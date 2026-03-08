Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova
Oficial.md, 8 martie 2026 08:40
Biroul Naţional de Statistică prezintă portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în..
Acum 30 minute
08:40
08:40
Premierul: Fiecare femeie merită să fie apreciată nu doar pentru rolurile pe care le are, ci și pentru ceea ce construiește prin propriul talent, muncă și ambiție # Oficial.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a adresat un mesaj de felicitare tuturor femeilor: „Femeile din..
08:40
Maia Sandu: Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor...
08:30
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr..
Ieri
16:40
Opoziția parlamentară cere implicarea partenerilor europeni pentru salvarea reformei justiției # Oficial.md
Astăzi, opoziția parlamentară a organizat un briefing în semn de protest față de decizia majorității..
16:40
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Bernard Lavigne și..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:10
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone vor avea loc în weekend în Chișinău # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 07-08 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate..
14:10
Național Ialoveni își apără trofeul la turneul Chișinăul de Seară! Finală decisă la penalty-uri # Oficial.md
Național Ialoveni a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul „Chișinăul de Seară”. În finală,..
14:10
Fiscul recomandă agenților economici să respecte disciplina de casă, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal # Oficial.md
În contextul Zilei Internaționale a Femeii marcată anual la data de 8 martie, când cererea..
14:00
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Oficial.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și..
13:10
Liga 7777, prima divizie valorică a fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din faza..
11:50
PLDM: Reforma justiției nu poate fi realizată prin control politic sau schimbarea regulilor în timpul jocului # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă „modul în care majoritatea parlamentară PAS a modificat..
11:30
MEC s-a autosesizat în privința unui presupus caz de violență într-o grădiniță din Chișinău # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în..
11:10
Memorandum de Înțelegere semnat între Republica Moldova și Ungaria de miniștrii apărării celor două țări # Oficial.md
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a efectuat în perioada 4-6 martie curent o vizită oficială la Budapesta, Ungaria, la invitația omologului său Kristóf..
10:30
Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii PCCOCS solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru cel care l-a favorizat pe ex-primarul la volanul mașinii, ca să scape de pedeapsă # Oficial.md
Urmare a pronunțării sentinței în privința accidentului mortal de la Boldurești-Nisporeni în 2024, procurorii PCCOCS..
10:30
Trafic intens la punctul de trecere frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Oficial.md
La această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
10:10
Liga 1, al doilea eșalon valoric al fotbalului din Republica Moldova, revine cu meciurile din..
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizrea Raportului privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele..
09:50
Ion Ceban: Majorarea TVA pentru HoReCa nu este doar o modificare fiscală – este o decizie cu efecte economice și sociale # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, spune că majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea..
09:30
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro..
09:20
Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale # Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că în condițiile aprofundării crizei energetice,..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi # Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..
5 martie 2026
15:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de..
15:00
Irina Vlah provoacă deputații și miniștrii să trăiască o lună cu salariul minim de 6300 de lei, pentru a înțelege dificultățile cetățenilor # Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și..
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Oficial.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe..
14:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2025 # Oficial.md
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate..
14:40
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare..
14:00
Circa 79% din consumul intern de energie electrică a fost generat de energia regenerabilă # Oficial.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau..
14:00
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua..
13:50
Deputatul Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament a solicitat astăzi includerea..
13:30
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE – cu reguli europene și..
13:30
Consiliul Concurenței monitorizează situația pe piețele relevante, inclusiv pe piața angro de vânzare a motorinei # Oficial.md
În contextul evoluțiilor recente generate de tensiunile din regiunea Golfului Persic, precum scumpirea biletelor de..
12:00
Sancțiuni mai dure pentru tații care nu achită pensia pentru întreținerea copiilor. Doina Gherman: Punem în capul mesei interesul superior al copilului # Oficial.md
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a propus unele modificări la Codul familiei, Codul de..
11:50
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi,..
11:50
Parlamentul a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal...
11:00
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil, pentru toți elevii din sistemul educațional municipal...
11:00
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu..
10:30
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră,..
10:20
Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în anul 2025 # Oficial.md
Circa 730 de mii de persoane au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive..
10:20
Astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de..
10:20
Vlad Batrîncea acuză autoritățile centrale de „presiuni subversive” asupra aleșilor locali # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a susținut astăzi un briefing privind reforma administrației publice..
10:20
Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și..
10:10
Ziua Mondială a Eficienței Energetice, marcată anual pe 5 martie, ne reamintește că modul în..
10:10
Avertizare: Ruperea plantelor care se regăsesc în Cartea Roșie se sancționează cu amendă # Oficial.md
Primele semne ale primăverii în fondul forestier le aduc ghioceii, brândușele, dedițeii, albăstrițele, lalelele de..
10:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare evoluțiile legate de arestarea primarului orașului..
10:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează 13 ani de la înființare. Timp de peste un..
09:40
Irina Vlah: Relațiile dintre Moldova și Bulgaria se bazează pe legături umane puternice # Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și..
08:50
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță despre aplicarea, la 04 martie 2026..
08:30
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi..
