PSDE: Economia Republicii Moldova are nevoie de politici economice sustenabile, nu de reforme mimate
Oficial.md, 9 martie 2026 13:20
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că economia Republicii Moldova are nevoie de politici economice..
Acum 10 minute
13:20
PSDE: Economia Republicii Moldova are nevoie de politici economice sustenabile, nu de reforme mimate # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că economia Republicii Moldova are nevoie de politici economice..
Acum 30 minute
13:10
În Republica Moldova a fost înregistrat oficial un nou partid politic – Partidul Politic „Pentru..
13:00
Cercetare de expertul în insolvență Irina Selevestru: A doua șansă pentru antreprenori în R. Moldova – de la o idee teoretică la un instrument de politică economică # Oficial.md
Irina Selevestru, doctor în drept, expert în insolvență, a elaborat o cercetare despre conceptul „a..
13:00
Elevii din întreaga țară, invitați să participe la ediția a V-a a concursului „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” # Oficial.md
Echipele de copii din întreaga țară sunt invitate să participe la ediția a V-a a..
13:00
Ion Ceban îi acuză că doresc să-l înlăture din funcție: Mă adresez către Maia Sandu și Igor Grosu, precum și celor care le mănâncă din palmă…. # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, s-a adresat președintelui Maia Sandu și președintelui Parlamentului,..
Acum o oră
12:50
Ce se va schimba pe piaţa construcţiilor după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Oficial.md
Republica Moldova este în plin proces de aderare la Uniunea Europeană, iar în momentul în..
Acum 2 ore
12:10
(VIDEO) Mesaje de susținere pentru primarul Eleonora Șaran de la locuitorii din Durlești # Oficial.md
Locuitorii orașului Durlești și-au exprimat susținerea pentru primarul Eleonora Șaran. Un video cu mesajele lor..
Acum 4 ore
11:30
SRL „Energocom Trading” realizează prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale # Oficial.md
SRL „Energocom Trading”, subsidiara companiei S.A. „Energocom”, a realizat joi, 5 martie 2026, primul său..
11:20
Din numele tuturor, Primarul General, Ion Ceban, a transmis sincere felicitări tuturor femeilor. „Drepturile femeilor..
11:20
A cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40 mii de euro, reținută de CNA și procurori la Aeroport # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău au reținut astăzi a cincea persoană, bănuită..
11:20
Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:20
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea..
10:30
Cancelaria de Stat a lansat un sondaj online pentru stabilirea priorităților Planului de acțiuni pentru Guvernare Deschisă 2026-2028 # Oficial.md
Cancelaria de Stat lansează un sondaj online pentru stabilirea priorităților Planului de acțiuni pentru Guvernare..
10:30
Un tânăr a fost salvat de IGSU după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Durlești # Oficial.md
Un tânăr a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la..
10:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și..
Acum 6 ore
09:30
În perioada 2 – 8 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
În timpul unui conflict, și-a lovit soția cu toporul în cap. Bărbat – condamnat la 16 ani de închisoare pentru omor # Oficial.md
Oficiul Dondușeni al Procuraturii Drochia informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul..
09:30
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la..
09:20
La sediul Federației Moldovenești de Fotbal a avut loc seminarul dedicat experților financiari ai cluburilor..
09:10
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel # Oficial.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel,..
Ieri
08:40
Biroul Naţional de Statistică prezintă portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în..
08:40
Premierul: Fiecare femeie merită să fie apreciată nu doar pentru rolurile pe care le are, ci și pentru ceea ce construiește prin propriul talent, muncă și ambiție # Oficial.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a adresat un mesaj de felicitare tuturor femeilor: „Femeile din..
08:40
Maia Sandu: Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor...
08:30
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr..
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Opoziția parlamentară cere implicarea partenerilor europeni pentru salvarea reformei justiției # Oficial.md
Astăzi, opoziția parlamentară a organizat un briefing în semn de protest față de decizia majorității..
16:40
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Bernard Lavigne și..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:10
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone vor avea loc în weekend în Chișinău # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 07-08 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate..
14:10
Național Ialoveni își apără trofeul la turneul Chișinăul de Seară! Finală decisă la penalty-uri # Oficial.md
Național Ialoveni a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul „Chișinăul de Seară”. În finală,..
14:10
Fiscul recomandă agenților economici să respecte disciplina de casă, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal # Oficial.md
În contextul Zilei Internaționale a Femeii marcată anual la data de 8 martie, când cererea..
14:00
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Oficial.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și..
13:10
Liga 7777, prima divizie valorică a fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din faza..
11:50
PLDM: Reforma justiției nu poate fi realizată prin control politic sau schimbarea regulilor în timpul jocului # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă „modul în care majoritatea parlamentară PAS a modificat..
11:30
MEC s-a autosesizat în privința unui presupus caz de violență într-o grădiniță din Chișinău # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în..
11:10
Memorandum de Înțelegere semnat între Republica Moldova și Ungaria de miniștrii apărării celor două țări # Oficial.md
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a efectuat în perioada 4-6 martie curent o vizită oficială la Budapesta, Ungaria, la invitația omologului său Kristóf..
10:30
Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii PCCOCS solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru cel care l-a favorizat pe ex-primarul la volanul mașinii, ca să scape de pedeapsă # Oficial.md
Urmare a pronunțării sentinței în privința accidentului mortal de la Boldurești-Nisporeni în 2024, procurorii PCCOCS..
10:30
Trafic intens la punctul de trecere frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Oficial.md
La această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
10:10
Liga 1, al doilea eșalon valoric al fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din..
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizrea Raportului privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele..
09:50
Ion Ceban: Majorarea TVA pentru HoReCa nu este doar o modificare fiscală – este o decizie cu efecte economice și sociale # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, spune că majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea..
09:30
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro..
09:20
Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale # Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că în condițiile aprofundării crizei energetice,..
08:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi # Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..
5 martie 2026
15:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de..
15:00
Irina Vlah provoacă deputații și miniștrii să trăiască o lună cu salariul minim de 6300 de lei, pentru a înțelege dificultățile cetățenilor # Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și..
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Oficial.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe..
14:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2025 # Oficial.md
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate..
14:40
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare..
14:00
Circa 79% din consumul intern de energie electrică a fost generat de energia regenerabilă # Oficial.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau..
14:00
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua..
