Antena3.ro Perturbarea livrărilor de țiței a crescut cererea pentru biocombustibili, porumb și uleiuri vegetale, în timp ce blocarea Strâmtorii Ormuz a […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu scumpește pâinea: Cotația grâului atinge niveluri record apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Flăcări uriașe în Scoția: o clădire istorică s-a prăbușit lângă o gară aglomerată # Realitatea.md
Un incendiu de mare amploare a izbucnit duminică, 8 martie, într-o clădire din apropierea Gării Centrale din Glasgow, Scoția, provocând prăbușirea parțială a imobilului. Flăcările au pornit inițial într-un magazin de țigări electronice, iar incendiul s-a extins rapid la întreaga clădire victoriană, clasificată drept monument istoric de gradul B. În acest sens, clădirea a cedat […] Articolul VIDEO Flăcări uriașe în Scoția: o clădire istorică s-a prăbușit lângă o gară aglomerată apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Voia să fugă? Al cincilea bănuit în dosarul mitei de 40.000 de euro, reținut la Aeroport # Realitatea.md
Ofițerii anticorupție și procurorii din Chișinău au reținut al cincilea bănuit în dosarul mitei de 40.000 de euro. Persoana a fost încătușată la Aeroportul Internațional Chișinău, urmând să fie audiată și plasată în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore. Săptămâna trecută, patru persoane au fost reținute în momentul primirii mitei de 40.000 […] Articolul Voia să fugă? Al cincilea bănuit în dosarul mitei de 40.000 de euro, reținut la Aeroport apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:00
Crețu, mesaj dur după ce PAS l-a numit pe Hebel: Voi trebuie să respectați legea, nu să o schimbați cum vi se scoală! # Realitatea.md
Actorul și influencerul moldovean Emilian Crețu a publicat un mesaj critic la adresa guvernării PAS, după ce majoritatea parlamentară a modificat prevederile legii cu privire la numirea membrilor Comisiei de evaluare a procurorilor. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Crețu a spus că, dacă o situație similară s-ar fi produs în perioada guvernării socialiștilor, reacția […] Articolul Crețu, mesaj dur după ce PAS l-a numit pe Hebel: Voi trebuie să respectați legea, nu să o schimbați cum vi se scoală! apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat în cadrul ședinței operative de luni, 9 martie, că Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău. Anterior, cei doi nu au obținut numărul necesar de voturi în Consiliul Municipal Chișinău. Ambii sunt membri ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională. Victor Pruteanu este consilier în cabinetul […] Articolul Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor deveni viceprimari ai Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
O deflagrația s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în fața unei sinagogi din Belgia. Incidentul s-a produs în jurul orei 4;00. Explozia a avut loc în orașul francofon Liège, regiunea Valonia din estul Belgiei. Nu au fost oameni răniți, dar sinagoga a fost avariată, a anunțat poliția locală. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Atentat sau act antisemit? O explozie s-a produs în fața unei sinagogi din Belgia apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Procuratura: Există procese penale, după moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost supusă violenței domestice # Realitatea.md
Există cauze penale pornite, după decesul femeii din raionul Hîncești, care ar fi fost supusă violenței domestice. Precizările au fost făcute pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. Responsabilii menționează că Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei. Conform lor, anchetatorii acumulează probatoriul necesar, apoi vor emite o soluție pe caz. „În […] Articolul Procuratura: Există procese penale, după moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost supusă violenței domestice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:30
Un tânăr de 18 ani a fost salvat de angajații IGSU după ce a sărit de la balconul etajului 8 al unui bloc de pe strada Tudor Vladimirescu 75 din Durlești, Chișinău. Incidentul s-a produs duminică, 8 martie, în jurul orei 13:00. Salvatorii au intervenit la timp și au instalat o pernă pneumatică, care i-a […] Articolul Pompierii din Chișinău au salvat un tânăr care a sărit în gol de la etajul 8 apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
33 de moldoveni, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au revenit în siguranță la Chișinău din Dubai # Realitatea.md
33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns în siguranță în amiaza zilei de duminică, 8 martie, la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai-Chișinău, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Moldovenii care se află în statele din regiune […] Articolul 33 de moldoveni, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au revenit în siguranță la Chișinău din Dubai apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Peste 6,7 miliarde de lei au ajuns în bugetul de stat prin intermediul Vămii, de la începutul anului # Realitatea.md
