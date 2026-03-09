PSDE: Economia Republicii Moldova are nevoie de politici economice sustenabile, nu de reforme mimate

Oficial.md, 9 martie 2026 13:20

Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că economia Republicii Moldova are nevoie de politici economice..

Acum 30 minute
13:10
Un nou partid politic înregistrat în Republica Moldova Oficial.md
În Republica Moldova a fost înregistrat oficial un nou partid politic – Partidul Politic „Pentru..
13:00
Cercetare de expertul în insolvență Irina Selevestru: A doua șansă pentru antreprenori în R. Moldova – de la o idee teoretică la un instrument de politică economică Oficial.md
Irina Selevestru, doctor în drept, expert în insolvență,  a elaborat o cercetare despre  conceptul „a..
13:00
Elevii din întreaga țară, invitați să participe la ediția a V-a a concursului „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” Oficial.md
Echipele de copii din întreaga țară sunt invitate să participe la ediția a V-a a..
13:00
Ion Ceban îi acuză că doresc să-l înlăture din funcție: Mă adresez către Maia Sandu și Igor Grosu, precum și celor care le mănâncă din palmă…. Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, s-a adresat președintelui Maia Sandu și președintelui Parlamentului,..
Acum o oră
12:50
Ce se va schimba pe piaţa construcţiilor după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană Oficial.md
Republica Moldova este în plin proces de aderare la Uniunea Europeană, iar în momentul în..
Acum 2 ore
12:10
(VIDEO) Mesaje de susținere pentru primarul Eleonora Șaran de la locuitorii din Durlești Oficial.md
Locuitorii orașului Durlești și-au exprimat susținerea pentru primarul Eleonora Șaran. Un video cu mesajele lor..
Acum 4 ore
11:30
SRL „Energocom Trading” realizează prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale Oficial.md
SRL „Energocom Trading”, subsidiara companiei S.A. „Energocom”, a realizat joi, 5 martie 2026, primul său..
11:20
Ion Ceban a transmis felicitări tuturor femeilor Oficial.md
Din numele tuturor, Primarul General, Ion Ceban, a transmis sincere felicitări tuturor femeilor. „Drepturile femeilor..
11:20
A cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40 mii de euro, reținută de CNA și procurori la Aeroport Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău au reținut astăzi a cincea persoană, bănuită..
11:20
Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare Oficial.md
La data de 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:20
2 viceprimari noi la Primăria Chișinău Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea..
10:30
Cancelaria de Stat a lansat un sondaj online pentru stabilirea priorităților Planului de acțiuni pentru Guvernare Deschisă 2026-2028 Oficial.md
Cancelaria de Stat lansează un sondaj online pentru stabilirea priorităților Planului de acțiuni pentru Guvernare..
10:30
Un tânăr a fost salvat de IGSU după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Durlești Oficial.md
Un tânăr a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la..
10:20
Sinteza CNA pentru săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și..
Acum 6 ore
09:30
Peste 780 mln. lei încasați de Serviciul Vamal săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 2 – 8 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
În timpul unui conflict, și-a lovit soția cu toporul în cap. Bărbat – condamnat la 16 ani de închisoare pentru omor Oficial.md
Oficiul Dondușeni al Procuraturii Drochia informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul..
09:30
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Republica Lituania Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la..
09:20
Licențiere. Seminar dedicat experților financiari ai cluburilor din Liga 1 Oficial.md
La sediul Federației Moldovenești de Fotbal a avut loc seminarul dedicat experților financiari ai cluburilor..
09:10
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel Oficial.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel,..
Ieri
08:40
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova Oficial.md
Biroul Naţional de Statistică prezintă portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în..
08:40
Premierul: Fiecare femeie merită să fie apreciată nu doar pentru rolurile pe care le are, ci și pentru ceea ce construiește prin propriul talent, muncă și ambiție Oficial.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a adresat un mesaj de felicitare tuturor femeilor: „Femeile din..
08:40
Maia Sandu: Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor...
08:30
Din cei 101 deputați, 40 sunt femei Oficial.md
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr..
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Opoziția parlamentară cere implicarea partenerilor europeni pentru salvarea reformei justiției Oficial.md
Astăzi, opoziția parlamentară a organizat un briefing în semn de protest față de decizia majorității..
16:40
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor Oficial.md
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Bernard Lavigne și..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:10
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone vor avea loc în weekend în Chișinău Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 07-08 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate..
14:10
Național Ialoveni își apără trofeul la turneul Chișinăul de Seară! Finală decisă la penalty-uri Oficial.md
Național Ialoveni a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul „Chișinăul de Seară”. În finală,..
14:10
Fiscul recomandă agenților economici să respecte disciplina de casă, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal Oficial.md
În contextul Zilei Internaționale a Femeii marcată anual la data de 8 martie, când cererea..
14:00
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică Oficial.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și..
13:10
Liga 7777 revine pe 7 martie Oficial.md
Liga 7777, prima divizie valorică a fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din faza..
11:50
PLDM: Reforma justiției nu poate fi realizată prin control politic sau schimbarea regulilor în timpul jocului Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă „modul în care majoritatea parlamentară PAS a modificat..
11:30
MEC s-a autosesizat în privința unui presupus caz de violență într-o grădiniță din Chișinău Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în..
11:10
Memorandum de Înțelegere semnat între Republica Moldova și Ungaria de miniștrii apărării celor două țări Oficial.md
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a efectuat în perioada 4-6 martie curent o vizită oficială la Budapesta, Ungaria, la invitația omologului său Kristóf..
10:30
Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii PCCOCS solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru cel care l-a favorizat pe ex-primarul la volanul mașinii, ca să scape de pedeapsă Oficial.md
Urmare a pronunțării sentinței în privința accidentului mortal de la Boldurești-Nisporeni în 2024, procurorii PCCOCS..
10:30
Trafic intens la punctul de trecere frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova Oficial.md
La această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
10:10
Liga 1 revine pe 6 martie cu meciurile din faza a doua a competiției Oficial.md
Liga 1, al doilea eșalon valoric al fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din..
10:00
ANSA a publicat Raportul privind reziduurile de pesticide pentru anul 2025 Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizrea Raportului privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele..
09:50
Ion Ceban: Majorarea TVA pentru HoReCa nu este doar o modificare fiscală – este o decizie cu efecte economice și sociale Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, spune că majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea..
09:30
Un an de la aderarea Republicii Moldova la SEPA Oficial.md
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro..
09:20
Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că în condițiile aprofundării crizei energetice,..
08:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..
5 martie 2026
15:10
Un lot de rodii neconforme depistate de ANSA la frontiera de stat Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de..
15:00
Irina Vlah provoacă deputații și miniștrii să trăiască o lună cu salariul minim de 6300 de lei, pentru a înțelege dificultățile cetățenilor Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și..
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender Oficial.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe..
14:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2025 Oficial.md
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate..
14:40
Ce înseamnă starea de alertă în sectorul energetic Oficial.md
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare..
14:00
Circa 79% din consumul intern de energie electrică a fost generat de energia regenerabilă Oficial.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau..
14:00
10 echipe de muncitori au intervenit pe șoseaua Muncești Oficial.md
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua..
