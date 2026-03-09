VIDEO Flăcări uriașe în Scoția: o clădire istorică s-a prăbușit lângă o gară aglomerată

13:50

UE examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei, informează știrileprotv.ro. Bruxellesul caută soluţii rapide după ce companiile au avertizat că nu pot concura cu rivalii din China şi Statele Unite, chiar înainte de […]