De la începutul anului 2026, Serviciul Vamal a colectat aproximativ 6,7 miliarde de lei la bugetul de stat, depășind planul stabilit, cu un grad de realizare de 102,8%, transmite Bani.md Doar în perioada 2–8 martie, încasările la buget au depășit 780 de milioane de lei, bani care ajung direct în bugetul public și sunt folosiți […] Articolul Peste 6,7 miliarde de lei au ajuns în bugetul de stat prin intermediul Vămii, de la începutul anului apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Fondul Monetar Internațional avertizează: „Gândiți-vă la ce pare inimaginabil și pregătiți-vă pentru asta” # Realitatea.md
Guvernele lumii trebuie să înceapă să se pregătească pentru cele mai improbabile scenarii și să ia își întărească economiile pentru șocurile care vor urma, a spus șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), într-un discurs la Tokyo. Chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu se va încheia rapid, economia globală nu va mai arăta la fel. Fiecare creștere […] Articolul Fondul Monetar Internațional avertizează: „Gândiți-vă la ce pare inimaginabil și pregătiți-vă pentru asta” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Președinta Sandu efectuează o vizită la Vilnius cu ocazia aniversării independenței Lituaniei # Realitatea.md
În perioada 10-11 martie 2026, președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru la Vilnius, la invitația președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată la 11 martie 1990, un act pe care Republica Moldova a fost prima țară […] Articolul Președinta Sandu efectuează o vizită la Vilnius cu ocazia aniversării independenței Lituaniei apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Balendra Shah, un rapper devenit politician, este pe cale să devină noul prim-ministru al Nepalului. Partidul său, Rastriya Swatantra Party (RSP), a câștigat alegerile cu o majoritate foarte mare. Shah, cunoscut și ca Balen, a devenit popular printre tineri. Mulți dintre ei au protestat împotriva vechiului guvern, iar acum își pun speranțele în el pentru […] Articolul Un fost rapper va deveni următorul premier al Nepalului. Cine este Balendra Shah apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:30
Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția cu toporul # Realitatea.md
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru omor. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 20:00, în timp ce se deplasau pe o stradă din […] Articolul Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția cu toporul apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Mihai Popșoi a vorbit cu omologul israelian despre tensiunile din Orientul Mijlociu și siguranța moldovenilor # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu omologul său israelian, Gideon Sa’ar. În cadrul discuției au fost examinate riscurile de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special tensiunile militare, precum și impactul acestora asupra stabilității politice și economice regionale și globale. Oficialii au efectuat un schimb de opinii […] Articolul Mihai Popșoi a vorbit cu omologul israelian despre tensiunile din Orientul Mijlociu și siguranța moldovenilor apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
De la începutul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu prețul motorinei în Republica Moldova a crescut cu doi lei și 15 bani, iar la benzină cu 79 de bani. Cel puțin așa arată datele afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a stabilit pentru astăzi un preț maxim de 22,87 lei pentru un […] Articolul Motorina, tot mai scumpă! Timp de 10 zile prețul a crescut cu peste 2 lei apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Prețul petrolului a explodat! A depășit 100 de dolari pentru un baril, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Prețurile petrolului au crescut luni cu peste 25%, ajungând la cel mai ridicat nivel din mijlocul anului 2022, pe fondul reducerii livrărilor de către unii mari producători și al temerilor privind perturbări de durată ale transportului maritim, cauzate de extinderea războiului dintre SUA, Israel și Iran. Piața energetică este deosebit de tensionată deoarece criza se […] Articolul Prețul petrolului a explodat! A depășit 100 de dolari pentru un baril, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Donald Trump: Creșterea prețului petrolului este un „preț mic de plătit pentru pace” # Realitatea.md
Creșterea prețului petrolului la peste 100 de dolari pentru un baril reprezintă „un preț foarte mic de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii”, a declarat duminică președintele american Donald Trump, potrivit Agerpres. Mesajul a fost publicat pe rețeaua socială Truth Social, la câteva minute după ce prețul barilului de petrol a […] Articolul Donald Trump: Creșterea prețului petrolului este un „preț mic de plătit pentru pace” apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 9 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 10 bani. Dolarul american costă 17 lei și 38 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 94 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 9 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:00
