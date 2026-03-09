Un ucrainean a fost reținut după ce a încercat să intre ilegal în România cu un aparat de zbor mic

08:50

De la începutul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu prețul motorinei în Republica Moldova a crescut cu doi lei și 15 bani, iar la benzină cu 79 de bani. Cel puțin așa arată datele afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a stabilit pentru astăzi un preț maxim de 22,87 lei pentru un […] Articolul Motorina, tot mai scumpă! Timp de 10 zile prețul a crescut cu peste 2 lei apare prima dată în Realitatea.md.