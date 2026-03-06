Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale
Oficial.md, 6 martie 2026 09:20
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că în condițiile aprofundării crizei energetice,..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 5 minute
09:30
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro..
Acum 10 minute
09:20
Igor Dodon: Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale # Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că în condițiile aprofundării crizei energetice,..
Acum 2 ore
08:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi # Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi,..
Acum 24 ore
15:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de..
15:00
Irina Vlah provoacă deputații și miniștrii să trăiască o lună cu salariul minim de 6300 de lei, pentru a înțelege dificultățile cetățenilor # Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și..
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Oficial.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe..
14:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2025 # Oficial.md
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate..
14:40
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare..
14:00
Circa 79% din consumul intern de energie electrică a fost generat de energia regenerabilă # Oficial.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau..
14:00
Șoseaua Muncești după 3 zile de intervenții continue ale municipalității la reabilitarea carosabilului. Pe șoseaua..
13:50
Deputatul Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament a solicitat astăzi includerea..
13:30
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE – cu reguli europene și..
13:30
Consiliul Concurenței monitorizează situația pe piețele relevante, inclusiv pe piața angro de vânzare a motorinei # Oficial.md
În contextul evoluțiilor recente generate de tensiunile din regiunea Golfului Persic, precum scumpirea biletelor de..
12:00
Sancțiuni mai dure pentru tații care nu achită pensia pentru întreținerea copiilor. Doina Gherman: Punem în capul mesei interesul superior al copilului # Oficial.md
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a propus unele modificări la Codul familiei, Codul de..
11:50
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi,..
11:50
Parlamentul a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal...
11:00
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil, pentru toți elevii din sistemul educațional municipal...
11:00
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu..
10:30
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră,..
10:20
Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în anul 2025 # Oficial.md
Circa 730 de mii de persoane au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive..
10:20
Astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de..
10:20
Vlad Batrîncea acuză autoritățile centrale de „presiuni subversive” asupra aleșilor locali # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a susținut astăzi un briefing privind reforma administrației publice..
10:20
Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și..
10:10
Ziua Mondială a Eficienței Energetice, marcată anual pe 5 martie, ne reamintește că modul în..
10:10
Avertizare: Ruperea plantelor care se regăsesc în Cartea Roșie se sancționează cu amendă # Oficial.md
Primele semne ale primăverii în fondul forestier le aduc ghioceii, brândușele, dedițeii, albăstrițele, lalelele de..
10:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare evoluțiile legate de arestarea primarului orașului..
10:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează 13 ani de la înființare. Timp de peste un..
09:40
Irina Vlah: Relațiile dintre Moldova și Bulgaria se bazează pe legături umane puternice # Oficial.md
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și..
Ieri
08:50
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță despre aplicarea, la 04 martie 2026..
08:30
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi..
08:30
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Oficial.md
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
08:30
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților..
4 martie 2026
18:10
Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să fie sub controlul statului Republica Moldova șii noi vom insista asupra acestui fapt # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, după ce, la 3 martie,..
17:40
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică. Ion Ceban, liderul..
15:40
Începând cu 5 martie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
15:40
În februarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 420,508 mii MWh de..
15:40
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o..
14:40
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05-07 martie 2026, orele 08:00-21:00, va fi suspendat integral..
14:40
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință din actuala legislatură # Oficial.md
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii..
13:20
Ion Ceban solicită clarificări cu privire la instituirea stării de alertă în sectorul energetic # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a comentat instituirea stării de alertă în sectorul..
13:00
Igor Munteanu: Impunitatea naște monștri și, probabil ca asta se întâmplă în cazul arestului preventiv al primarului Eleonora Saran pentru 30 de zile # Oficial.md
Igor Munteanu, fost lider al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că Eleonora..
13:00
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de..
11:50
Liderul PSRM: Circulă zvonuri că autoritățile intenționează să reducă numărul raioanelor de la 32 la 10 # Oficial.md
Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene: un proiect impus..
11:40
Liderul MAN: Condamnăm atacul direct sau indirect asupra primarilor, primăriilor și în general Administrația Publică Locală # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) și primarul capitalei, spune că „400 de primari..
11:30
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților..
11:30
Președinții Parlamentelor din Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană # Oficial.md
Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” – Republica Moldova, România și Ucraina – au semnat o..
11:30
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 # Oficial.md
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și..
11:30
Guvernul a decis declararea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60..
11:30
Compania aeriană Wizz Air a lansat noi rute operate din Chișinău către Praga și Copenhaga,..
10:50
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente # Oficial.md
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI)...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.