În atenția călătorilor! Ruta de troleibuz nr. 3, redirecționată din cauza unui deranjament # Realitatea.md
Ruta de troleibuz nr. 3 circulă temporar pe un traseu modificat spre cartierul Telecentru, din cauza unui deranjament la rețeaua de contact de pe strada A. Mateevici, anunță Regia Transport Electric Chișinău. Potrivit instituției, pe parcursul zilei de 9 martie 2026, troleibuzele de pe această rută sunt redirecționate de pe strada C. Stere pe strada […] Articolul În atenția călătorilor! Ruta de troleibuz nr. 3, redirecționată din cauza unui deranjament apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Prognoza meteo pentru 9 martie: Cer predominant senin și temperaturi de până la +14°C # Realitatea.md
Meteorologii anunță cer predominant senin și lipsa precipitațiilor pe parcursul zilei. În timpul nopții și al dimineții, izolat, se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din est, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între −4 și +1 grad Celsius, iar valorile maxime pe timpul zilei vor fi în creștere. Acestea vor […] Articolul Prognoza meteo pentru 9 martie: Cer predominant senin și temperaturi de până la +14°C apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:40
Zborurile din Chișinău ar putea deveni mai scumpe: combustibilul pentru avioane s-a majorat cu 30% # Realitatea.md
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md. Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, […] Articolul Zborurile din Chișinău ar putea deveni mai scumpe: combustibilul pentru avioane s-a majorat cu 30% apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Numărul apelurilor la Serviciul unic de urgență 112 a înregistrat o creștere de aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de solicitări zilnic. Specialiștii Serviciului 112 menționează că astfel de creșteri sunt frecvente în perioadele cu mai multe întâlniri și activități sociale, dar și odată cu încălzirea vremii, când oamenii petrec mai […] Articolul Crește numărul apelurilor la 112 odată cu începutul primăverii apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Ziua Femeii sărbătorită în mod inedit: MAI și Academia „Ștefan cel Mare” dansează pe valsul lui Eugen Doga # Realitatea.md
De Ziua Internațională a Femeii, angajații Ministerului de Interne și studenții Academiei „Ștefan cel Mare” au sărbătorit într-un mod inedit, printr-un dans pe valsul „Gingașa și tandra mea fiară” de Eugen Doga. „Vieru și Matcovschi au iubit-o prin vers, Druță și Vangheli i-au dăruit eternitate în proză, iar artiștii Plămădeală și Grecu i-au surprins frumusețea […] Articolul Ziua Femeii sărbătorită în mod inedit: MAI și Academia „Ștefan cel Mare” dansează pe valsul lui Eugen Doga apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Strada Meșterul Manole, din sectorul Ciocana al capitalei, a fost redeschisă circulației rutiere, după finalizarea lucrărilor de reparare a carosabilului deteriorat de condițiile meteo din această iarnă, anunță Primăria Chișinău. Potrivit autorităților municipale, lucrările recente sunt temporare și că, mai târziu în acest an, este planificată reabilitarea integrală a străzii pe direcția de circulație spre […] Articolul Strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana, redeschisă circulației după reparații apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”. Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump # Realitatea.md
China avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control și face apel la dialog pentru a preveni extinderea conflictului. Declarațiile vin cu doar câteva săptămâni înaintea unui summit crucial între președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump, la Beijing, scrie adevărul.ro. Principalul diplomat al Chinei a declarat că războiul […] Articolul „Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”. Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Tragedie la Hîncești: ONG-urile acuză abuz și posibile violențe în cazul Ludmilei Vartic # Realitatea.md
Locuitorii orașului Hîncești sunt în doliu după moartea subită a Ludmilei Vartic, educatoare la grădinița „Andrieș” și mamă a două fetițe. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști susțin cazul drept un posibil femicid și cred că decesul nu ar fi fost un accident, acuzându-l pe soțul femeii, Dumitru Vartic – vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești […] Articolul Tragedie la Hîncești: ONG-urile acuză abuz și posibile violențe în cazul Ludmilei Vartic apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Marș Feminist contra violenței și inegalității de gen, pentru justiție și protecția femeilor # Realitatea.md
