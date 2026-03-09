Ședință la Hîncești: Ce se știe până acum despre moartea educatoarei Ludmila Vartic

09:30

Sfatul de vineri Televizoarele, încărcătoarele, laptopurile sau alte dispozitive conectate la priză continuă să folosească energie, chiar dacă nu le utilizați. Acest consum „în așteptare” poate crește factura de electricitate cu până la 5–10%. Deconectarea aparatelor atunci când nu sunt folosite sau utilizarea unei prize cu întrerupător este un gest simplu care reduce […] Post-ul Știați că aparatele lăsate în priză continuă să consume energie chiar și atunci când nu le folosiți? apare prima dată în Observatorul de Nord.