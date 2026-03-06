Unde mergem în weekend să privim fotbal

Oficial.md, 6 martie 2026 16:10

Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..

Acum 30 minute
16:10
Acum 2 ore
15:10
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone vor avea loc în weekend în Chișinău Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 07-08 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate..
Acum 4 ore
14:10
Național Ialoveni își apără trofeul la turneul Chișinăul de Seară! Finală decisă la penalty-uri Oficial.md
Național Ialoveni a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul „Chișinăul de Seară”. În finală,..
14:10
Fiscul recomandă agenților economici să respecte disciplina de casă, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal Oficial.md
În contextul Zilei Internaționale a Femeii marcată anual la data de 8 martie, când cererea..
14:00
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică Oficial.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și..
13:10
Liga 7777 revine pe 7 martie Oficial.md
Liga 7777, prima divizie valorică a fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din faza..
Acum 6 ore
11:50
PLDM: Reforma justiției nu poate fi realizată prin control politic sau schimbarea regulilor în timpul jocului Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă „modul în care majoritatea parlamentară PAS a modificat..
11:30
MEC s-a autosesizat în privința unui presupus caz de violență într-o grădiniță din Chișinău Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în..
11:10
Memorandum de Înțelegere semnat între Republica Moldova și Ungaria de miniștrii apărării celor două țări Oficial.md
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a efectuat în perioada 4-6 martie curent o vizită oficială la Budapesta, Ungaria, la invitația omologului său Kristóf..
10:30
Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii PCCOCS solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru cel care l-a favorizat pe ex-primarul la volanul mașinii, ca să scape de pedeapsă Oficial.md
Urmare a pronunțării sentinței în privința accidentului mortal de la Boldurești-Nisporeni în 2024, procurorii PCCOCS..
10:30
Trafic intens la punctul de trecere frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova Oficial.md
La această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
Acum 8 ore
10:10
Liga 1 revine pe 6 martie cu meciurile din faza a doua a competiției Oficial.md
Liga 1, al doilea eșalon valoric al fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din..
10:00
ANSA a publicat Raportul privind reziduurile de pesticide pentru anul 2025 Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizrea Raportului privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele..
09:50
Ion Ceban: Majorarea TVA pentru HoReCa nu este doar o modificare fiscală – este o decizie cu efecte economice și sociale Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, spune că majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea..
09:30
Un an de la aderarea Republicii Moldova la SEPA Oficial.md
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro..
09:20
Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că în condițiile aprofundării crizei energetice,..
Acum 12 ore
08:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..
Ieri
15:10
Un lot de rodii neconforme depistate de ANSA la frontiera de stat Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de..
15:00
Irina Vlah provoacă deputații și miniștrii să trăiască o lună cu salariul minim de 6300 de lei, pentru a înțelege dificultățile cetățenilor Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și..
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender Oficial.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe..
14:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2025 Oficial.md
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate..
14:40
Ce înseamnă starea de alertă în sectorul energetic Oficial.md
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare..
14:00
Circa 79% din consumul intern de energie electrică a fost generat de energia regenerabilă Oficial.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau..
14:00
10 echipe de muncitori au intervenit pe șoseaua Muncești Oficial.md
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua..
13:50
MAN a solicitat audierea Ministrului Energiei Oficial.md
Deputatul Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament a solicitat astăzi includerea..
13:30
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE Oficial.md
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE – cu reguli europene și..
13:30
Consiliul Concurenței monitorizează situația pe piețele relevante, inclusiv pe piața angro de vânzare a motorinei Oficial.md
În contextul evoluțiilor recente generate de tensiunile din regiunea Golfului Persic, precum scumpirea biletelor de..
12:00
Sancțiuni mai dure pentru tații care nu achită pensia pentru întreținerea copiilor. Doina Gherman: Punem în capul mesei interesul superior al copilului Oficial.md
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a propus unele modificări la Codul familiei, Codul de..
11:50
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată Oficial.md
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi,..
11:50
Parlamentul a ratificat Acordul privind combaterea pescuitului ilegal Oficial.md
Parlamentul a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal...
11:00
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil Oficial.md
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil, pentru toți elevii din sistemul educațional municipal...
11:00
Ion Ceban: Guvernul pune bețe în roate și vrea să pavăm parcul central în granit Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu..
10:30
Șoseaua Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră Oficial.md
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră,..
10:20
Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în anul 2025 Oficial.md
Circa 730 de mii de persoane au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive..
10:20
Continuă lucrările de reabilitare a drumurilor naționale Oficial.md
Astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de..
10:20
Vlad Batrîncea acuză autoritățile centrale de „presiuni subversive” asupra aleșilor locali Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a susținut astăzi un briefing privind reforma administrației publice..
10:20
Turneul „Liga David’s Capital Fotbal în Școli”, ediția a IV-a Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și..
10:10
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Eficienței Energetice Oficial.md
Ziua Mondială a Eficienței Energetice, marcată anual pe 5 martie, ne reamintește că modul în..
10:10
Avertizare: Ruperea plantelor care se regăsesc în Cartea Roșie se sancționează cu amendă Oficial.md
Primele semne ale primăverii în fondul forestier le aduc ghioceii, brândușele, dedițeii, albăstrițele, lalelele de..
10:10
PLDM – îngrijorat de evoluțiile legate de arestarea primarului orașului Durlești Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare evoluțiile legate de arestarea primarului orașului..
10:00
IGP – 13 ani de la înființare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează 13 ani de la înființare. Timp de peste un..
09:40
Irina Vlah: Relațiile dintre Moldova și Bulgaria se bazează pe legături umane puternice Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și..
08:50
Arest preventiv pentru învinuitul de fapta de omor în sectorul Rîșcani al capitalei Oficial.md
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță despre aplicarea, la 04 martie 2026..
08:30
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din săptămâna curentă Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi..
08:30
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova Oficial.md
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
08:30
LOC a transmis Guvernului propriul concept de reformă a APL Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților..
4 martie 2026
18:10
Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să fie sub controlul statului Republica Moldova șii noi vom insista asupra acestui fapt Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, după ce, la 3 martie,..
17:40
MAN cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică. Ion Ceban, liderul..
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Elevii intră în vacanța de primăvară Oficial.md
Începând cu 5 martie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
15:40
Volumul de energie electrică achiziționat de Energocom în februarie Oficial.md
În februarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 420,508 mii MWh de..