Zeci de femei și bărbați au participat la Marșul Feminist, organizat în Chișinău împotriva violenței, discriminării și inegalității de gen, transmite IPN. Participanții au parcurs principalele străzi ale capitalei, purtând pancarte și scandând lozinci în fața mai multor instituții publice, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Primăria Chișinău, Guvernul, Parlamentul, Președinția și Ambasada Federației Ruse. […] Articolul Marș Feminist contra violenței și inegalității de gen, pentru justiție și protecția femeilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
UE caută soluții rapide pentru a ieftini energia tot mai scumpă. CE promite un plan de măsuri până la finalul lunii # Realitatea.md
UE examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei, informează știrileprotv.ro. Bruxellesul caută soluţii rapide după ce companiile au avertizat că nu pot concura cu rivalii din China şi Statele Unite, chiar înainte de […] Articolul UE caută soluții rapide pentru a ieftini energia tot mai scumpă. CE promite un plan de măsuri până la finalul lunii apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem; numele său nu a fost anunțat # Realitatea.md
Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunțat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează Agerpres. „Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experților, a fost desemnat”, a declarat Mohsen […] Articolul Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem; numele său nu a fost anunțat apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Zboruri în Orientul Mijlociu reluate parțial: Actualizările Ministerului Afacerilor Externe # Realitatea.md
Operațiunile aeriene din mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost reluate parțial. O cursă pe ruta Dubai–Chișinău este programată să aterizeze pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 15:00. Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe a comunicat informația și continuă să monitorizeze evoluțiile de securitate din regiune. Cetățenii Republicii Moldova aflați în statele […] Articolul Zboruri în Orientul Mijlociu reluate parțial: Actualizările Ministerului Afacerilor Externe apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Oficialii țării felicită femeile de 8 Martie și le recunosc contribuția în societate # Realitatea.md
Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Oficialii au evidențiat dedicarea, curajul și puterea femeilor, apreciind rolul și contribuția acestora în familie, comunitate și în societate. „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, respect și încredere în propriile forțe”, a scris Maia […] Articolul Oficialii țării felicită femeile de 8 Martie și le recunosc contribuția în societate apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
11:20
VOX POPULI: 8 martie – zi cu roșu în calendar. Ce cred moldovenii despre semnificația zilei # Realitatea.md
De Ziua Internațională a Femeii, marcată pe 8 martie, părerile moldovenilor despre semnificația acestei zile sunt împărțite. Unii o consideră o sărbătoare specială dedicată femeilor, mamelor și bunicilor, în timp ce alții spun că este o zi obișnuită. Mulți spun că marchează această zi în familie, oferind flori și petrecând timpul alături de cei dragi […] Articolul VOX POPULI: 8 martie – zi cu roșu în calendar. Ce cred moldovenii despre semnificația zilei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Explozie la ambasada SUA din capitala Norvegiei. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară # Realitatea.md
O explozie s-a produs la ambasada SUA la Oslo la primele ore ale dimineții de duminică, anunță poliția norvegiană, citată de antena3.ro. Forțele de poliție au fost trimise la sediul misiunii diplomatice în jurul orei locale 01:00. „Poliția este în dialog cu ambasada și nu au fost raportați răniți”, au comunicat autoritățile într-un comunicat. Nu […] Articolul Explozie la ambasada SUA din capitala Norvegiei. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
8 martie, ziua în care vocile femeilor au devenit imposibil de ignorat. Povestea unei sărbători născute din revoltă # Realitatea.md
Ziua Internațională a Femeii, marcată anual pe 8 martie, are rădăcini adânci în mișcările pentru drepturile femeilor din secolul XX. Duminică se împlinesc 51 de ani de când Organizația Națiunilor Unite a stabilit oficial ca această zi să fie dedicată celebrării femeilor din întreaga lume. Sărbătoarea are însă în spate un secol de luptă pentru drepturi […] Articolul 8 martie, ziua în care vocile femeilor au devenit imposibil de ignorat. Povestea unei sărbători născute din revoltă apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
De Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită pe 8 martie, meteorologii anunță vreme caldă și în general uscată, fără precipitații. Valorile termice vor fi ridicate pentru această perioadă, cu maxime de până la +14 grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil spre senin pe întreg teritoriul țării. Precipitații […] Articolul Cer variabil și temperaturi de primăvară în Republica Moldova de 8 martie apare prima dată în Realitatea.md.
