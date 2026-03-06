Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi

Oficial.md, 6 martie 2026 08:20

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
08:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..
Acum 24 ore
15:10
Un lot de rodii neconforme depistate de ANSA la frontiera de stat Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de..
15:00
Irina Vlah provoacă deputații și miniștrii să trăiască o lună cu salariul minim de 6300 de lei, pentru a înțelege dificultățile cetățenilor Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și..
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender Oficial.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe..
14:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2025 Oficial.md
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate..
14:40
Ce înseamnă starea de alertă în sectorul energetic Oficial.md
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare..
14:00
Circa 79% din consumul intern de energie electrică a fost generat de energia regenerabilă Oficial.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau..
14:00
10 echipe de muncitori au intervenit pe șoseaua Muncești Oficial.md
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua..
13:50
MAN a solicitat audierea Ministrului Energiei Oficial.md
Deputatul Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament a solicitat astăzi includerea..
13:30
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE Oficial.md
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE – cu reguli europene și..
13:30
Consiliul Concurenței monitorizează situația pe piețele relevante, inclusiv pe piața angro de vânzare a motorinei Oficial.md
În contextul evoluțiilor recente generate de tensiunile din regiunea Golfului Persic, precum scumpirea biletelor de..
12:00
Sancțiuni mai dure pentru tații care nu achită pensia pentru întreținerea copiilor. Doina Gherman: Punem în capul mesei interesul superior al copilului Oficial.md
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a propus unele modificări la Codul familiei, Codul de..
11:50
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată Oficial.md
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi,..
11:50
Parlamentul a ratificat Acordul privind combaterea pescuitului ilegal Oficial.md
Parlamentul a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal...
11:00
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil Oficial.md
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil, pentru toți elevii din sistemul educațional municipal...
11:00
Ion Ceban: Guvernul pune bețe în roate și vrea să pavăm parcul central în granit Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu..
10:30
Șoseaua Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră Oficial.md
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră,..
10:20
Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în anul 2025 Oficial.md
Circa 730 de mii de persoane au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive..
10:20
Continuă lucrările de reabilitare a drumurilor naționale Oficial.md
Astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de..
10:20
Vlad Batrîncea acuză autoritățile centrale de „presiuni subversive” asupra aleșilor locali Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a susținut astăzi un briefing privind reforma administrației publice..
10:20
Turneul „Liga David’s Capital Fotbal în Școli”, ediția a IV-a Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și..
10:10
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Eficienței Energetice Oficial.md
Ziua Mondială a Eficienței Energetice, marcată anual pe 5 martie, ne reamintește că modul în..
10:10
Avertizare: Ruperea plantelor care se regăsesc în Cartea Roșie se sancționează cu amendă Oficial.md
Primele semne ale primăverii în fondul forestier le aduc ghioceii, brândușele, dedițeii, albăstrițele, lalelele de..
10:10
PLDM – îngrijorat de evoluțiile legate de arestarea primarului orașului Durlești Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare evoluțiile legate de arestarea primarului orașului..
10:00
IGP – 13 ani de la înființare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează 13 ani de la înființare. Timp de peste un..
09:40
Irina Vlah: Relațiile dintre Moldova și Bulgaria se bazează pe legături umane puternice Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și..
08:50
Arest preventiv pentru învinuitul de fapta de omor în sectorul Rîșcani al capitalei Oficial.md
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță despre aplicarea, la 04 martie 2026..
Ieri
08:30
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din săptămâna curentă Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi..
08:30
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova Oficial.md
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
08:30
LOC a transmis Guvernului propriul concept de reformă a APL Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților..
4 martie 2026
18:10
Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să fie sub controlul statului Republica Moldova șii noi vom insista asupra acestui fapt Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, după ce, la 3 martie,..
17:40
MAN cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică. Ion Ceban, liderul..
15:40
Elevii intră în vacanța de primăvară Oficial.md
Începând cu 5 martie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
15:40
Volumul de energie electrică achiziționat de Energocom în februarie Oficial.md
În februarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 420,508 mii MWh de..
15:40
Elevii, invitați la spectacole gratuite în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței Oficial.md
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o..
14:40
Trafic rutier suspendat integral pe str. Meșterul Manole în perioada 5-7 martie Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05-07 martie 2026, orele 08:00-21:00, va fi suspendat integral..
14:40
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință din actuala legislatură Oficial.md
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii..
13:20
Ion Ceban solicită clarificări cu privire la instituirea stării de alertă în sectorul energetic Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a comentat instituirea stării de alertă în sectorul..
13:00
Igor Munteanu: Impunitatea naște monștri și, probabil ca asta se întâmplă în cazul arestului preventiv al primarului Eleonora Saran pentru 30 de zile Oficial.md
Igor Munteanu, fost lider al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că Eleonora..
13:00
IGSU vine cu recomandări pentru o vacanță de primăvară în siguranță a copiilor Oficial.md
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de..
11:50
Liderul PSRM: Circulă zvonuri că autoritățile intenționează să reducă numărul raioanelor de la 32 la 10 Oficial.md
Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene: un proiect impus..
11:40
Liderul MAN: Condamnăm atacul direct sau indirect asupra primarilor, primăriilor și în general Administrația Publică Locală Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) și primarul capitalei, spune că „400 de primari..
11:30
Administrarea Portului Internațional Liber Giurgiulești va fi îmbunătățită Oficial.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților..
11:30
Președinții Parlamentelor din Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană Oficial.md
Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” – Republica Moldova, România și Ucraina – au semnat o..
11:30
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 Oficial.md
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și..
11:30
Decis! Stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile Oficial.md
Guvernul a decis declararea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60..
11:30
Rute avia noi spre Praga și Copenhaga Oficial.md
Compania aeriană Wizz Air a lansat noi rute operate din Chișinău către Praga și Copenhaga,..
10:50
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente Oficial.md
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI)...
10:40
Reconfirmări în funcție aprobate de Guvern Oficial.md
În legătură cu recentele modificări legislative, Iuliana Albu a fost reconfirmată, de Guvern, în funcția..
10:40
MAE: Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în țările Orientului Mijlociu Oficial.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.