7 martie 2026
19:10
DISINFO.MD Rușii pictează fața militarilor trimiși în Ucraina în biserică. Autorul crede că dacă nu au nimb, se poate # Realitatea.md
După ce o mozaică cu Putin, Stalin și Șoigu, care urma să fie amplasată în biserica Ministerului Apărării din Rusia, a ajuns subiect de critici, fețele militarilor trimiși în Ucraina sunt pictate în biserici. Într-un locaș din orașul Pskov, au apărut portretele soldaților Ruslan Șeika și Nicolai Savcenko. Cei doi au carieră militară în spate. […] Articolul DISINFO.MD Rușii pictează fața militarilor trimiși în Ucraina în biserică. Autorul crede că dacă nu au nimb, se poate apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare la Bălți. Corpul neînsuflețit zăcea într-o clădire nefinalizată din apropierea parcului „Selecția”. Preliminar, minorul și-ar fi pus capăt zilelor, notează nordinfo.md. Conform sursei citate, oamenii legii au inițiat o anchetă, pentru a stabili circumstanțele în care a survenit decesul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Tragedie la Bălți: Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Biroul Național de Statistică: Circa 32.000 locuri de muncă erau vacante în Moldova la sfârșitul lui 2025 # Realitatea.md
Circa 32.000 de locuri de muncă vacante în Moldova au fost înregistrate la sfârșitul anului 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică. Cele mai multe posturi disponibile au fost raportate în administrația publică și apărare, în sectorul sănătății, precum și în domeniul învățământului. În domeniul administrației publice și apărării erau disponibile la sfârșitul anului trecut […] Articolul Biroul Național de Statistică: Circa 32.000 locuri de muncă erau vacante în Moldova la sfârșitul lui 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Dragoste, flori, apreciere și… ce le vor cere. Cadourile pe care le pregătesc unii deputați de 8 martie femeilor # Realitatea.md
Deputații se pregătesc să își surprindă soțiile, mamele, fiicele, surorile și alte femei importante din viața lor cu flori, apreciere, dragoste și cadourile pe care le vor cere acestea. Realitatea a reușit să discute cu câțiva dintre aleșii poporului și să afle ce planuri au pentru 8 martie și ce mesaje le doresc doamnelor, domnișoarelor […] Articolul VIDEO Dragoste, flori, apreciere și… ce le vor cere. Cadourile pe care le pregătesc unii deputați de 8 martie femeilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Datele despre venituri și cheltuieli, ascunse în stânga Nistrului. Economia regiunii transnistrene se prăbușește # Realitatea.md
Modelul economic al regiunii din stânga Nistrului se confruntă cu dificultăți tot mai mari, iar situația bugetară indică probleme structurale serioase. Concluzia aparține expertului în politici economice de la IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Potrivit economistului, între cele două maluri ale Nistru există diferențe majore în ceea ce privește structura bugetară, veniturile și cheltuielile publice. Pe […] Articolul Datele despre venituri și cheltuieli, ascunse în stânga Nistrului. Economia regiunii transnistrene se prăbușește apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu este adaptat la volatilitatea piețelor internaționale. Economistul Iurie Rija avertizează că formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în condițiile șocurilor […] Articolul Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ați pregătit banii? Tarabele din piețe – doldora de flori în ajun de 8 martie. Cât costă buchetele # Realitatea.md
Odată cu venirea primăverii, la tarabele din piețele Capitalei este scoasă o varietate de flori de sezon. Cumpărătorii pot alege din numeroase opțiuni, ce le este pe plac și corespunde bugetului. Cele mai căutate sunt lalelele. O floare costă între 20 și 30 de lei firul. Crizantemele, de regulă disponibile în nuanțe de galben, alb, […] Articolul Ați pregătit banii? Tarabele din piețe – doldora de flori în ajun de 8 martie. Cât costă buchetele apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Întărește forțele sau face rotație? Trump mai trimite un portavion american în Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Marina militară a Statelor Unite se pregătește să desfășoare să trimită al treilea portavion în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului. Este vorba despre nava George H. W. Bush, care ar urma să fie dislocată în următoarele săptămâni în regiune. Marinarii și grupul de atac și-au încheiat joi antrenamentul premergător desfășurării, conform Antena3. Portavionul și vasele […] Articolul Întărește forțele sau face rotație? Trump mai trimite un portavion american în Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are # Realitatea.md
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în componența precedentă a Legislativului, fiind un nivel-record al reprezentării doamnelor în for. Cele mai multe femei deputate sunt în fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24, socialiștii au 6 deputate, Alternativa – 4, comuniștii – […] Articolul Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Putin atacă hibrid Ungaria?! A trimis la Orban echipa care a sabotat alegerile din Moldova # Realitatea.md
Vladimir Putin ar fi ordonat unui grup de strategi politici și serviciilor militare ruse de informații să se implice în alegerile parlamentare din Ungaria, care au loc aprilie. Kremlinul ar dori astfel să se asigure că actualul premier Viktor Orban va câștiga scrutinul. O investigație a publicației VSquare, care colaborează cu serviciile de securitate europene, […] Articolul Putin atacă hibrid Ungaria?! A trimis la Orban echipa care a sabotat alegerile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
În februarie 2026, încrederea rușilor în Vladimir Putin a coborât la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Conform unui sondaj realizat de Centrul rus de Cercetare a Opiniei publice, doar 32,1% dintre respondenți l-au menționat pe Putin atunci când au fost întrebați în cui ar acorda încredere să se ocupe de […] Articolul Ratingul lui Putin se prăbușește. Tot mai puțini ruși au încredere în el apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ambasadorul Roitman: Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână # Realitatea.md
Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână, susține ambasadorul Moldovei Alexandr Roitman. Diplomatul estimează că asta ar însemna circa 140 de sirene pe zi. „O mică statistică. Războiul durează o săptămână, de atunci au fost 1000 de alerte de adăpostire. Reiese circa 140 de alarme pe zi […] Articolul Ambasadorul Roitman: Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
